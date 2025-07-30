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    «Краснодар» загрустил после поражения в РПЛ: «Крылья» переиграли чемпиона в Кубке

    Второе домашнее поражение подряд команды Мурада Мусаева

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    Игроки Крыльев празднуют гол
    Действующий чемпион России продолжает буксовать. После неудачи с «Локомотивом» в чемпионате «Краснодар» уступил и в первом туре группового этапа Кубка России, проиграв дома самарским «Крыльям Советов». Даже дебют одного из самых ожидаемых новичков лета, Гаэтана Перрена, не помог «быкам» переломить ход встречи.
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Краснодар — Крылья Советов 1:2
    Голы: 0:1 Химми Марин (10'), 1:1 Данила Козлов (12'), 1:2 Амар Рахманович (28') Краснодар: Александр Корякин, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Данила Козлов (Виктор Са, 69'), Кевин Ленини (Александр Черников, 46'), Дуглас Аугусто (Эдуард Сперцян, 55'), Мозес Кобнан, Жуан Баши (Джон Кордоба, 46'), J.Junior, Khmarin A., Furtado G. (Perrin G., 73') Крылья Советов: Никита Кокарев, Александр Солдатенков, Доминик Ороз (Роман Евгеньев, 77'), Сергей Божин, Николай Рассказов, Кирилл Печенин (Galdames T., 65'), Михайло Баньяц (Алексей Сутормин, 65'), Химми Марин (Иван Олейников, 65'), Сергей Бабкин, Владимир Хубулов (Максим Витюгов, 33'), Амар Рахманович Предупреждения: Musaev M. (28'), Дуглас Аугусто (37'), Khmarin A. (45+4'), Мозес Кобнан (79')

    Мурад Мусаев, готовясь к третьему туру РПЛ, кардинально изменил стартовый состав: из привычных лидеров с первых минут вышли лишь Тормена и Батчи. В основе появились новички — центральный защитник Жубал, опорный полузащитник Дуглас Аугусто и фланговый Густаво. В воротах сыграл воспитанник клуба Александр Корякин.

    Магомед Адиев, напротив, сохранил большую часть костяка, выставив шестерых из тех, кто начал победный матч чемпионата с «Пари НН». Ворота доверили Никите Кокареву, воспитаннику «Краснодара», а в полузащите вышел ещё один бывший «бык» — Михайло Баньяц.

    С самого начала матч развивался на высокой скорости, несмотря на изнуряющую жару под +30. И уже на 10-й минуте гости открыли счёт. Баньяц сместился вправо, увёл за собой защиту и разрезающим пасом нашёл Химми Марина. Костариканец обыграл Тормену и пробил в угол — 0:1.

    Марин празднует гол
    https://t.me/fckssamara_official

    Ответ хозяев не заставил ждать: всего через две минуты Густаво, постоянно обострявший на правом фланге, прошёл соперника, прострелил, и после серии рикошетов мяч оказался у Данилы Козлова. Российский полузащитник спокойно пробил мимо Кокарева — 1:1. Казалось, что «Краснодар» быстро вернёт игру под контроль.

    Данила Козлов
    https://t.me/fckrasnodar

    Гол Рахмановича и проблемы «быков» в защите

    Однако «Крылья» не собирались отсиживаться в обороне. На 28-й минуте босниец Амар Рахманович воспользовался ошибкой Жубала, который неудачно выбил мяч из штрафной, и безупречно пробил штрафной — 1:2. Мусаев был в ярости, требовал свистка за фол в атаке, но судейская бригада оставила гол в силе. Для самарцев единственным негативом первой половины стала травма Хубулова, вынужденно покинувшего поле с подозрением на повреждение паха.

    Амар Рахманович
    https://t.me/fckssamara_official

    После перерыва Мусаев бросил в бой всех звёзд. На поле вышли Кордоба и Черников, а позже — Сперцян, едва не поразивший ворота со штрафного, и наконец — Перрен, чей дебют стал главной интригой матча. Француз действовал не на фланге, а ближе к центру, под нападающим, демонстрируя фирменный контроль мяча и тонкие передачи. Одна из них вывела на удар Черникова, но тот не попал в створ.

    Гаэтан Перрен
    https://t.me/fckrasnodar

    «Краснодару» нужно прибавлять

    «Краснодар» имел подавляющее территориальное преимущество, однако каждая позиционная атака натыкалась на организованную оборону самарцев. Команда Адиева выстраивалась компактно, сбивала темп и отвечала резкими контратаками. На 89-й минуте Олейников едва не поставил точку, но Корякин вытащил мяч, который после сейва ещё и попал в штангу. Последний шанс спасти игру был у Виктора Са, но его удар щёчкой с убойной позиции пришёлся прямо в руки Кокареву.

    Краснодар — Крылья Советов
    https://t.me/fckrasnodar

    «Краснодар» терпит второе подряд домашнее поражение и третье за сезон, включая Суперкубок, и явно пока не нашёл баланс между обновлением состава и результатами. Впереди матч с «Динамо», который станет тестом для атакующих схем Мусаева.

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    «Крылья Советов» же продолжают удивлять — команда Адиева остаётся непобеждённой, проявляя характер, стойкость и умение наказывать за ошибки. Этот результат подтверждает, что самарцев рановато списали со счетов.

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