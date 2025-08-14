ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «ПСЖ» с трофеем«ПСЖ» разбил мечту «Тоттенхэма» о Суперкубке: хладнокровный камбек от парижан Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» уничтожил «Динамо» в Москве: дубль дебютанта и головная боль Карпина Игроки Локомотива празднуют голБатраков неудержим ещё и в Кубке: «Локомотив» дома прибил «Балтику»
  • 00:11
    • ПСЖ стал обладателем Суперкубка Европы
  • 22:41
    • «Краснодар» забил четыре безответных мяча в ворота «Динамо»
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
    Все новости спорта

    «Левадия» быстро добьёт люксембуржцев

    Левадия — Дифферданж: прогноз на футбол и ставка за 2.40

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Левадия Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Левадия» — «Дифферданж»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михкель Айнсалу
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Левадия» и «Дифферданж». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Левадия» — «Дифферданж», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Левадия

  • Таллин
    •  Левадия 19:30 Дифферданж

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Левадия»

    Турнирное положение: Эстонцы в минувшем раунде прошли «Иберию». Победив дома, на выезде команда подписала мировую.

    При этом «Левадия» победила в 2 своих последних поединках. Причем в них команда отличилась 5 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Левадия» переиграла «Дифферданж» (3:2).

    До того команда нанесла поражение «Курессааре» (2:0). А вот поединок с «Иберией» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Левадия» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Левадия» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет вполне надежные тылы.

    Причем «Левадия» традиционно сложно противостоит «Дифферданжу». Из трёх очных поединков команда по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Эстонцы постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Дифферданж»

    Турнирное положение: Люксембуржцы удачно начали официальный сезон. Команда в предыдущем раунде квалификации прошла «Нью-Сейнтс».

    Причем «Дифферданж» до последней коллизии победил трижды кряду. А вот забивает команда уже 5 матчей кряду.

  • Погоня за гегемоном. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Франции по футболу 2025/2026
  • 10/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дифферданж» уступил «Левадии» (2:3).

    До того команда минимально одолела «Биссен» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Нью-Сейнтс» (1:0).

    При этом «Дифферданж» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дифферданж» нынче выглядит весьма выгодно. Да и победный старт во внутреннем чемпионате явно окрыляет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Дифферданж» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде команда ни разу не пропустила от валлийцев.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Люксембуржцам нужно исключительно побеждать в Таллине, так что гости точно будут рисковать.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Дифферданж» до последнего поражения победил 3 раза кряду

    • «Левадия» победила в 2 своих последних матчах

    • Люксембуржцы дома уступили «Левадии» (2:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Левадия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: Эстонцы выглядят сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

    «Левадия» способна прибавить в плане реализации, плюс эстонцы отлично выступают в родных стенах.

    Ставка: Победа «Левадии» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Левадия — Дифферданж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шериф — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ноа — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Пакш — Полесье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Левадия — Дифферданж: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 14.08.202519:30. «Левадия» быстро добьёт люксембуржцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры