Левадия — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 2.40

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Левадия» и «Дифферданж». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Левадия»

Турнирное положение: Эстонцы в минувшем раунде прошли «Иберию». Победив дома, на выезде команда подписала мировую.

При этом «Левадия» победила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда отличилась 5 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Левадия» переиграла «Дифферданж» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Курессааре» (2:0). А вот поединок с «Иберией» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Левадия» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Левадия» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет вполне надежные тылы.

Причем «Левадия» традиционно сложно противостоит «Дифферданжу». Из трёх очных поединков команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Эстонцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Дифферданж»

Турнирное положение: Люксембуржцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Нью-Сейнтс».

Причем «Дифферданж» до последней коллизии победил трижды кряду. А вот забивает команда уже 5 матчей кряду.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дифферданж» уступил «Левадии» (2:3).

До того команда минимально одолела «Биссен» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Нью-Сейнтс» (1:0).

При этом «Дифферданж» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дифферданж» нынче выглядит весьма выгодно. Да и победный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

При этом «Дифферданж» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команда ни разу не пропустила от валлийцев.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Люксембуржцам нужно исключительно побеждать в Таллине, так что гости точно будут рисковать.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Дифферданж» до последнего поражения победил 3 раза кряду

«Левадия» победила в 2 своих последних матчах

Люксембуржцы дома уступили «Левадии» (2:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

Прогноз: Эстонцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

«Левадия» способна прибавить в плане реализации, плюс эстонцы отлично выступают в родных стенах.

Ставка: Победа «Левадии» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50