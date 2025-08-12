ПерерывВильярреал — Астон ВиллаОнлайн
    Жувентуде — Коринтианс. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Коринтианс»
    Мемфис Депай
    12 августа в 19-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Коринтианс». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Августа 2025 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 02:00 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: «Жувентуде» сражается за выживание в элитном дивизионе. Команда нынче пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жувентуде» на 7 очков отстает от спасительной 16 позиции. А вот отличились игроки команды 11 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Жувентуде» уступил «Сантосу» (1:3).

    До того команда была бита «Байей» (0:3). А вот поединок с «Сан-Паулу» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Жувентуде» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Жувентуде» нынче угодил в настоящее пике. Команда проиграла уже 4 матча кряду.

    Причем «Жувентуде» традиционно успешно противостоит «Коринтиансу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать серию своих неудач.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» сражается за попадание в топ-12. Команда на данный момент находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Коринтианс» на 7 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч в 18 поединках.

  Ринат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  Экс-наставник «Рубина» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о судьбе «Торпедо» и «Химок», а также засилье иностранных тренеров в РПЛ
  Сегодня

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Коринтианс» одолел «Палмейрас» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Форталезой» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Палмейрасу» (1:0).

    При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коринтианс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 17 мячей в 18 поединках чемпионата.

    При этом «Коринтианс» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 5 поединках чемпионата Бразилии из 18.

    Команда на данном этапе неплохо выглядит в плане игры и результатов. «Коринтианс» не проигрывает уже 5 матчей кряду.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мемфис Депай и компания намерены продолжить свой подъем по таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Жувентуде» уступил в 4 своих последних поединках

    • «Коринтианс» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Жувентуде» до последнего поединка не забивал 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Тимао» выглядят сильнее оппонента, и явно проведут встречу максимально агрессивно.

    Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент нынче угодил в психологическую яму.

    Ставка: Победа «Коринтианса» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

    2.05
