Черноморец Нв — Факел. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 августа 2025 года

17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Факел». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» стартовали весьма посредственно. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв набрал всего лишь 2 очка в 4 турах. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли обыграть «Сокол» (1:1).

До того команда была бита тульским «Арсеналом» (1:2). А вот поединок с «Уралом» завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Летом новороссийцы пережили полное переформатирование. Так еще по ходу сезона покинул команду Владислав Мастерной.

Причем «Черноморец» Нв традиционно успешно противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Моряки» явно постараются дать бой одному из лидеров лиги.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Факел» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда всего один мяч в четырех первых турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Факел» переиграл КАМАЗ (2:1).

До того команда сумела обыграть «Сокол» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильным уфимцам (1:0).

При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 7 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Воронежцы намерены сходу вернуться в РПЛ. Да и в кадровом плане команда выглядит мощно.

При этом «Факел» в четырех первых турах добыл максимум очков. Да и «морякам» команда не проигрывает уже 14 лет.

Команда Игоря Шалимова клюет по зернышку. Тем не менее, свое воронежцы берут, и явно постараются побороться с «Уралом» за лидерство.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Воронежцы явно постараются максимально закрепиться в дуэте лидеров.

Статистика для ставок

Воронежцы победили в 5 своих последних матчах

«Черноморец» Нв не может победить 4 матча кряду

«Моряки» уже 14 лет не могут одолеть «Факел»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.32.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

Прогноз: «Факел» мотивирован закрепиться в дуэте лидеров, и наверняка активно понесется в атаку.

Воронежцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «моряки» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Факела» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28