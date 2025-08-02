ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йоррел ХатоЙоррел Хато: «Челси» подписывает нового универсала из «Аякса» Расмус ХёйлуннХёйлунн против всех. Как датчанин борется за место в «Манчестер Юнайтед» Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 11:08
    • Челестини признался, почему он возглавил ЦСКА
  • 11:32
    • Семак: Если Глушенков готов — он играет
  • 08:35
    • Орлов: Вендел как отбегал — удивительный человек!
  • 07:58
    • Медведев проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Торонто
  • 23:24
    • «Шахтер» переиграл «Бешикташ» в квалификации ЛЕ, «Шериф» крупно проиграл «Утрехту»
    Все новости спорта

    «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?

    Краснодар — Динамо: прогноз на футбол и ставка за 3.60

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на Динамо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
    «Краснодар» встретится с «Динамо» в матче 3-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 2 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Августа 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 20:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне РПЛ. После 2-х туров «Краснодар» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе.

    В последнее время у команды есть проблемы с результативностью. В последних 4-х встречах «Краснодар» забил больше 1-го гола только в одном поединке.

    Краснодар — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «быки» проиграли «Крыльям Советов» в Кубке России со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Краснодар» уступил «Локомотиву» с тем же счетом.

    В последних 4-х встречах во всех турнирах команда трижды проиграла и однажды обыграла «Пари НН» со счетом 3:0. За этот отрезок команда также проиграла ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: «Краснодар» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне. Можно сказать о том, что у «быков» продолжается чемпионское похмелье, от которого необходимо избавляться.

    У «Краснодара» продолжает отлично выступать полузащитник Эдуард Сперцян, который в последних 3-х встречах забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    «Динамо»

    Турнирное положение: После 2-х туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице с 4 очками в активе. «Динамо» отстает от 1-й строчки в лиге на 2 балла.

    Команда Валерия Карпина бодро стартовала в чемпионате, но игра «Динамо» пока не вызывает восторга. Тренерскому штабу точно есть, над чем работать.

  • «Краснодар» загрустил после поражения в РПЛ: «Крылья» переиграли чемпиона в Кубке
  • Второе домашнее поражение подряд команды Мурада Мусаева
  • 30/07/2025

    • Последние матчи: В прошедшем поединке Кубка России «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+5-й минуте. До этого «бело-голубые» одолели «Ростов» (1:0).

    У команды продолжается беспроигрышная серия в официальных матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Динамо» также сыграло вничью с «Балтикой» (0:0).

    Не сыграют: Артур Гомес, Чавес, Рубенс и Тюкавин (у всех — травмы).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Динамо» при Карпине показывает результат, но хватит ли команду на весь сезон? Большой вопрос. На данный момент «бело-голубые» способны обыграть любого соперника.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Динамо» стабильно проигрывало «Краснодар». На сей раз «бело-голубые» будут настроены прервать эту серию.

    Прогноз Валерия Кечинова

    Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»:

  • Обе команды не набрали оптимальной формы. Пока все очень натужно, что у одних, что у других. «Краснодар» много эмоций выплеснул в прошлом сезоне. Не горят, как было, опустошенные какие-то. У лидеров игра не идет, в обороне проблемы. Два поражения подряд, пусть и иным составом на Кубок (1:2 с «КС» дома) — не просто так. Не жду больших перемен в составе краснодарцев, несмотря на то, что все купленные сейчас игроки сыграли в кубковом матче. Кривцов и Черников должны составить пару в центре, поддержать Сперцяна, встряхнуться. Ясно, что Перрен топ, поэтому переговоры так затянулись. Но всем новичкам нужно время. Другая ситуация в «Динамо», где Сергеев быстро вписывается. У него нет такого понятия — нашел свою команду. Везде свои 10 за сезон забьет. Поэтому Карпин, поменяв почти всю основу на Кубок, поставил его, дабы быстрее обретал форму, и он отплатил еще двумя голами. Поставлю на ничью в этом матче, но с учетом огрехов в обороне обеих команд, результативную — 2:2. Кордоба уже тоже должен что-то забить.
  • Валерий Кечинов

    • Статистика для ставок

    • «Динамо» не проиграло во всех 3-х официальных встречах нынешнего сезона

    • «Краснодар» проиграл 3 матча из последних 4-х

    • В последних 5-и очных встречах «Краснодар» стабильно обыгрывал «Динамо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.00, победа «Динамо» — 3.70, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Динамо» доставит много проблем хозяевам.

    Ставка: Ничья за 3.60.

    Прогноз: Команды начнут встречу активно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Краснодар — Динамо?

    Матч Краснодар — Динамо состоится 02 августа 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Краснодар — Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Краснодар — Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар — Динамо?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Краснодар — Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.00, победа «Динамо» — 3.70, ничья — за 3.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Анисимова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бенчич — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лис — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Осака — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севастова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Калинская — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тиафо — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Коболли — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Краснодар — Динамо: прогноз и ставка за 3.60, статистика, коэффициенты матча 02.08.202520:30. «Бело-голубые» доставят проблемы «быкам» в Краснодаре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры