ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиньоЭдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола Флориан ВирцСложный старт: почему топ-клубы АПЛ выглядят далекими от идеала Жерар ГалланВернуться в Китай и покорить КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» — ярчайшее событие межсезонья
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
  • 13:34
    • Бэйли перебрался в «Рому»
  • 13:16
    • Койта перешел в «Генчлербирлиги»
    Все новости спорта

    «Рапид» ждёт коллизия?

    Дьер — Рапид Вена. Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Дьер» — «Рапид» Вена
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рапид» Вена
    21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дьер» и «Рапид» Вена. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дьер» — «Рапид» Вена, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Дьёр

  • Венгрия. Национальный чемпионат I
    •  Дьёр 20:00 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
    •

    «Дьер»

    Турнирное положение: Венгры уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. Команда поочередно прошла «Пюник» и АИК.

    При этом «Дьер» в своем чемпионате стартовал довольно неплохо. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Дьёр — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.803.552.42Бонус$1500
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Дьер» разгромил МТК (7:2).

    До того команда уверенно расправилась с АИКом (2:0). А вот поединок с «Залаэгерсегом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дьер» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Дьер» победил в двух своих последних матчах. Команда имеет довольно надежные тылы.

    Причем «Дьер» в 2 своих последних поединках настрелял 9 мячей. А вот не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Венгры постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: Австрийцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

    Причем «Рапид» Вена не проигрывает без малого 3 месяца. Вот только в 2 последних поединках команда подписывала мировые.

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 августа
  • «Зенит» зовет Кастельяноса, «Ман Сити» намерен избавиться от Эдерсона, Гасперини мечтает о Бэйли
  • 18/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледно. «Рапид» Вена расписал паритет с «Альтахом» (0:0).

    До того команда в серии пенальти одолела «Данди Юнайтед». А вот чуть ранее она сумела одолеть «Штурм» (2:1).

    При этом «Рапид» Вена в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Рапид» Вена нынче выглядит весьма выгодно. Да и успешный старт в еврокубках явно окрыляет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Рапид» Вена традиционно имеет не столь надежные тылы. Да и атака команда нынче выглядит весьма впечатляюще.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. В своем чемпионате она находится на 4 строчке турнирной таблицы с 7 очками.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Австрийцы имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Дьер» победил в 2 своих последних матчах

    • «Дьер» в двух последних поединках настрелял 9 мячей

    • Австрийцы не проигрывают почти 3 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рапид» Вена — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.93 и 1.88.

    Прогноз: Венгры нынче выглядят симпатично, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева нынче сильны в плане реализации, да и австрийцы не столь стабильны в плане игры и результатов.

    Ставка: Победа «Дьера» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Космос — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Химик Дзержинск — Амкар Пермь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лис — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кырстя — Тайхманн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гибсон — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бултер — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Захарова — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Кецманович — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майхшак — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фенербахче — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дьер — Рапид Вена: прогноз и ставка за 2.70, статистика, коэффициенты матча 21.08.202520:00. «Рапид» ждёт коллизия?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры