Между Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА

Как «сине-бело-голубые», так и «армейцы» не планируют сворачивать трансферную кампанию, устроив дуэль за нападающего «Фиорентины» Лукаса Бельтрана. Кому из них удастся переманить аргентинца в свое расположение либо он вовсе предпочтет отправиться на родину?

Ученик «альбиррохо»

Лукас Бельтран появился на свет 29 марта 2001 года в городе Кордова, простирающемся в центральной части Аргентины. Он вырос в семье, для которой футбол остается неотъемлемой частью жизни — его старшие братья Сантьяго и Федерико заявили о себе в команде «Колехио Корасон де Мария». Впоследствии второй добрался до обоймы местного «Институто», подружившись там с Пауло Дибалой.

Продолжать семейную традицию Лукас принялся с малых лет, выступая за школьную команду, пока тренер Пабло Альварес не решил взять дарование под свое крыло в молодежку «Глория де Альта Кордова». Талант Бельтрана был виден невооруженным глазом, однако, как фланговому игроку ему словно чего-то не хватало, и тогда наставник, учитывая мощь и голевое чутье, перевел его на позицию «девятки».

Позднее Лукас, как и брат Федерико, оказался в структуре «Институто», где судьбоносным для него стал приезд в гости к «альбиррохо» молодежной команды «Ривер Плейт». Трюки четырнадцатилетнего парня впечатлили представителей клуба из Буэнос-Айреса — тренер юных «миллионеров» Хуан Хосе Боррелли вспоминал, что Бельтран отличился в обеих поединках, поэтому его активно принялись обхаживать для переезда в столицу.

Габриэль Родригес и Фернандо Гуарини, руководящие сектором любительского и молодежного футбола «Ривер Плейт», заключили соглашение с отцом Лукаса и коллективом из Кордовы о покупке 90% прав на нападающего за 1,2 млн песо. Помимо «Ла Банды» охоту за ним вели скауты «Бока Хуниорс», однако противником перехода в стан «сине-золотых» выступил Сантьяго, пообещавший никогда не смотреть матчи брата.

Понимая всю серьезность угроз, Бельтран-младший остановился на предложении «Ривера», правда, окончательный переезд в Буэнос-Айрес состоялся лишь летом 2016. Лукас поселился в пансионе клуба, в котором познакомился и со временем подружился с земляком, считавшимся равным ему по таланту, Хулианом Альваресом.

Лукас Бельтран violanation.com

Всего полтора года хватило форварду, чтобы оказаться в дубле «миллионеров», следом за чем случился вызов от Марсело Гальярдо во взрослую обойму. Дебютировал на величественном «Монументале» Бельтран 3 февраля 2018, выйдя на замену во встрече с «Химнасией Ла-Плата». В общей сложности во втором круге чемпионата Аргентины он отыграл 121 минуту, оставшись без результативных действий.

Продвижение по карьерной лестнице немногим забуксовало в 2019 и 2020, когда Лукас в основном задействовался в дубле либо команде U-20. Вместе с последними нападающий добрался до финала молодежного Кубка Либертадорес, отличившись одним мячом на стадии 1/2 финала в ворота «Либертада». Однако путь к трофею преградил эквадорский «Индепендьенте дель Валье», минимально одолевший «Ривер» в решающем поединке со счетом 2:1.

К удивлению торсиды «Ла Банды», Гальярдо включил Бельтрана в список стартовых одиннадцати на первое «Суперкласико» 2021 против «Бока Хуниорс». Лукас составил пару центрфорвардов вместе с Рафаэлем Борре, но слишком неубедительно провел первый тайм и отправился отдыхать в перерыве.

Затмил Рондона и Борху

Отсутствие постоянной практики в Буэнос-Айресе внесло коррективы в его дальнейшую футбольную жизнь — летом 2021 «Ривер» отдал Бельтрана в аренду «Колону», чтобы игрок полноценно адаптировался на профессиональном уровне. Тем не менее за место под солнцем в клубе Санта-Фе ему пришлось вести отчаянную борьбу, оказавшись основным выбором Эдуардо Домингеса в атаке только под занавес аргентинского первенства.

Лукас долго запрягал, но быстро поехал, сменив скромные 1+1 в дебютном сезоне за «Колон» на пять голов в Кубке профессиональной футбольной лиги на отрезке с февраля по апрель 2022. Кроме эффективного роста результативных показателей, Бельтран улучшил игру в прессинге, оттачивая мастерство еще во второй команде «Ривера» под надзором Факундо Вильяльбы.

«Лос Сабалерос» старались сохранить Лукаса, но Гальярдо лично настоял на возвращении воспитанника, состоявшееся в июне 2022. Лето действительно выдалось урожайным для нападающего, забившего в трех июльских матчах чемпионата Аргентины кряду — под раздачу попали «Велес Сарсфилд», «Химнасия» и «Альдосиви».

Чего не хватало 21-летнему игроку, так это стабильности, ведь за голевой феерией последовала засуха, которую он прервал лишь в октябре против «Архентинос Хуниорс». Итоговые 4+2 по меркам Примеры, конечно, не самый выдающийся результат, но для Бельтрана год выдался прорывным.

По-настоящему на аргентинской сцене Лукас засиял в 2023, чему поспособствовали перестановки на тренерском мостике «Ривера»: вместо Гальярдо рулить клубом наняли Мартина Демичелиса. Хотя изначально эру правления экс-игрока «Баварии» и «Манчестер Сити» форвард встретил в статусе резервного исполнителя, получая редкие минуты на газоне.

Лукас Бельтран globallookpress.com

Исправил ситуацию забитый в ворота «Лануса» гол, после которого Бельтран зарезервировал за собой место в стартовом составе «миллионеров». Переход «Ла Банды» Демичелиса на схему 4-3-2-1 пошел на пользу не только команде, но и индивидуально Лукасу. За дубль в ворота «Годой Крус» он удостоился похвалы от легендарного опорника «Ривера» Рейнальдо Мерло, отметившего интенсивность и универсальность в его движениях.

Убедительный перформанс Бельтрана растянулся на всю кампанию 2023, причем конкуренция в линии нападения столичного клуба зашкаливала — спокойно дышать ему не давали многоопытные Мигель Анхель Борха и Саломон Рондон. Молодой Лукас не стушевался, оставив с двенадцатью забитыми мячами колумбийца (11) и венесуэльца (10) позади в бомбардирской гонке. Голевые свершения уроженца Кордовы послужили одним из ключей к чемпионству «Ривера» после двухгодичного перерыва.

«Викинг», так и не покоривший Флоренцию

На просторах Аргентины Бельтран за почти нордические черты лица получил прозвище «викинг», сопровождающее его всю дальнейшую дорогу. Снова форвард «Ривера» оказался на радарах европейских клубов и, если Хулиан Альварес перебрался в «Манчестер Сити», то бенефис Лукаса привлек внимание в Италии.

«Фиорентина» первой начала обивать пороги «миллионеров» и находилась в выигрышном положении, однако в последний момент «Рома» попыталась перехватить нападающего, подключив к переговорам, в том числе, Пауло Дибалу. Вот только переманить соотечественника в Рим ему не удалось и Бельтран, отклонив более выгодное предложение «джаллоросси» по заработной плате, присоединился к «фиалкам» за 12,6 млн евро.

Лукас Бельтран globallookpress.com

Флорентийская публика питала оптимизм в отношении талантливого аргентинца, ожидая его постепенной адаптации и последующего прогресса. Тогдашний главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно, имеющий в распоряжении двух профильных столбов нападения в лице М'бала Нзолы и Андреа Белотти, при системе игры 4-2-3-1 нередко использовал Лукаса в оттяжке. Бельтрану пришлось выйти из зоны комфорта и довольствоваться новым амплуа, чтобы не просиживать во Флоренции на скамейке запасных.

Времени на раскачку он получил крайне мало, так как разрывавшейся на несколько фронтов «Фиорентине» требовалась глубина состава. Лукас в совокупности на полях Серии А, Лиги конференций и Кубка Италии провел 51 матч, отличившись десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Вместе с «фиалками» он едва сразу не прихватил трофей, но как в Суперкубке страны, так и финале ЛК удача отвернулась от них.

Летом 2024 боссы «Фиорентины» затеяли перестройку, расставшись с Итальяно и пригласив рулевым сверкнувшего в «Монце» Раффаэле Палладино. 41-летний специалист сходу отсек тяжеловесных форвардов Нзолу и Белотти, ушедших в «Ланс» и «Комо» соответственно, и доверился мобильному Мойзе Кину, купленному за 13 млн евро у «Ювентуса».

Партия Палладино с 25-летним итальянцем сыграла — 20-й номер «фиалок» с девятнадцатью голами занял вторую строчку в гонке за звание Капоканноньере (награда лучшему снайперу Лиги Кальчо). Что касается Бельтрана, то при Раффаэле он барражировал практически по всему фронту атаки: сперва наставник пользовался конспектами Итальяно со схемой 4-2-3-1, где аргентинец конкурировал за место оттянутого нападающего с Альбертом Гудмундссоном, порой смещаясь на позицию левого вингера, затем итальянский специалист перешел на 3-5-2 в линию, используя в тандеме с Кином то Лукаса, то исландца.

Лукас Бельтран globallookpress.com

Трансформация из классического завершителя в созидателя сказалась на бомбардирских показателях Бельтрана, который на Апеннинском полуострове так и не приблизился к планке «Ривера» в розыгрыше чемпионата Аргентины 2023. К примеру, по итогам Серии А 2024/2025 у Лукаса сформировался паритет по количеству забитых мячей и ассистов — по 5.

Олимпийский «альбиселесте»

В сборную Аргентины U-23 Лукас попал под протекцией Хавьера Маскерано, вызвавшего его в марте 2024 на спаренные товарищеские поединки против Мексики. Бельтран с места в карьер порадовал болельщиков «альбиселесте» дублем в воротах «трехцветных» и заработал пенальти, которое реализовал Тьяго Альмада.

Следующий билет он получил на две июньские встречи подряд со сверстниками из Парагвая, также выстрелив дуплетом. Игровой тонус форварда «Фиорентины» убедил Маскерано включить его в заявку на Олимпиаду-2024.

Лукас Бельтран globallookpress.com

Однако поездку в Париж Бельтран хочет забыть, как страшный сон, — за четыре поединка на турнире ни одного результативного действия. Сборная Аргентины бесславно сошла с дистанции турнира в четвертьфинале, минимально уступив Франции со счетом 0:1.

Маскерано выбрал заокеанское путешествие в «Интер» (Майами), а тренер взрослой «альбиселесте» Лионель Скалони в упор не видит Лукаса среди партнеров Месси по команде.

Желанный гость для двух столиц

Очередная рокировка в тренерском кресле «Фиорентины», обернувшаяся назначением Стефано Пиоли, видимо, не внушает оптимизма Бельтрану, который не против сменить обстановку. К тому же, помимо Мойзе Кина в линию нападению «фиалок» прибыла старая школа — Эдин Джеко, который абсолютно не задумывается о футбольной пенсии в 39 лет.

Роль подносчика снарядов для них ляжет на плечи Альберта Гудмундссона, забранного у «Дженоа» после годичной аренды за 13 млн евро. Не исключено, что Пиоли кардинально урежет количество игровой практики Бельтрана либо вовсе присвоит ему статус запасного.

Вариантами продолжения карьеры Лукаса называют Россию и Бразилию, но, по последней информации, селекционная служба «Фламенго» отошла в сторону, и «Зенит» с ЦСКА вырвались вперед в гонке за аргентинцем. Пресс-служба «Фиорентины» подтвердила, что на руках есть значительные предложения как от питерцев, так и «красно-синих» — теперь ход за Бельтраном.

«Зенит» изо всех сил пытается перезагрузить сезон, показав удручающие выступления на старте и набрав всего шесть баллов в пяти матчах РПЛ. Проблемы клуба с берегов Невы кроются как в созидательной, так и завершительной части: семь голов некогда гегемона российского первенства выглядят смешно. Бельтран способен справиться с двумя функциями и добавить креатива «сине-бело-голубым», однако, скорее всего, ему понадобится время для акклиматизации, а «Зениту» необходим «пожарный» здесь и сейчас.

«Зенит» — ЦСКА fc-zenit.ru

Куда спокойнее дела обстоят у ЦСКА, который не поддается такому прессингу, как коллектив из Санкт-Петербурга. Москвичи готовы предоставить Лукасу кредит для освоения в новых реалиях, выстраивая долгосрочный проект, в котором место одного из кирпичиков отведено воспитаннику «Ривера». Предел мечтаний «армейцев» явно не останавливается на бронзовых наградах и для борьбы за чемпионство нужны исполнители, умеющие делать разницу, — Бельтран входит в их число.

Любопытно, что итальянская пресса в ранге фаворита на игрока «Фиорентины» называет как раз таки ЦСКА, в частности, журналист Альфредо Педулла дает срок на закрытие сделки до 29 августа. Столичный клуб предлагает «фиалкам» 12 млн евро за Лукаса, в свою очередь флорентийцы хотят выручить 15 млн евро + бонусы. Портал Тransfermarkt оценивает рыночную стоимость Бельтрана в 18 млн евро.

Если аргентинец пребывает в оптимальных кондициях, то защитникам приходится поломать голову, чтобы найти противоядие его техническому арсеналу. Несмотря на не самые внушительные габариты (рост 176 см), он эффективно пользуется низким центром тяжести при смене направления движения, заставая оппонентов врасплох. Умеет навязать борьбу в штрафной площади и, оторвавшись от опекуна, проткнуть мяч в сетку ворот.

Лукас Бельтран

Бельтран обладает хорошей скоростью и предпочитает действовать в контратакующей манере игры, чем против глубокоэшелонированной обороны. Хотя в «Фиорентине» прокачал навыки по ее взлому, когда выполнял функции оттянутого нападающего, — находит бреши в защите, вскрывая ее разрезающими пасами.

Козырем в рукаве Лукаса является отсутствие аллергии на черновую работу, и при потере мяча он сразу вступает в отбор, прессингуя соперников. Часто перехватывает игровую сферу в критически важных зонах поля. На бумаге трансфер аргентинца в Российскую Премьер-лигу смотрится многообещающе, увидим ли мы его в деле за ЦСКА либо «Зенит» — ответ знает только сам Бельтран.