1-й таймСпартак — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Соболев«Спартак» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция Ришарлисон«Тоттенхэм» — «Бернли». Онлайн, прямая трансляция «Бавария» — «Байер»Доминирование «Баварии» и перестройка «Байера». Чего ждать от нового сезона Бундеслиги?
  • 16:43
    • Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом»
  • 17:03
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки в матче против «Балтики»
  • 16:29
    • «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед» поделили очки в матче АПЛ
  • 12:50
    • Антон Миранчук ведет переговоры об уходе из «Сьона»
  • 12:13
    • «Барселона» смогла зарегистрировать Маркуса Рашфорда в Ла Лиге
  • 10:24
    • Хачанов станет первой ракеткой России после поражения Рублева в Цинциннати
  • 07:45
    • Зверев стал полуфиналистом турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Факел» свой победный сериал?

    Черноморец Нв — Факел. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига Прогнозы на Черноморец Прогнозы на Факел Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Журавлёв
    17 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Факел». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 17 Августа 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» стартовали весьма посредственно. Нынче команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Черноморец» Нв набрал всего лишь 2 очка в 4 турах. А вот забила команда 5 мячей в ворота соперников.

    Черноморец — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» не смогли обыграть «Сокол» (1:1).

    До того команда была бита тульским «Арсеналом» (1:2). А вот поединок с «Уралом» завершился досадной коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Летом новороссийцы пережили полное переформатирование. Так еще по ходу сезона покинул команду Владислав Мастерной.

    Причем «Черноморец» Нв традиционно успешно противостоит «Факелу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Моряки» явно постараются дать бой одному из лидеров лиги.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы стартовали весьма продуктивно. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Факел» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот пропустила команда всего один мяч в четырех первых турах.

  • Карнавал в ЦСКА. На смену Роше «армейцы» берут Жоао Виктора
  • Трансфер защитника «Васко да Гама» находится на финальной стадии
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Факел» переиграл КАМАЗ (2:1).

    До того команда сумела обыграть «Сокол» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильным уфимцам (1:0).

    При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 7 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Воронежцы намерены сходу вернуться в РПЛ. Да и в кадровом плане команда выглядит мощно.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Факел» в четырех первых турах добыл максимум очков. Да и «морякам» команда не проигрывает уже 14 лет.

    Команда Игоря Шалимова клюет по зернышку. Тем не менее, свое воронежцы берут, и явно постараются побороться с «Уралом» за лидерство.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Воронежцы явно постараются максимально закрепиться в дуэте лидеров.

    Статистика для ставок

    • Воронежцы победили в 5 своих последних матчах

    • «Черноморец» Нв не может победить 4 матча кряду

    • «Моряки» уже 14 лет не могут одолеть «Факел»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.32.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.60.

    Прогноз: «Факел» мотивирован закрепиться в дуэте лидеров, и наверняка активно понесется в атаку.

    Воронежцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и «моряки» крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Факела» за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.28

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сандерленд — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брайтон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фария — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Чайка — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Черноморец Нв — Факел: прогноз и ставка за 2.22, статистика, коэффициенты матча 17.08.202519:00. Продолжит ли «Факел» свой победный сериал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры