Динамо — Пари НН: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.18

23 августа в 6-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Динамо» и «Пари НН». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: старт нового сезона чемпионата России выдался для москвичей, мягко говоря, крайне неудачным.

Команда из Москвы в настоящий момент имеет в своем активе 5 очков и располагается на 11-м месте в таблице РПЛ.

Московский коллектив смог только 4 раза поразить ворота соперника и 6 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в последних турах динамовцы уступили ЦСКА (1:3) и «Краснодару» (0:1), а также сыграли вничью с «Сочи» (1:1).

Лишь до этого команда из столицы России смогла переиграть в родных стенах «Ростов» (1:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также «бело-голубые» выступают в Кубке России, где крупно проиграли «Краснодару» (0:4) и выиграли у «Сочи» (3:2).

Не сыграют: травмированы у столичной команды Артур Гомес, Луис Чавес, Роберто Фернандес, Милайн Майсторович и Константин Тюкавин.

Состояние команды: безусловно, «Динамо» находится в неком кризисе и пока что не может найти свою игру после прихода на тренерский мостик Валерия Карпина.

Безусловно, эксперты в один голос трубят, что это временно и «Динамо» точно поднимется. Скорее всего, так и будет, но долго ли будет терпеть руководство, если не будет результатов еще две-три игры?

«Пари НН»

Турнирное положение: команда из Нижнего Новгорода постепенно приходит в себя после крайне неудачного старта сезона.

Сейчас в активе нижегородцев 3 очка и 14-е место в турнирной таблице.

За 5 матчей нижегородский коллектив 4 раза поразил ворота соперников и 9 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в последних матчах «синие» смогли победить «Динамо» из Махачкалы (2:0) в чемпионате и «Ростов» (1:0) в Кубке страны.

А вот до этого «Пари НН» проиграл «Ростову» (0:1), «Локомотиву» (2:3), «Крыльям Советов» (0:2) и «Краснодару» (0:3) в РПЛ.

Не сыграют: травмированы Валерий Царукян и Александр Эктов, дисквалифицирован — Виктор Александров.

Состояние команды: новый наставник команды Алексей Шпилевский постепенно прививает команде свой стиль игры и он начинает приносить своей плоды. Начало чемпионата у «Пари НН» не вышло, но теперь ознакомление прошло, новые требования стали более понятны и пошел результат.

Скорее всего, «Пари НН» все равно будет бороться за выживание в этом сезоне, однако у команды есть все, чтобы решить данную задачу и даже не попасть в стыки.

Статистика для ставок

«Динамо» не может победить на протяжении 4 матчей

«Пари НН» выиграл 2 последних матча

В последней очной игре «Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.70, а победа «Пари НН» — в 7.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: безусловно, «Динамо» сильнее своего соперника и должно наконец-то побеждать.

Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.18.

Прогноз: оборона у обеих команд является слабым звеном, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.03.