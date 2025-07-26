РБ Лейпциг — Тулуза. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2025 года

26 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Тулуза». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Тулуза», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» не столь продуктивно провели минувший сезон. Команда финишировала на 7 строчке своего чемпионата.

При этом «РБ Лейпциг» лишь на один пункт отстал от топ-6. Да и забивала команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Быки» разгромили «Мейзельвитц» (3:0).

До того команда уверенно обыграла «Сантос» (3:1). А вот поединок со «Штутгартом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» победили в 2 своих последних матчах. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

Причем «РБ Лейпциг» весьма прилично выглядит в атаке. В двух своих последних поединках «быки» забивали по 3 мяча.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» нынче выглядят куда ярче оппонента.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» минувший сезон провели бледновато. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Тулуза» на 15 очков отстала от топ-7. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тулуза» уступила КПР (1:2).

До того команда не сумела обыграть «По» (0:0). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Сент-Этьену» (3:2).

При этом «Тулуза» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фиолетовые» нынче выглядят не столь выгодно. Команда из двух летних спаррингов извлекла лишь одну ничью.

При этом «Тулуза» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и стабильности в игре и результатах нет даже в первом приближении.

Команда в нынешнее межсезонье обновляется в кадровом плане. Да и вообще, «фиолетовые» способны дать бой кому угодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Фиолетовые» вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» победил в 2 своих последних поединках

«Фиолетовые» не побеждали в 2 последних матчах

«РБ Лейпциг» в двух своих последних матчах настрелял 6 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Быки» выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к его владениям.

«РБ Лейпциг» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и «фиолетовые» крайне нестабильны.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20