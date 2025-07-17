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    Возьмёт ли «Целе» реванш?

    Целе — Сабах. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Целе» — «Сабах»
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    «Лугано» — «Целе»
    «Целе» из Словении сыграет против азербайджанского клуба «Сабах» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 17 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — «Сабах», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Целе

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Целе 21:00 Сабах

    Сабах

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Целе»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Целе» завоевал Кубок Словении, выиграв в финале у «Копера» (4:0). Это позволило команде получить шанс выступить в Лиге Европы.

    Новый сезон в чемпионате Словении стартует 20 июля: в 1 туре «Целе» отправится в гости к «Марибору».

    Целе — Сабах: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Целе» в первом матче первого раунда Лиги Европы обыграл «Сабах» (3:2). В составе словенского коллектива дубль оформил форвард Франко Ковачевич, а победный гол на 93-й минуте забил полузащитник Дарко Хрка.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Целе» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел один проигрыш.

    «Сабах»

    Турнирная таблица: «Сабах» завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе над «Карабахом» в финале Кубка Азербайджана (3:2).

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    • Последние матчи: Несмотря на проигрыш «Сабах» ещё в игре, азербайджанский клуб сохраняет шансы на выход во второй раунд Лиги Европы благодаря дублю нападающему Паволу Шафранко.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Сабах» в последних встречах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и одну игру проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Сабах» — обладатель Кубка Азербайджана

    • «Целе» — обладатель Кубка Словении

    • «Целе» обыграл «Сабах» со счётом 3:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.80, а победа «Целе» — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: В первом раунде Лиги Европы сойдутся обладатели Кубка Азербайджана и Словении. Ожидаем равной игры, в которой обе команды вполне могут обменяться голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативного футбола, «Сабах» и «Целе» в первой игре на двоих забили 5 голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Целе — Сабах?

    Матч Целе — Сабах состоится 17 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Целе — Сабах?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Целе — Сабах?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Целе — Сабах?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Целе — Сабах?

    Коэффициенты букмекеров: : «Целе» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.80, а победа «Целе» — в 4.40.

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