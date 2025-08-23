2-й таймОренбург — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ираклий Квеквескири«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина Сергей Семак и Деян СтанковичПод прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
  • 07:52
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
    Все новости спорта

    «Ткачи» уверенно одолеют «Мец»

    Лион — Мец: прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Метц Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Мец»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жорж Микаутадзе
    23 августа во 2-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Мец». Начало игры — в 22:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Мец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 23 Августа 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 22:05 Метц

    Метц

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» новый сезон начали продуктивно. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лион» летом провел 6 контрольных поединков. В них команда добыла четыре виктории при одном поражении.

    Лион — Метц: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ткачи» переиграли «Ланс» (1:0).

    До того команда переиграла «Хетафе» (2:1). А вот поединок с «Баварией» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лион» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» явно намерены побороться за высокие места. Да и в кадровом плане команда выглядит вполне прилично.

    Причем «Лион» традиционно успешно противостоит «Мецу». В 5 последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Лионцы намерены с первых туров закрепиться в группе лидеров.

    «Мец»

    Турнирное положение: «Тёмно-бордовые» минувший сезон провели продуктивно. Команда вышла в Лигу 1.

    Причем «Мец» летом успел провести 6 контрольных матчей. В них команда выиграла 4 раза при двух коллизиях.

  • Между Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА
  • Состоится ли переход 24-летнего аргентинца в чемпионат России?
  • 20/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тёмно-бордовые» уступили «Страсбуру» (0:1).

    До того команда была разгромлена «Хоффенхаймом» (0:8). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Труа».

    При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тёмно-бордовые» нынче только привыкают к специфике элитного дивизиона. Команда постарается избежать борьбы за выживание.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Мец» летом существенно изменился в кадровом виде. Да и наличие в составе качественных исполнителей поможет в решении глобальных задач.

    Команда уступила в двух своих последних поединках. Причем в них она не сумела отличиться ни разу, пропустив в свои ворота 9 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Мец» уступил в 2 своих последних матчах

    • «Лион» победил в 2 последних поединках

    • «Ткачи» уже 3 года не проигрывают «Мецу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Лион» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же имеют в своем составе опытных исполнителей.

    Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Перейра — Дакас
  • Бои
  • Завтра в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лион — Мец: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 23.08.202522:05. «Ткачи» уверенно одолеют «Мец»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры