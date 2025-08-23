Лион — Мец: прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.05

23 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Мец». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Мец», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Лион» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла четыре виктории при одном поражении.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ткачи» переиграли «Ланс» (1:0).

До того команда переиграла «Хетафе» (2:1). А вот поединок с «Баварией» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лион» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

Причем «Лион» традиционно успешно противостоит «Мецу». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лионцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.

«Мец»

Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» минувший сезон провели продуктивно. Команда вышла в Лигу 1.

Причем «Мец» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при двух коллизиях.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тёмно-бордовые» уступили «Страсбуру» (0:1).

До того команда была разгромлена «Хоффенхаймом» (0:8). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Труа».

При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тёмно-бордовые» нынче только привыкают к специфике элитного дивизиона. Команда постарается избежать борьбы за выживание.

При этом «Мец» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей поможет в решении глобальных задач.

Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем в них она не сумела отличиться ни разу, пропустив в свои ворота 9 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Мец» уступил в 2 своих последних матчах

«Лион» победил в 2 последних поединках

«Ткачи» уже 3 года не проигрывают «Мецу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Лион» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38