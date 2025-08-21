Дьер — Рапид Вена. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

Дьёр
Рапид Вена
«Дьер»
Турнирное положение: Венгры уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. Команда поочередно прошла «Пюник» и АИК.
При этом «Дьер» в своем чемпионате стартовал довольно неплохо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Дьер» разгромил МТК (7:2).
До того команда уверенно расправилась с АИКом (2:0). А вот поединок с «Залаэгерсегом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дьер» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дьер» победил в двух своих последних матчах. Команда имеет довольно надежные тылы.
Причем «Дьер» в 2 своих последних поединках настрелял 9 мячей. А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Венгры постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Рапид» Вена
Турнирное положение: Австрийцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.
Причем «Рапид» Вена не проигрывает без малого 3 месяца. Вот только в 2 последних поединках команда подписывала мировые.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. «Рапид» Вена расписал паритет с «Альтахом» (0:0).
До того команда в серии пенальти одолела «Данди Юнайтед». А вот чуть ранее она сумела одолеть «Штурм» (2:1).
При этом «Рапид» Вена в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Рапид» Вена нынче выглядит весьма выгодно. Да и успешный старт в еврокубках явно окрыляет.
При этом «Рапид» Вена традиционно имеет не столь надежные тылы. Да и атака команда нынче выглядит весьма впечатляюще.
Команда уже активно вкатывается в сезон. В своем чемпионате она находится на 4 строчке турнирной таблицы с 7 очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Австрийцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Дьер» победил в 2 своих последних матчах
- «Дьер» в двух последних поединках настрелял 9 мячей
- Австрийцы не проигрывают почти 3 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.88.
Прогноз: Венгры нынче выглядят симпатично, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева нынче сильны в плане реализации, да и австрийцы не столь стабильны в плане игры и результатов.
Ставка: Победа «Дьера» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25