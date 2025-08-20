1-й таймАль-Наср — Аль-ИттихадОнлайн
    Криштиану Роналду«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Оналйн, прямая трансляция Миодраг БожовичМиодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть Тиджани РейндерсРейндерс, Ширер и еще восемь самых ярких дебютов в истории АПЛ
    2DROTS будет спешить!

    Космос — 2DROTS: прогноз на матч кубка России, ставка за 2.05

    Прогноз и ставки на «Космос» — 2DROTS
    2DROTS
    20 августа в 1/16 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Космос» и 2DROTS. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Космос» — 2DROTS, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Кубок 20 Августа 2025 года

    Космос

  • Долгопрудный
    •  Космос 17:00 2Drots

    2Drots

  • Москва
    «Космос»

    Турнирное положение: Долгопрудненцы проводят крайне неудачный сезон. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы в своей зоне второй лиги.

    При этом «Космос» набрал 17 очков в 18 поединках первенства. А вот забила команда 18 мячей в ворота соперников.

    Космос — 2Drots: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Долгопрудненцы сумели обыграть питерскую «Звезду» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Енисею-2». Да и поединок с «Балтикой-2» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Космос» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: На данном этапе долгопрудненцы выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

    Причем «Космос» испытывает некоторые сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Долгопрудненцы мотивированы доказать свое превосходство над представителем Медиалиги.

    2DROTS

    Турнирное положение: Имя 2DROTS давно на слуху. В предыдущем раунде Кубка России команда прошла второлиговое владимирское «Торпедо».

    Причем 2DROTS имеет в своем составе весьма качественных исполнителей. Да и мотивация пройти как можно дальше в Кубке у команды на высоте.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. 2DROTS одолел «Торпедо» Владимир (1:0).

    До того команда была разбита московским «Динамо» (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Амкалом» (2:2).

    При этом 2DROTS в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: 2DROTS максимально мотивирован выбить из Кубка еще один профессиональный клуб. Уже эта мотивация движет полпредом Медиалиги!

    При этом 2DROTS в предыдущем розыгрыше Кубка страны вылетел как раз во втором раунде. Так что ошибки прошлого сезона явно будут учтены.

    Нет сомнений, что представитель Медиалиги не будет мальчиком для битья. Да и оппонент не выглядит столь монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. 2DROTS намерен найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Космос» до последней виктории уступил 2 раза подряд

    • 2DROTS в прошлом розыгрыше Кубка вылетел во втором раунде

    • Долгопрудненцы пропустили всего 1 мяч в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: 2DROTS — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.48, а победа оппонента — в скромные 5.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.19.

    Прогноз: Представитель Медиалиги явно не слабее соперника, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    2DROTS имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно мечтает снять скальп с профессионалов.

    Ставка: Победа 2DROTS в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Космос — 2DROTS: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 20.08.202517:00. 2DROTS будет спешить!
