СКА-Хабаровск — Чайка. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 августа 2025 года

СКА-Хабаровск
Чайка
«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане твердо намерены побороться за выход в стыки. Нынче команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «СКА-Хабаровск» имеет крепкий по именам состав. Да и в трех стартовых поединках первенства команда набрала 7 очков.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «СКА-Хабаровск» одолел «Торпедо» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Енисею» (2:1). А вот поединок с «Уфой» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «СКА-Хабаровск» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Хабаровчане не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и ресурсный потенциал у клуба на зависть многим.
Причем «СКА-Хабаровск» традиционно успешно противостоит «Чайке». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Хабаровчане явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы весьма неплохо стартовали в первенстве. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Чайка» пока не познала горечи поражений. Да и старт первенства у команды получился неожиданно продуктивным.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чайка» расписала мировую с «Волгой» (1:1).
До того команда подписала паритет с «Соколом» (0:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Енисей» (3:0).
При этом «Чайка» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы явно способны стать одним из открытий первенства. Да и не проигрывает команда уже 3 матча кряду.
При этом «Чайка» в первых турах выглядела вполне симпатично. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
А вот тылы пионеротряда Дмитрия Комбарова вполне надежны: всего 1 пропущенный мяч в трех стартовых турах. Да и потенциал у молодежи высокий.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Песчанокопцы явно намерены преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Песчанокопцы не проигрывают 3 матча кряду
- Обе команды еще не проигрывали в текущем первенстве
- Хабаровчане победили в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «СКА-Хабаровск» мотивирован закрепиться в группе лидеров, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Номинальные гости не лыком шиты, вот только хватит ли их юношеского запала на битву с хабаровчанами?!
Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» в 1 тайме за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25