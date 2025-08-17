Черноморец Нв — Факел. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 августа 2025 года

Черноморец
Факел
«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» стартовали весьма посредственно. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Черноморец» Нв набрал всего лишь 2 очка в 4 турах. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.
Черноморец — Факел: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли обыграть «Сокол» (1:1).
До того команда была бита тульским «Арсеналом» (1:2). А вот поединок с «Уралом» завершился досадной коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Летом новороссийцы пережили полное переформатирование. Так еще по ходу сезона покинул команду Владислав Мастерной.
Причем «Черноморец» Нв традиционно успешно противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Моряки» явно постараются дать бой одному из лидеров лиги.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Факел» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда всего один мяч в четырех первых турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Факел» переиграл КАМАЗ (2:1).
До того команда сумела обыграть «Сокол» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильным уфимцам (1:0).
При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 7 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Воронежцы намерены сходу вернуться в РПЛ. Да и в кадровом плане команда выглядит мощно.
При этом «Факел» в четырех первых турах добыл максимум очков. Да и «морякам» команда не проигрывает уже 14 лет.
Команда Игоря Шалимова клюет по зернышку. Тем не менее, свое воронежцы берут, и явно постараются побороться с «Уралом» за лидерство.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Воронежцы явно постараются максимально закрепиться в дуэте лидеров.
Статистика для ставок
- Воронежцы победили в 5 своих последних матчах
- «Черноморец» Нв не может победить 4 матча кряду
- «Моряки» уже 14 лет не могут одолеть «Факел»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.32.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.
Прогноз: «Факел» мотивирован закрепиться в дуэте лидеров, и наверняка активно понесется в атаку.
Воронежцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «моряки» крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Факела» за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.28