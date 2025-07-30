Карабах — Шелбурн: прогноз на футбол и ставка за 2.20

«Карабах» из Азербайджана сыграет против «Шелбурн» из Ирландии в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 30 июля, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Шелбурн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Азербайджана стартует 15 августа. Матч 1 тура «Карабах» проведет на выезде против «Сабаха». В минувшем розыгрыше внутреннего первенства «скакуны» завоевали титул, набрав 89 очков.

Последние матчи: Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» переиграл на выезде «Шелбурн» (3:0). В составе азербайджанского клуба по голу забили Леандро Андраде, Акундзаде и Кащука.

Карабах — Шелбурн: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.196.4012.00Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Карабаху» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли товарищеские матчи против австрийского «Зальцбурга» (1:2) и нидерландского «Твенте» (1:2).

«Шелбурн»

Турнирная таблица: В Премьер-Дивизионе «Шелбурн» занимает 5 место, после 25 туров команда набрала 35 очков.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурн» с минимальным пересом переиграл «Линфилд» из Северной Ирландии (1:0 — дома, 1:1 — в гостях). Поражением завершилась игра против «Карабаха» во втором раунде Лиги чемпионов (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась шестиматчевая победная серия «Шелбурна», ранее ирландцы одержали три победы и сыграли три раза вничью.

Статистика для ставок

«Шелбурн» — чемпион Ирландии

«Карабах» — чемпион Азербайджана

«Карабах» выиграл у «Шелбурна» в Лиге чемпионов (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа «Шелбурна» — в 19.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.40.

Прогноз: Чемпион Азербайджана намного класснее своих оппонентов из Ирландии. «Карабах» уже взял вверх над соперником в три мяча, «скакуны» наверняка не остановятся на достигнутом и продолжат победный путь.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: В среднем за игру «Карабах» забивает три мяча, ожидаем от матча результативной игры.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.