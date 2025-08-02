Краснодар — Динамо: прогноз на футбол и ставка за 3.60

Краснодар
Динамо
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне РПЛ. После 2-х туров «Краснодар» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе.
В последнее время у команды есть проблемы с результативностью. В последних 4-х встречах «Краснодар» забил больше 1-го гола только в одном поединке.
Краснодар — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке «быки» проиграли «Крыльям Советов» в Кубке России со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Краснодар» уступил «Локомотиву» с тем же счетом.
В последних 4-х встречах во всех турнирах команда трижды проиграла и однажды обыграла «Пари НН» со счетом 3:0. За этот отрезок команда также проиграла ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России.
Состояние команды: «Краснодар» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне. Можно сказать о том, что у «быков» продолжается чемпионское похмелье, от которого необходимо избавляться.
У «Краснодара» продолжает отлично выступать полузащитник Эдуард Сперцян, который в последних 3-х встречах забил гол и сделал 2 голевые передачи.
«Динамо»
Турнирное положение: После 2-х туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице с 4 очками в активе. «Динамо» отстает от 1-й строчки в лиге на 2 балла.
Команда Валерия Карпина бодро стартовала в чемпионате, но игра «Динамо» пока не вызывает восторга. Тренерскому штабу точно есть, над чем работать.
Последние матчи: В прошедшем поединке Кубка России «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+5-й минуте. До этого «бело-голубые» одолели «Ростов» (1:0).
У команды продолжается беспроигрышная серия в официальных матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Динамо» также сыграло вничью с «Балтикой» (0:0).
Не сыграют: Артур Гомес, Чавес, Рубенс и Тюкавин (у всех — травмы).
Состояние команды: «Динамо» при Карпине показывает результат, но хватит ли команду на весь сезон? Большой вопрос. На данный момент «бело-голубые» способны обыграть любого соперника.
Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Динамо» стабильно проигрывало «Краснодар». На сей раз «бело-голубые» будут настроены прервать эту серию.
Прогноз Валерия Кечинова
Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»:
Статистика для ставок
- «Динамо» не проиграло во всех 3-х официальных встречах нынешнего сезона
- «Краснодар» проиграл 3 матча из последних 4-х
- В последних 5-и очных встречах «Краснодар» стабильно обыгрывал «Динамо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.00, победа «Динамо» — 3.70, ничья — за 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.85БАТЭ — Витебск: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.30Шальке — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Динамо» доставит много проблем хозяевам.
Ставка: Ничья за 3.60.
Прогноз: Команды начнут встречу активно.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.30.