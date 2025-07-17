Целе — Сабах. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

«Целе» из Словении сыграет против азербайджанского клуба «Сабах» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Сабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Целе» завоевал Кубок Словении, выиграв в финале у «Копера» (4:0). Это позволило команде получить шанс выступить в Лиге Европы.

Новый сезон в чемпионате Словении стартует 20 июля: в 1 туре «Целе» отправится в гости к «Марибору».

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Последние матчи: «Целе» в первом матче первого раунда Лиги Европы обыграл «Сабах» (3:2). В составе словенского коллектива дубль оформил форвард Франко Ковачевич, а победный гол на 93-й минуте забил полузащитник Дарко Хрка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел один проигрыш.

«Сабах»

Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе над «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана (3:2).

Последние матчи: Несмотря на проигрыш «Сабах» ещё в игре, азербайджанский клуб сохраняет шансы на выход во второй раунд Лиги Европы благодаря дублю нападающему Паволу Шафранко.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Сабах» в последних встречах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и одну игру проиграл.

Статистика для ставок

«Сабах» — обладатель Кубка Азербайджана

«Целе» — обладатель Кубка Словении

«Целе» обыграл «Сабах» со счётом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.80, а победа «Целе» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: В первом раунде Лиги Европы сойдутся обладатели Кубка Азербайджана и Словении. Ожидаем равной игры, в которой обе команды вполне могут обменяться голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативного футбола, «Сабах» и «Целе» в первой игре на двоих забили 5 голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.