Оренбург — Краснодар: прогноз на РПЛ и ставка за 2.05

10 августа в 4-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Оренбург» и «Краснодар». Начало встречи — 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: в настоящий момент команда из одноименного города не входит в когорту аутсайдеров, что не может ее не радовать.

После 4 туров в таблице РПЛ оренбуржцы располагаются на 12-м месте с 2 очками.

За три тура коллектив из Оренбурга смог три раза поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре оренбургский коллектив проиграл «Балтике» (2:3), а до этого сыграл вничью с «Динамо» Мх (1:1) и ЦСКА (0:0).

Также «Оренбург» успел проиграть «Рубину» (0:2) в матче Кубка России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: дисквалифицирован Алан Татаев.

Состояние команды: подопечные Владимира Слишковича, которые до последнего не знали, выступят ли в РПЛ, стартовали достаточно удачно, набрав два очка и не находясь даже в зоне переходных матчей.

Конечно, «Оренбург» будет бороться за выживание в этом сезоне. Главной задачей команды является сохранение прописки в элите.

«Краснодар»

Турнирное положение: действующие чемпионы России начали защиту титула достаточно средне.

В настоящий момент краснодарцы имеют в своем активе шесть очков и находятся на пятой строчке в турнирной таблице.

За три матча «быки» забили пять мячей, а пропустили всего два.

Последние матчи: краснодарский коллектив в последней игре добыл домашнюю победу над «Динамо» (1:0).

До этого же команда из Краснодара проиграла «Крылья Советов» (1:2) в Кубке России и «Локомотиву» (1:2) в чемпионате страны.

Перед этим команда из одноименного города разгромила «Пари НН» (3:0) в РПЛ и уступила ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок.

Не сыграют: у «зелено-черных» все в строю.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева точно являются одними из фаворитов текущего сезона. «Краснодар» смог сохранить чемпионский состав и качественно усилился, поэтому вполне может рассчитывать на борьбу за чемпионский титул.

Конечно, защитить чемпионский титул будет крайне сложно, однако краснодарцев точно не нужно списывать со счетов, они могут удивить.

Прогноз Игоря Ледяхова

Трехкратный чемпион России Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 4-го тура РПЛ «Оренбург» — «Красндар»:

Не открою секрета, что на этом поле всем играть сложно. В прошлом году «Краснодар» с огромным трудом оттуда важнейшие три очка увез. Но после «Динамо» у чемпиона, думаю, попрет. Уже не та была команда в минувшую субботу, которую мы видели до этого — сильно добавили. А такая победа в самой концовке добавит психологической уверенности, придаст сил. Динамовцам ничего не позволили создать в атаке, здесь тоже ничего не дадут, разве что со «стандарта» что-то прилететь может. А Кордоба своей дело сделает. С ним такое уже бывало — не забивает, не забивает, а потом как выдаст целую серию! «Оренбург» не так плох, но не на уровне рассказов Слишковича, который через прессу явно работает на уши своих игроков. Ну, и никак не сбросить со счетов, что команда настраивалась на первую лигу. Поэтому пока нужно время, чтобы переосмыслить произошедшее. От обороны играть никто не будет, но обилия голов все равно не жду — 0:1. Игорь Ледяхов

Статистика для ставок

«Оренбург» не может выиграть на протяжении 9 матчей подряд

«Краснодар» не играет вничью на протяжении 19 матчей

В последней очной игре «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Оренбурга» — в 8.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: краснодарцы, безусловно, сильнее и должны уверенно побеждать.

Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.05.

Прогноз: «Оренбург» часто играет в атаку, поэтому вполне может забить в этом матче.

Ставка: обе забьют за 1.90.