Лион — Мец: прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.05

Лион
Метц
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Лион» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла четыре виктории при одном поражении.
Лион — Метц: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ткачи» переиграли «Ланс» (1:0).
До того команда переиграла «Хетафе» (2:1). А вот поединок с «Баварией» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лион» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачи» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.
Причем «Лион» традиционно успешно противостоит «Мецу». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лионцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.
«Мец»
Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» минувший сезон провели продуктивно. Команда вышла в Лигу 1.
Причем «Мец» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при двух коллизиях.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тёмно-бордовые» уступили «Страсбуру» (0:1).
До того команда была разгромлена «Хоффенхаймом» (0:8). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Труа».
При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тёмно-бордовые» нынче только привыкают к специфике элитного дивизиона. Команда постарается избежать борьбы за выживание.
При этом «Мец» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей поможет в решении глобальных задач.
Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем в них она не сумела отличиться ни разу, пропустив в свои ворота 9 мячей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Мец» уступил в 2 своих последних матчах
- «Лион» победил в 2 последних поединках
- «Ткачи» уже 3 года не проигрывают «Мецу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
Прогноз: «Лион» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.
Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38