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    «Быки» начнут без раскачки

    РБ Лейпциг — Тулуза. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Тулуза»
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    Хави Симонс
    26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Тулуза». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 26 Июля 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» не столь продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 строчке своего чемпионата.

    При этом «РБ Лейпциг» лишь на один пункт отстал от топ-6. Да и забивала команда в среднем реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» разгромили «Мейзельвитц» (3:0).

    До того команда уверенно обыграла «Сантос» (3:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Быки» победили в 2 своих последних матчах. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

    Причем «РБ Лейпциг» весьма прилично выглядит в атаке. В двух своих последних поединках «быки» забивали по 3 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» нынче выглядят куда ярче оппонента.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» минувший сезон провели бледновато. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тулуза» на 15 очков отстала от топ-7. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 34 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тулуза» уступила КПР (1:2).

    До того команда не сумела обыграть «По» (0:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Сент-Этьену» (3:2).

    При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фиолетовые» нынче выглядят не столь выгодно. Команда из двух летних спаррингов извлекла лишь одну ничью.

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    При этом «Тулуза» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

    Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. Да и вообще, «фиолетовые» способны дать бой кому угодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фиолетовые» вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «РБ Лейпциг» победил в 2 своих последних поединках

    • «Фиолетовые» не побеждали в 2 последних матчах

    • «РБ Лейпциг» в двух своих последних матчах настрелял 6 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Быки» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его владениям.

    «РБ Лейпциг» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «фиолетовые» крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РБ Лейпциг — Тулуза?

    Матч РБ Лейпциг — Тулуза состоится 26 июля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч РБ Лейпциг — Тулуза?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РБ Лейпциг — Тулуза?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг — Тулуза?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РБ Лейпциг — Тулуза?

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    РБ Лейпциг — Тулуза: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 26.07.202516:30. «Быки» начнут без раскачки
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