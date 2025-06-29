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    Команда Слуцкого легко разживётся тремя очками

    Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Леонид Слуцкий
    29 июня в 16-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 29 Июня 2025 года

    Чанчунь Ятай

  • Чанчунь
    •  Чанчунь Ятай 13:30 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Чанчунь Ятай»

    Турнирное положение: «Чанчунь Ятай» проводит крайне неудачный сезон. Команда нынче пребывает на 16 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Чанчунь Ятай» победил всего в двух матчах из 15. А вот отличились игроки команды 13 результативными выстрелами.

    Чанчунь Ятай — Шанхай Шэньхуа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Чанчунь Ятай» переиграл «Циндао Вест Коаст» (1:0).

    До того команда была бита «Бэйцзин Гоань» (1:2). А вот кубковый поединок с «Далянь Кун Сити» завершился поражением в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Чанчунь Ятай» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чанчунь Ятай» на данном этапе выглядит крайне нестабильно. Команда все никак не может оттолкнуться от дна таблицы.

    Причем «Чанчунь Ятай» традиционно неудачно противостоит «Шанхай Шеньхуа». Из пяти последних очных поединков команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и забивает команда в среднем реже гола за матч.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шанхай Шеньхуа» в 15 матчах чемпионата набрал 35 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Шанхай Шеньхуа» одолел «Тянцзинь Тайгер» (3:0).

    До того команда натужно переиграла «Шанхай Порт» (3:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Шеньчжэню» (1:3).

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям отстает от лидера. Да и оборона команды выглядит достаточно монолитно.

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    При этом «Шанхай Шеньхуа» забивает в среднем чаще 2 голов за матч. А вот победила команда в двух своих последних поединках.

    Потенциально команда Леонида Слуцкого явно способна еще поднатореть в плане реализации. Да и мотивация запрыгнуть на первую строчку огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда вполне способна воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Чанчунь Ятай» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Шанхай Шеньхуа» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.28, а победа оппонента — в скромные 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.50.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» намерен продлить свой успешный сериал, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости весьма преуспевают в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа?

    Матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа состоится 29 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Китай. Суперлига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа?

    Смотреть матч турнира Китай. Суперлига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа?

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.28, а победа оппонента — в скромные 7.70.

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    Чанчунь Ятай — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 29.06.202513:30. Команда Слуцкого легко разживётся тремя очками
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