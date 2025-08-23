2-й таймОренбург — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ираклий Квеквескири«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина Сергей Семак и Деян СтанковичПод прицелом. Кто из тренеров РПЛ будет уволен следующим?
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
  • 07:52
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
    Все новости спорта

    У «Динамо» будут проблемы и с «Пари НН»?

    Динамо — Пари НН: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.18

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Нижний Новгород Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Макаров («Динамо»)
    23 августа в 6-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» и «Пари НН». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Августа 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 20:45 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: старт нового сезона чемпионата России выдался для москвичей, мягко говоря, крайне неудачным.

    Команда из Москвы в настоящий момент имеет в своем активе 5 очков и располагается на 11-м месте в таблице РПЛ.

    Динамо — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Московский коллектив смог только 4 раза поразить ворота соперника и 6 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в последних турах динамовцы уступили ЦСКА (1:3) и «Краснодару» (0:1), а также сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

    Лишь до этого команда из столицы России смогла переиграть в родных стенах «Ростов» (1:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также «бело-голубые» выступают в Кубке России, где крупно проиграли «Краснодару» (0:4) и выиграли у «Сочи» (3:2).

    Не сыграют: травмированы у столичной команды Артур Гомес, Луис Чавес, Роберто Фернандес, Милайн Майсторович и Константин Тюкавин.

    Состояние команды: безусловно, «Динамо» находится в неком кризисе и пока что не может найти свою игру после прихода на тренерский мостик Валерия Карпина.

    Безусловно, эксперты в один голос трубят, что это временно и «Динамо» точно поднимется. Скорее всего, так и будет, но долго ли будет терпеть руководство, если не будет результатов еще две-три игры?

    «Пари НН»

    Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода постепенно приходит в себя после крайне неудачного старта сезона.

    Сейчас в активе нижегородцев 3 очка и 14-е место в турнирной таблице.

  • Сперцян может перейти из «Краснодара» в клуб из Англии. Но есть нюанс
  • Если верить СМИ, Эдуард не против перехода
  • 20/08/2025

    • За 5 матчей нижегородский коллектив 4 раза поразил ворота соперников и 9 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в последних матчах «синие» смогли победить «Динамо» из Махачкалы (2:0) в чемпионате и «Ростов» (1:0) в Кубке страны.

    А вот до этого «Пари НН» проиграл «Ростову» (0:1), «Локомотиву» (2:3), «Крыльям Советов» (0:2) и «Краснодару» (0:3) в РПЛ.

    Не сыграют: травмированы Валерий Царукян и Александр Эктов, дисквалифицирован — Виктор Александров.

    Состояние команды: новый наставник команды Алексей Шпилевский постепенно прививает команде свой стиль игры и он начинает приносить своей плоды. Начало чемпионата у «Пари НН» не вышло, но теперь ознакомление прошло, новые требования стали более понятны и пошел результат.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Скорее всего, «Пари НН» все равно будет бороться за выживание в этом сезоне, однако у команды есть все, чтобы решить данную задачу и даже не попасть в стыки.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» не может победить на протяжении 4 матчей

    • «Пари НН» выиграл 2 последних матча

    • В последней очной игре «Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.70, а победа «Пари НН» — в 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: безусловно, «Динамо» сильнее своего соперника и должно наконец-то побеждать.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.18.

    Прогноз: оборона у обеих команд является слабым звеном, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Перейра — Дакас
  • Бои
  • Завтра в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Динамо — Пари НН: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 23.08.202520:45. У «Динамо» будут проблемы и с «Пари НН»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры