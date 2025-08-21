Дрита — Дифферданж. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 августа 2025 года

21 августа в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Дрита» и «Дифферданж». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дрита»

Турнирное положение: Косовары покинули квалификацию Лиги Европы. Команда по сумме двух матчей уступила ФКСБ.

При этом «Дрита» в своем чемпионате стартовала не лучшим образом. Стартовый тур принес досадной минимальное поражение.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрита» уступила «Феризаю» (0:1).

До того команда по всем статьям уступила ФКСБ (1:3). Да и поединок с этим же соперником завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Дрита» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дрита» нынче выглядит откровенно неубедительно. Команда потерпела 5 поражений кряду.

Причем «Дрита» дважды противостояла «Дифферданжу». Оба очных поединка завершились викториями косоваров.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Косовары постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Дифферданж»

Турнирное положение: Люксембуржцы удачно начали официальный сезон. Команда прошла уже два раунда квалификации Лиги конференций.

Причем «Дифферданж» неизменно забивает 7 матчей подряд. Да и успешный проход двух раундов квалификации явно окрыляет.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Дифферданж» переиграл «Левадию» (3:1).

До того команда уступила тому же сопернику (2:3). А вот чуть ранее она сумела одолеть скромный «Биссен» (1:0).

При этом «Дифферданж» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дифферданж» нынче выглядит весьма выгодно. Да и яркий старт в еврокубках прибавляет позитива.

При этом «Дифферданж» традиционно имеет относительно надежные тылы. А вот атака команда нынче выглядит весьма впечатляюще.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Люксембуржцы уже прыгнули выше головы, но явно намерены квалифицироваться в группу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Люксембуржцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Дифферданж» неизменно забивал в 7 своих последних матчах

«Дрита» уступила в 5 последних поединках

Косовары в обоих очных поединках одолели «Дифферданж»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дрита» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.53.

Прогноз: Косовары намерены реабилитироваться за последние неудачи, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Дифферданжу».

Ставка: Победа «Дриты» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38