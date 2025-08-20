Космос — 2DROTS: прогноз на матч кубка России, ставка за 2.05

Космос
2Drots
«Космос»
Турнирное положение: Долгопрудненцы проводят крайне неудачный сезон. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы в своей зоне второй лиги.
При этом «Космос» набрал 17 очков в 18 поединках первенства. А вот забила команда 18 мячей в ворота соперников.
Космос — 2Drots: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Долгопрудненцы сумели обыграть питерскую «Звезду» (2:0).
До того команда минимально уступила «Енисею-2». Да и поединок с «Балтикой-2» завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Космос» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе долгопрудненцы выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.
Причем «Космос» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Долгопрудненцы мотивированы доказать свое превосходство над представителем Медиалиги.
2DROTS
Турнирное положение: Имя 2DROTS давно на слуху. В предыдущем раунде Кубка России команда прошла второлиговое владимирское «Торпедо».
Причем 2DROTS имеет в своем составе весьма качественных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды на высоте.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. 2DROTS одолел «Торпедо» Владимир (1:0).
До того команда была разбита московским «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Амкалом» (2:2).
При этом 2DROTS в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: 2DROTS максимально мотивирован выбить из Кубка еще один профессиональный клуб. Уже эта мотивация движет полпредом Медиалиги!
При этом 2DROTS в предыдущем розыгрыше Кубка страны вылетел как раз во втором раунде. Так что ошибки прошлого сезона явно будут учтены.
Нет сомнений, что представитель Медиалиги не будет мальчиком для битья. Да и оппонент не выглядит столь монолитно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. 2DROTS намерен найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Космос» до последней виктории уступил 2 раза подряд
- 2DROTS в прошлом розыгрыше Кубка вылетел во втором раунде
- Долгопрудненцы пропустили всего 1 мяч в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: 2DROTS — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.48, а победа оппонента — в скромные 5.17.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.19.
- 2.15Реал Мадрид — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Ференцварош — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Селтик — Кайрат: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Представитель Медиалиги явно не слабее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
2DROTS имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно мечтает снять скальп с профессионалов.
Ставка: Победа 2DROTS в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63