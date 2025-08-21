ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоЩедрые инвестиции и новые идеи. Что случилось с «Реалом» после долгожданной смены тренера Лукас БельтранМежду Питером и Москвой. Глаз на Бельтрана положили «Зенит» и ЦСКА Дэвид БекхэмОчевидная закономерность: как определить, что трансфер звездного ветерана в МЛС будет успешным
  • 17:34
    • Уругвай и Колумбия готовы сыграть против России в своей стране
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    Сможет ли «Целе» справиться с «Баником»?

    Целе — Баник. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Целе» — «Баник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Баник»
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Целе» и «Баник». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Баник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Целе 21:00 Баник Ос

    Баник Ос

  • Острава
    •

    «Целе»

    Турнирное положение: Словенцы прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда выбила из турнира «Лугано».

    При этом «Целе» в своем чемпионате стартовал прекрасно. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Целе» переиграл «Алуминий» (3:2).

    До того команда потерпела поражение от «Лугано» (2:4). А вот поединок с «Мурой» завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Целе» забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Целе» нынче выглядит весьма выгодно. Команда в среднем забивает 3 мяча за матч.

    Причем «Целе» в 2 своих последних поединках пропустил 6 мячей. А вот в домашних еврокубковых поединках этого сезона команда еще не побеждала.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Словенцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Баник»

    Турнирное положение: Чехи удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже один раунд квалификации Лиги конференций.

    Причем «Баник» не побеждал в 2 своих последних матчах. Да и в своем чемпионате команда стартовала крайне неудачно, ныне пребывая на 15 месте турнирной таблицы.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 августа
  • «Зенит» зовет Кастельяноса, «Ман Сити» намерен избавиться от Эдерсона, Гасперини мечтает о Бэйли
  • 18/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Баник» не дал себя одолеть «Аустрии» (1:1).

    До того команда была бита «Карвиной» (1:2). А вот чуть ранее она в перестрелке одолела «Аустрию» (4:3).

    При этом «Баник» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Баник» нынче выглядит посредственно. Команде слишком натужно даются победы.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Баник» традиционно имеет не столь надежные тылы. Да и атака команда нынче не преуспевает в плане реализации.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Вот только в своем чемпионате она настреляла всего 2 мяча в 3 поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Чехи постараются сдержать атаки соперника.

    Статистика для ставок

    • «Баник» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Целе» в среднем забивает 3 гола за матч

    • Обе команды уже успели покинуть квалификацию Лиги Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.92.

    Прогноз: Словенцы нынче выглядят симпатично, и наверняка проведут поединок максимально активно.

    Номинальные хозяева нынче сильны в плане реализации, да и чехи нынче нестабильны в плане игры и результатов.

    Ставка: Победа «Целе» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.99
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Диалло — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Векич — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шнайдер — Рахимова
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Целе — Баник: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 21.08.202521:00. Сможет ли «Целе» справиться с «Баником»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры