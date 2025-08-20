Космос — 2DROTS: прогноз на матч кубка России, ставка за 2.05

20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Космос» и 2DROTS. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Космос» — 2DROTS, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Космос»

Турнирное положение: Долгопрудненцы проводят крайне неудачный сезон. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы в своей зоне второй лиги.

При этом «Космос» набрал 17 очков в 18 поединках первенства. А вот забила команда 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Долгопрудненцы сумели обыграть питерскую «Звезду» (2:0).

До того команда минимально уступила «Енисею-2». Да и поединок с «Балтикой-2» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Космос» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе долгопрудненцы выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

Причем «Космос» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Долгопрудненцы мотивированы доказать свое превосходство над представителем Медиалиги.

2DROTS

Турнирное положение: Имя 2DROTS давно на слуху. В предыдущем раунде Кубка России команда прошла второлиговое владимирское «Торпедо».

Причем 2DROTS имеет в своем составе весьма качественных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды на высоте.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. 2DROTS одолел «Торпедо» Владимир (1:0).

До того команда была разбита московским «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Амкалом» (2:2).

При этом 2DROTS в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: 2DROTS максимально мотивирован выбить из Кубка еще один профессиональный клуб. Уже эта мотивация движет полпредом Медиалиги!

При этом 2DROTS в предыдущем розыгрыше Кубка страны вылетел как раз во втором раунде. Так что ошибки прошлого сезона явно будут учтены.

Нет сомнений, что представитель Медиалиги не будет мальчиком для битья. Да и оппонент не выглядит столь монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. 2DROTS намерен найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Космос» до последней виктории уступил 2 раза подряд

2DROTS в прошлом розыгрыше Кубка вылетел во втором раунде

Долгопрудненцы пропустили всего 1 мяч в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: 2DROTS — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.48, а победа оппонента — в скромные 5.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.19.

Прогноз: Представитель Медиалиги явно не слабее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

2DROTS имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно мечтает снять скальп с профессионалов.

Ставка: Победа 2DROTS в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63