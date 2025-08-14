Левадия — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 2.40

Левадия
Дифферданж
«Левадия»
Турнирное положение: Эстонцы в минувшем раунде прошли «Иберию». Победив дома, на выезде команда подписала мировую.
При этом «Левадия» победила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда отличилась 5 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Левадия» переиграла «Дифферданж» (3:2).
До того команда нанесла поражение «Курессааре» (2:0). А вот поединок с «Иберией» завершился паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Левадия» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Левадия» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет вполне надежные тылы.
Причем «Левадия» традиционно сложно противостоит «Дифферданжу». Из трёх очных поединков команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Эстонцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Дифферданж»
Турнирное положение: Люксембуржцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Нью-Сейнтс».
Причем «Дифферданж» до последней коллизии победил трижды кряду. А вот забивает команда уже 5 матчей кряду.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дифферданж» уступил «Левадии» (2:3).
До того команда минимально одолела «Биссен» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Нью-Сейнтс» (1:0).
При этом «Дифферданж» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дифферданж» нынче выглядит весьма выгодно. Да и победный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.
При этом «Дифферданж» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команда ни разу не пропустила от валлийцев.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Люксембуржцам нужно исключительно побеждать в Таллине, так что гости точно будут рисковать.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Дифферданж» до последнего поражения победил 3 раза кряду
- «Левадия» победила в 2 своих последних матчах
- Люксембуржцы дома уступили «Левадии» (2:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.
Прогноз: Эстонцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.
«Левадия» способна прибавить в плане реализации, плюс эстонцы отлично выступают в родных стенах.
Ставка: Победа «Левадии» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50