    Хабаровчане начнут без раскачки

    СКА-Хабаровск — Чайка. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Чайка»
    «СКА-Хабаровск»
    10 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Чайка». Начало игры — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Чайка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 10 Августа 2025 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 10:00 Чайка

    Чайка

  • Песчанокопское
    •

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане твердо намерены побороться за выход в стыки. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «СКА-Хабаровск» имеет крепкий по именам состав. Да и в трех стартовых поединках первенства команда набрала 7 очков.

    СКА-Хабаровск — Чайка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «СКА-Хабаровск» одолел «Торпедо» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Енисею» (2:1). А вот поединок с «Уфой» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Хабаровчане не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.

    Причем «СКА-Хабаровск» традиционно успешно противостоит «Чайке». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы весьма неплохо стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Чайка» пока не познала горечи поражений. Да и старт первенства у команды получился неожиданно продуктивным.

  • Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • Легендарный комментатор — о старте нового сезона РПЛ и проблемах российского футбола в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайка» расписала мировую с «Волгой» (1:1).

    До того команда подписала паритет с «Соколом» (0:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Енисей» (3:0).

    При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Песчанокопцы явно способны стать одним из открытий первенства. Да и не проигрывает команда уже 3 матча кряду.

    При этом «Чайка» в первых турах выглядела вполне симпатично. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    А вот тылы пионеротряда Дмитрия Комбарова вполне надежны: всего 1 пропущенный мяч в трех стартовых турах. Да и потенциал у молодежи высокий.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Песчанокопцы явно намерены преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Песчанокопцы не проигрывают 3 матча кряду

    • Обе команды еще не проигрывали в текущем первенстве

    • Хабаровчане победили в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «СКА-Хабаровск» мотивирован закрепиться в группе лидеров, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

    Номинальные гости не лыком шиты, вот только хватит ли их юношеского запала на битву с хабаровчанами?!

    Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    СКА-Хабаровск — Чайка: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 10.08.202510:00. Хабаровчане начнут без раскачки
