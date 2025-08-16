ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Одолеет ли «Брайтон» «Фулхэм»?

    Брайтон — Фулхэм: прогноз на ПЛ, ставка за 2.07

    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Фулхэм»
    Данни Уэлбек («Брайтон»)
    16 августа в 1-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Фулхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Августа 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Фулхэм

    Фулхэм

  • Лондон
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» в прошлом сезоне английской Премьер-лиги финишировал на восьмой позиции, отстав на четыре очка от зоны еврокубков (топ-7).

    Команда нынешним летом проводила только товарищеские встречи, поэтому грядущая игра станет для нее первой официальной в кампании 2025/2026 годов.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, клуб на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над немецким «Вольфсбургом».

    Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив также смог выиграть, когда снова-таки в домашних стенах с результатом 2:0 переиграл все тот же «Вольфсбург».

    Не сыграют: травмированы — Энкисо, Марч и Уэбстер, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Брайтон» выиграл семь раз при одной ничьей, а в 10-ти последних матчах ни разу не проиграл.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

    Команда еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: «Фулхэм» в прошлой кампании финишировал на 11-й позиции в английском первенстве с отставанием в семь очков от нынешнего соперника.

    Команда, как и соперник, также нынешним летом проводила лишь товарищеские встречи, так что грядущая игра станет для нее первой официальной в новой кампании.

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своем поле одержал победу над немецким «Айнтрахтом» Франкфурт (1:0).

    Перед этим еще в одной контрольной встрече коллектив также был на высоте, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии (4:2).

    Не сыграют: травмирован — Робинсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были товарищескими, «Фулхэм» выиграл, а в пяти последних матчах потерпел только одно поражение при четырех победах.

    Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, хотя это будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

    Команда также еще не забивала в официальных матчах нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Брайтон» выиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Брайтона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фулхэм» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Фулхэма» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Оба данных сценария были реализованы и в четырех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

    Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Брайтон — Фулхэм: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 16.08.202517:00. Одолеет ли «Брайтон» «Фулхэм»?
