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    Приблизится ли Боливия к плей-офф отбора ЧМ-2026?

    Боливия — Чили: Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Чили
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    Эдуардо Варгас (Чили)
    10 июня в 16-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Боливия и Чили. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боливия — Чили, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 10 Июня 2025 года

    Боливия

  • Сукре
    •  Боливия 23:00 Чили

    Чили

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    Боливия

    Турнирное положение: Боливия по итогам 15-ти туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает восьмую позицию с 14-ю очками.

    Команда на семь баллов отстает от восьмого, проходного на мундиаль места, а также на четыре пункта от шестой строчки, которая выводит в плей-офф за путёвку на мундиаль.

    Боливия — Чили: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура южноамериканской квалификации сборная на чужом поле потерпела поражение от Венесуэлы (0:2).

    Перед этим в 14-м туре отборочного цикла на мундиаль команда в домашних стенах с результатом 0:0 сыграла вничью с Уругваем.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на квалификацию на турнир, Боливия не выиграла при четырех поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три балла, тем не менее, если учесть проблемы соперника, а также фактор своего поля, они все же немалы.

    Мигель Терсерос — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Чили

    Турнирное положение: Чили по итогам 15-ти туров данного этапа квалификации на чемпионат мира занимает последнюю, 10-ю строчку.

    Команда на четыре очка отстает от нынешнего соперника, а также на восемь баллов от зоны плей-офф за попадание на мировой форму 2026 года.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура квалификации сборная на своем поле потерпела поражение от Аргентины (0:1).

    Перед этим в 14-м туре квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах набрал один балл, с результатом 0:0 сыграв вничью с Эквадором.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на отборочный цикл на мундиаль, Чили ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть некоторое преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах Боливия не выиграла

    • в трех последних матчах Чили забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Чили хотя бы одна команда не забьет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Боливия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.95, победа Чили — в 5.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.98 и 1.82.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь шести последних матчах хозяева не выиграли.

    Ставка: Чили не проиграет за 2.33

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боливия — Чили?

    Матч Боливия — Чили состоится 10 июня 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Боливия — Чили?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боливия — Чили?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боливия — Чили?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боливия — Чили?

    Коэффициенты букмекеров: Боливия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 3.95, победа Чили — в 5.70.

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