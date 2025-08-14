Хиберниан — Партизан: прогноз на футбол и ставка за 2.15

14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Хиберниан» и «Партизан». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хиберниан» — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хиберниан»

Турнирное положение: шотландский коллектив начал путь в текущем розыгрыше еврокубков с Лиги Европы, но сразу же оттуда вылетел.

Также шотландцы уже успели провести два матча в новом сезоне местного чемпионата, набрав четыре очка.

За два матча команда из района Эдинбурга Лит забила четыре мяча, а пропустила всего три.

Последние матчи: в Лиге Европы «Хиберниан» проиграл по сумме двух матчей датскому «Мидтьюлланну» (1:1, 1:2).

Также коллектив из Шотландии выиграл у «Партизана» (2:0) в первом матче Лиги конференций.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

В чемпионате страны подопечные Дэвида Грея победили «Данди» (2:1) и сыграли вничью с «Килмарноком» (2:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: шотландский коллектив вполне может рассчитывать на выход в групповой этап Лиги конференций, ведь уже близок к тому, чтобы пройти «Партизан».

В прошлом сезоне «Партизан» финишировал на третьем месте в турнирной таблице и выиграл бронзовые медали чемпионата Шотландии. В этом у команды будет такая же задача, ведь тягаться с «Рейнджерс» и «Селтиком» крайне сложно.

«Партизан»

Турнирное положение: сербская команда уже также успела вылететь из Лиги Европы и пройти один этап квалификации Лиги конференций.

В чемпионате Сербии коллектив из Белграда набрал 9 очков из 9 возможных и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Белградцы смогли 10 раз поразить ворота соперника и 3 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в Лиге Европы белградская команда в серии пенальти уступила АЕКу (0:1, 2:1).

В Лиге конференций «черно-белые» успели пройти «Александрию» (4:0, 2:0).

А вот в чемпионате Сербии «гробари» выиграли у «Железничара» (1:0), «Радничков» (2:1) и «Напредака» (7:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: у «Партизана» крайне мало шансов на то, чтобы пробиться в основной этап Лиги конференций, ведь нужно отыгрывать в домашних 0:2 в первом матче.

В прошлом сезоне сербского чемпионата «Партизан» стал вторым. В этой кампании подопечные Срджана Благоевича тоже будут бороться с «Црвеной Звездой» за чемпионский титул.

Статистика для ставок

«Хиберниан» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Партизан» выиграл 5 из последних 6 матчей

В последней очной игре «Хиберниан» победил «Партизан со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Хиберниан" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.80, а победа "Партизана" — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: команды много забивают, поэтому вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 3 за 2.15.

Прогноз: команды являются плюс-минус равными, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.80.