Динамо Минск — Эгнатия. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Минское «Динамо» из Беларуси сыграет против «Эгнатии» из Албании в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Эгнатия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Минский клуб в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Беларуси. «Динамо» в 30 матчах набрал 68 очков. По ходу сезона «динамовцы» одержали 20 побед, в 8 встречах сыграли вничью и проиграли 2 встречи.

Последние матчи: «Динамо» из Минска оступилось в Лиге чемпионов в первом же раунде, проиграв лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» лишь в дополнительное время (2:1 — дома, 0:1 — в гостях, 2:3 — суммарный счет).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Динамо» одержало две победы и потерпело три поражения.

«Эгнатия»

Турнирная таблица: «Эгнатия» стала чемпионом Албании после того, как одержала победу в финале над клубом «Влазния Шкодер» (4:0). Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Эгнатия» в 1 туре сыграет против «Влазнии», игра запланирована на 23 августа.

Последние матчи: Чемпион Албании оступился в первом раунде Лиги чемпионов, проиграв «Брейдаблику» из Исландии (1:0 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась трехматчевая победная серия, в которую вошли матчи против «Фарула» из Румынии в товарищеском матче (1:0) и «Влазнии» в чемпионате Албании (4:0).

Статистика для ставок

«Динамо» Минск проиграло в Лиге чемпионов болгарскому «Лудогорцу» (2:3)

«Эгнатия» проиграла в Лиге чемпионов исландскому «Брейдаблику» (1:5)

«Динамо» Минск и «Эгнатия» ранее в евркубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.90, а победа команды «Эгнатия» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Динамо» Минск на классе может обыграть «Эгнатию», набравшись опыта в поединке с «Лудогорцем», минчане походят к поединку с албанцами в качестве фаворита.

Ставка: Ф1 (-1) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Ожидаем результативного футбола со стороны «Динамо» Минск и «Эгнатии».

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.