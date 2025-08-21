Целе — Баник. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Целе» и «Баник». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Баник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирное положение: Словенцы прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда выбила из турнира «Лугано».

При этом «Целе» в своем чемпионате стартовал прекрасно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Целе» переиграл «Алуминий» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Лугано» (2:4). А вот поединок с «Мурой» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Целе» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Целе» нынче выглядит весьма выгодно. Команда в среднем забивает 3 мяча за матч.

Причем «Целе» в 2 своих последних поединках пропустил 6 мячей. А вот в домашних еврокубковых поединках этого сезона команда еще не побеждала.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Словенцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Баник»

Турнирное положение: Чехи удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже один раунд квалификации Лиги конференций.

Причем «Баник» не побеждал в 2 своих последних матчах. Да и в своем чемпионате команда стартовала крайне неудачно, ныне пребывая на 15 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Баник» не дал себя одолеть «Аустрии» (1:1).

До того команда была бита «Карвиной» (1:2). А вот чуть ранее она в перестрелке одолела «Аустрию» (4:3).

При этом «Баник» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Баник» нынче выглядит посредственно. Команде слишком натужно даются победы.

При этом «Баник» традиционно имеет не столь надежные тылы. Да и атака команда нынче не преуспевает в плане реализации.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Вот только в своем чемпионате она настреляла всего 2 мяча в 3 поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Чехи постараются сдержать атаки соперника.

Статистика для ставок

«Баник» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Целе» в среднем забивает 3 гола за матч

Обе команды уже успели покинуть квалификацию Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.92.

Прогноз: Словенцы нынче выглядят симпатично, и наверняка проведут поединок максимально активно.

Номинальные хозяева нынче сильны в плане реализации, да и чехи нынче нестабильны в плане игры и результатов.

Ставка: Победа «Целе» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10