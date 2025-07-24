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    Динамо Минск — Эгнатия. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    «Андерлехт» — «Динамо» Минск
    Минское «Динамо» из Беларуси сыграет против «Эгнатии» из Албании в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Эгнатия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 21:45 Эгнатия

    Эгнатия

  • Ррогожина
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: Минский клуб в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Беларуси. «Динамо» в 30 матчах набрал 68 очков. По ходу сезона «динамовцы» одержали 20 побед, в 8 встречах сыграли вничью и проиграли 2 встречи.

    Последние матчи: «Динамо» из Минска оступилось в Лиге чемпионов в первом же раунде, проиграв лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» лишь в дополнительное время (2:1 — дома, 0:1 — в гостях, 2:3 — суммарный счет).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Динамо» одержало две победы и потерпело три поражения.

    «Эгнатия»

    Турнирная таблица: «Эгнатия» стала чемпионом Албании после того, как одержала победу в финале над клубом «Влазния Шкодер» (4:0). Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Эгнатия» в 1 туре сыграет против «Влазнии», игра запланирована на 23 августа.

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    • Последние матчи: Чемпион Албании оступился в первом раунде Лиги чемпионов, проиграв «Брейдаблику» из Исландии (1:0 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась трехматчевая победная серия, в которую вошли матчи против «Фарула» из Румынии в товарищеском матче (1:0) и «Влазнии» в чемпионате Албании (4:0).

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск проиграло в Лиге чемпионов болгарскому «Лудогорцу» (2:3)

    • «Эгнатия» проиграла в Лиге чемпионов исландскому «Брейдаблику» (1:5)

    • «Динамо» Минск и «Эгнатия» ранее в евркубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Эгнатия» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Динамо» Минск на классе может обыграть «Эгнатию», набравшись опыта в поединке с «Лудогорцем», минчане походят к поединку с албанцами в качестве фаворита.

    Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: Ожидаем результативного футбола со стороны «Динамо» Минск и «Эгнатии».

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Минск — Эгнатия?

    Матч Динамо Минск — Эгнатия состоится 24 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Минск — Эгнатия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Минск — Эгнатия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Минск — Эгнатия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Минск — Эгнатия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Эгнатия» — в 4.30.

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    Динамо Минск — Эгнатия: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:45. Беларусы не оставят сопернику шанса на успех?
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