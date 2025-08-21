ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нас ждет унылое зрелище

    Андерлехт — АЕК Афины. Ставка (к. 1.74) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 21 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — АЕК Афины
    Марко Николич
    21 августа в квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Андерлехт» и АЕК. Начало встречи — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — АЕК Афины, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Августа 2025 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 21:00 АЕК Афины

    АЕК Афины

  • Афины
    «Андерлехт»

    Турнирное положение: после 4 туров в чемпионате Бельгии «Андерлехт» располагается на третьем месте с 9 очками.

    Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации ЛК «Андерлехт» прошел молдавский «Шериф» по сумме двух матчей (3:0, 1:1). Все было решено уже в Бельгии в первом матче, когда «Андерлехт» к 48-й минуте повел с разницей в два мяча, а затем довел счет до разгромного.

    В чемпионате Бельгии была победа в гостях над «Дендером» (2:0) и поражение дома от «Зюльте-Варегема» (2:3).

  • Верность против бизнеса: как Исак, Гехи и Хёйлунн оказались на распутье
  • Не все звезды могут заставить клуб играть по их правилам
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы — Сарделья (з), Камара (з), Шимич (з), Кейта (з), дисквалифицирован — Дегриф (п).

    Состояние команды: летом подопечные Бесника Хаси (работает с марта 2025 года) смогли сохранить ведущих футболистов и подписали несколько талантливых футболистов, способных выйти на европейский уровень. Самыми же известными в составе «Андерлехта» остаются Торган Азар, Дольберг и молодой бельгийский талант Стройкенс.

    АЕК

    Турнирное положение: прошлый сезон АЕК завершил на четвертом месте в чемпионате Греции с 53 очками.

    Последние матчи: в предыдущем круге квалификации ЛК АЕК смог выбить по сумме двух матчей кипрский «Арис». Обе встречи завершились вничью (1:1, 2:2), а победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались футболисты греческого клуба (5:3).

    До этого был пройден израильский «Хапоэль» Беер-Шева (1:0, 0:0).

    Не сыграют: травмированы — Калленс (з), Перейра (п), Калоскамис (п).

    Состояние команды: летом АЕК возглавил бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич, а буквально на днях греки подписали статусного нападающего Луку Йовича из «Милана». Помимо него есть еще несколько известных футболистов в составе: Антонио Марсьяль, Домагой Вида, Томаш Стракоша, Роберто Перейра. В целом, АЕК — опытная команда с неплохим подбором игроков.

    Статистика для ставок

    • В 2011 году на групповой стадии Лиги Европы «Андерлехт» выиграл оба матча (4:1, 2:1)

    • Годом ранее также в ЛЕ «Андерлехт» был сильнее (3:0, 1:1)

    • В пяти последних играх «Андерлехт» выиграл 3 матча и раз сыграл вничью, АЕК за тот же отрезок не проиграл ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Андерлехта» дают 2,20, а на АЕК — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: первый матч очень важен для обоих клубов и вряд ли стоит ожидать тут голевой феерии. Николич умеет ставить игру в обороне и считается довольно осторожным тренером, поэтому основной задачей для АЕКа будет не уступить и перенести выяснение отношений в Греции.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,74.

    Прогноз: соперники примерно одного уровня, поэтому есть вероятность, что они сыграют вничью (0:0 или 1:1).

    Дополнительная ставка: ничья за 3,30.

