Краснодар — Динамо: прогноз на футбол и ставка за 3.60

«Краснодар» встретится с «Динамо» в матче 3-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 2 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне РПЛ. После 2-х туров «Краснодар» занимает 9-е место в таблице с 3 очками в активе.

В последнее время у команды есть проблемы с результативностью. В последних 4-х встречах «Краснодар» забил больше 1-го гола только в одном поединке.

Последние матчи: В прошлом поединке «быки» проиграли «Крыльям Советов» в Кубке России со счетом 1:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Краснодар» уступил «Локомотиву» с тем же счетом.

В последних 4-х встречах во всех турнирах команда трижды проиграла и однажды обыграла «Пари НН» со счетом 3:0. За этот отрезок команда также проиграла ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок России.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Краснодар» не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне. Можно сказать о том, что у «быков» продолжается чемпионское похмелье, от которого необходимо избавляться.

У «Краснодара» продолжает отлично выступать полузащитник Эдуард Сперцян, который в последних 3-х встречах забил гол и сделал 2 голевые передачи.

«Динамо»

Турнирное положение: После 2-х туров в РПЛ «бело-голубые» занимают 7-е место в таблице с 4 очками в активе. «Динамо» отстает от 1-й строчки в лиге на 2 балла.

Команда Валерия Карпина бодро стартовала в чемпионате, но игра «Динамо» пока не вызывает восторга. Тренерскому штабу точно есть, над чем работать.

Последние матчи: В прошедшем поединке Кубка России «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:2, забив победный гол на 90+5-й минуте. До этого «бело-голубые» одолели «Ростов» (1:0).

У команды продолжается беспроигрышная серия в официальных матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Динамо» также сыграло вничью с «Балтикой» (0:0).

Не сыграют: Артур Гомес, Чавес, Рубенс и Тюкавин (у всех — травмы).

Состояние команды: «Динамо» при Карпине показывает результат, но хватит ли команду на весь сезон? Большой вопрос. На данный момент «бело-голубые» способны обыграть любого соперника.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Динамо» стабильно проигрывало «Краснодар». На сей раз «бело-голубые» будут настроены прервать эту серию.

Прогноз Валерия Кечинова

Шестикратный чемпион России Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru дал прогноз на исход матча 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо»:

Обе команды не набрали оптимальной формы. Пока все очень натужно, что у одних, что у других. «Краснодар» много эмоций выплеснул в прошлом сезоне. Не горят, как было, опустошенные какие-то. У лидеров игра не идет, в обороне проблемы. Два поражения подряд, пусть и иным составом на Кубок (1:2 с «КС» дома) — не просто так. Не жду больших перемен в составе краснодарцев, несмотря на то, что все купленные сейчас игроки сыграли в кубковом матче. Кривцов и Черников должны составить пару в центре, поддержать Сперцяна, встряхнуться. Ясно, что Перрен топ, поэтому переговоры так затянулись. Но всем новичкам нужно время. Другая ситуация в «Динамо», где Сергеев быстро вписывается. У него нет такого понятия — нашел свою команду. Везде свои 10 за сезон забьет. Поэтому Карпин, поменяв почти всю основу на Кубок, поставил его, дабы быстрее обретал форму, и он отплатил еще двумя голами. Поставлю на ничью в этом матче, но с учетом огрехов в обороне обеих команд, результативную — 2:2. Кордоба уже тоже должен что-то забить. Валерий Кечинов

Статистика для ставок

«Динамо» не проиграло во всех 3-х официальных встречах нынешнего сезона

«Краснодар» проиграл 3 матча из последних 4-х

В последних 5-и очных встречах «Краснодар» стабильно обыгрывал «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 2.00, победа «Динамо» — 3.70, ничья — за 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Динамо» доставит много проблем хозяевам.

Ставка: Ничья за 3.60.

Прогноз: Команды начнут встречу активно.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.30.