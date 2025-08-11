КАМАЗ — Факел. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 августа 2025 года

КамАЗ
Факел
КАМАЗ
Турнирное положение: КАМАЗ после трех туров располагается на пятой строчке, набрав семь баллов.
Команда дважды смогла обыграть соперников и один раз сыграла вничью. Разница мячей на старте сезона — 5:3.
Последние матчи: последний матч КАМАЗ выиграл против «Челябинска» со счетом 2:1.
В первом туре КАМАЗ поделил очки в матче против тульского «Арсенала» (1:1). Во втором туре команда обыграла «Волгу» из Ульяновска со счетом 2:1.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: КАМАЗ показывает футбол хорошего уровня и нацелен на самые высокие места. Команда не имеет проблем с составом перед матчем.
Клуб из Набережных Челнов имеет хорошую картину в атаке, забив пять мячей в трех матчах. В среднем КАМАЗ за стартовые матчи наносит по 1,8 удара в створ.
«Факел»
Турнирное положение: «Факел» после трех туров занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков из девяти.
Команда в трех победных матчах забила в каждой игре по одному мячу, не пропустив ни одного в своих ворота.
Последние матчи: в последнем матче «Факел» обыграл «Сокол» из Саратова со счетом 1:0.
В первом туре «Факел» был сильнее «Спартака» из Костромы (1:0) и смог победить «Уфу» с минимальным матчем 1:0.
Не сыграют: травмирован защитник Макс Дзиов.
Состояние команды: клуб из демонстрирует отличную игру в обороне, не пропустив ни одного мяча в трех играх.
Однако вместе с этим у «Факела» скудная картина в атаке. Средний показатель XG на старте сезона равен 0,78.
Статистика для ставок
- «Факел» не пропустил ни одного мяча на старте сезона
- КАМАЗ выиграл последний матч
- КАМАЗ не имеет проблем с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.47.
- 2.15Сочи — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.05Ростов — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.85Барселона — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: КАМАЗ встретиться с одним из лидеров чемпионата. Нас ожидает яркая и, главное, равная борьба.
Однако в этой борьбе «Факел» выглядит солиднее в атаке и нацелен на результат.
Ставка: Обе команды забьют за 2.16.
Прогноз: можно сыграть на большем количестве голов в матче.
Ставка: Тотал больше 3 в матче за 3.95.