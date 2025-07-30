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    «Карабах» не оставит шансов сопернику

    Карабах — Шелбурн: прогноз на футбол и ставка за 2.20

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Шелбурн»
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    «Олимпиакос» — «Карабах»
    «Карабах» из Азербайджана сыграет против «Шелбурн» из Ирландии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 30 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Шелбурн», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 30 Июля 2025 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:00 Шелбурн

    Шелбурн

  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Карабах»

    Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха». В минувшем розыгрыше внутреннего первенства «скакуны» завоевали титул, набрав 89 очков.

    Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл на выезде «Шелбурн» (3:0). В составе азербайджанского клуба по голу забили Леандро Андраде, Акундзаде и Кащука.

    Карабах — Шелбурн: коэффициенты букмекеров

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  • 1.196.4012.00Бонус$1500
    •

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Карабаху» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли товарищеские матчи против австрийского «Зальцбурга» (1:2) и нидерландского «Твенте» (1:2).

    «Шелбурн»

    Турнирная таблица: В Премьер-Дивизионе «Шелбурн» занимает 5 место, после 25 туров команда набрала 35 очков.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурн» с минимальным пересом переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). Поражением завершилась игра против «Карабаха» во втором раунде Лиги чемпионов (0:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Шелбурна», ранее ирландцы одержали три победы и сыграли три раза вничью.

    Статистика для ставок

    • «Шелбурн» — чемпион Ирландии

    • «Карабах» — чемпион Азербайджана

    • «Карабах» выиграл у «Шелбурна» в Лиге чемпионов (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа «Шелбурна» — в 19.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: Чемпион Азербайджана намного класснее своих оппонентов из Ирландии. «Карабах» уже взял вверх над соперником в три мяча, «скакуны» наверняка не остановятся на достигнутом и продолжат победный путь.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает три мяча, ожидаем от матча результативной игры.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом  1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Карабах — Шелбурн?

    Матч Карабах — Шелбурн состоится 30 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Карабах — Шелбурн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Карабах — Шелбурн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Карабах — Шелбурн?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Карабах — Шелбурн?

    Коэффициенты букмекеров: : «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа «Шелбурна» — в 19.00.

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    Карабах — Шелбурн: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 30.07.202519:00. «Карабах» не оставит шансов сопернику
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