«Краснодар» загрустил после поражения в РПЛ: «Крылья» переиграли чемпиона в Кубке

Мурад Мусаев, готовясь к третьему туру РПЛ, кардинально изменил стартовый состав: из привычных лидеров с первых минут вышли лишь Тормена и Батчи. В основе появились новички — центральный защитник Жубал, опорный полузащитник Дуглас Аугусто и фланговый Густаво. В воротах сыграл воспитанник клуба Александр Корякин.
Магомед Адиев, напротив, сохранил большую часть костяка, выставив шестерых из тех, кто начал победный матч чемпионата с «Пари НН». Ворота доверили Никите Кокареву, воспитаннику «Краснодара», а в полузащите вышел ещё один бывший «бык» — Михайло Баньяц.
С самого начала матч развивался на высокой скорости, несмотря на изнуряющую жару под +30. И уже на 10-й минуте гости открыли счёт. Баньяц сместился вправо, увёл за собой защиту и разрезающим пасом нашёл Химми Марина. Костариканец обыграл Тормену и пробил в угол — 0:1.
Ответ хозяев не заставил ждать: всего через две минуты Густаво, постоянно обострявший на правом фланге, прошёл соперника, прострелил, и после серии рикошетов мяч оказался у Данилы Козлова. Российский полузащитник спокойно пробил мимо Кокарева — 1:1. Казалось, что «Краснодар» быстро вернёт игру под контроль.
Гол Рахмановича и проблемы «быков» в защите
Однако «Крылья» не собирались отсиживаться в обороне. На 28-й минуте босниец Амар Рахманович воспользовался ошибкой Жубала, который неудачно выбил мяч из штрафной, и безупречно пробил штрафной — 1:2. Мусаев был в ярости, требовал свистка за фол в атаке, но судейская бригада оставила гол в силе. Для самарцев единственным негативом первой половины стала травма Хубулова, вынужденно покинувшего поле с подозрением на повреждение паха.
После перерыва Мусаев бросил в бой всех звёзд. На поле вышли Кордоба и Черников, а позже — Сперцян, едва не поразивший ворота со штрафного, и наконец — Перрен, чей дебют стал главной интригой матча. Француз действовал не на фланге, а ближе к центру, под нападающим, демонстрируя фирменный контроль мяча и тонкие передачи. Одна из них вывела на удар Черникова, но тот не попал в створ.
«Краснодару» нужно прибавлять
«Краснодар» имел подавляющее территориальное преимущество, однако каждая позиционная атака натыкалась на организованную оборону самарцев. Команда Адиева выстраивалась компактно, сбивала темп и отвечала резкими контратаками. На 89-й минуте Олейников едва не поставил точку, но Корякин вытащил мяч, который после сейва ещё и попал в штангу. Последний шанс спасти игру был у Виктора Са, но его удар щёчкой с убойной позиции пришёлся прямо в руки Кокареву.
«Краснодар» терпит второе подряд домашнее поражение и третье за сезон, включая Суперкубок, и явно пока не нашёл баланс между обновлением состава и результатами. Впереди матч с «Динамо», который станет тестом для атакующих схем Мусаева.
«Крылья Советов» же продолжают удивлять — команда Адиева остаётся непобеждённой, проявляя характер, стойкость и умение наказывать за ошибки. Этот результат подтверждает, что самарцев рановато списали со счетов.