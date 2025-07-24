Динамо Минск — Эгнатия. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Динамо Минск
Эгнатия
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: Минский клуб в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Беларуси. «Динамо» в 30 матчах набрал 68 очков. По ходу сезона «динамовцы» одержали 20 побед, в 8 встречах сыграли вничью и проиграли 2 встречи.
Последние матчи: «Динамо» из Минска оступилось в Лиге чемпионов в первом же раунде, проиграв лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» лишь в дополнительное время (2:1 — дома, 0:1 — в гостях, 2:3 — суммарный счет).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Динамо» одержало две победы и потерпело три поражения.
«Эгнатия»
Турнирная таблица: «Эгнатия» стала чемпионом Албании после того, как одержала победу в финале над клубом «Влазния Шкодер» (4:0). Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Эгнатия» в 1 туре сыграет против «Влазнии», игра запланирована на 23 августа.
Последние матчи: Чемпион Албании оступился в первом раунде Лиги чемпионов, проиграв «Брейдаблику» из Исландии (1:0 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась трехматчевая победная серия, в которую вошли матчи против «Фарула» из Румынии в товарищеском матче (1:0) и «Влазнии» в чемпионате Албании (4:0).
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск проиграло в Лиге чемпионов болгарскому «Лудогорцу» (2:3)
- «Эгнатия» проиграла в Лиге чемпионов исландскому «Брейдаблику» (1:5)
- «Динамо» Минск и «Эгнатия» ранее в евркубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Эгнатия» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Динамо» Минск на классе может обыграть «Эгнатию», набравшись опыта в поединке с «Лудогорцем», минчане походят к поединку с албанцами в качестве фаворита.
Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.40.
Прогноз: Ожидаем результативного футбола со стороны «Динамо» Минск и «Эгнатии».
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.