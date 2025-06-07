Сонное продолжение безупречной серии Тухеля: Англия скучно обыграла Андорру

В футбольной географии есть такие места, где сборная Англии должна просто приезжать, забивать пару мячей и уезжать с ощущением легкой прогулки. Но в этот раз — не получилось. Матч против Андорры, перенесённый в Барселону из-за незавершённого стадиона в Андорре-ла-Велье, стал скорее напоминанием о хрупкости притязаний, чем демонстрацией силы. Англия победила — да. Гарри Кейн забил — разумеется. Но игра? Её будто и не было.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Андорра — Англия 0:1 Гол: 0:1 Гарри Кейн (50') Андорра: Икер, Макс Льовера, Кристиан Гарсия, Иан Оливера, Мойсес Сан-Никола, Джоэль Гиллен (Eric Izquierdo, 83'), Жоан Сервос, Biel Borra Font (Хесус Рубио, 75'), Aron Rodrigo Tapia (Марк Гарсия, 65'), Pau Babot (Марк Валес, 75'), Cucu Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Дэниел Бёрн, Эзри Конса, Коул Палмер (Эберечи Эзе, 64'), Джуд Беллингхэм (Морган Гиббз-Уайт, 90'), Джордан Хендерсон (Трент Александер-Арнольд, 64'), Кёртис Джонс (Энтони Гордон, 80'), Гарри Кейн, Чуквунонсо Мадуэке, Морган Роджерс (Деклан Райс, 80')

Томас Тухель просил интенсивности, чёткости и голодного футбола. Получил — вязкость, апатию и освистывание с трибун. Первый тайм оказался настолько безжизненным, что болельщики, заполнившие едва пятую часть арены «Эспаньола», просто не выдержали. Хлопки, крики «вперёд» и — ничего. Андорра организовалась в плотные 5-4-1, закрыла фланги и середину, и Англия банально не знала, что с этим делать.

В структуре Тухеля была идея: только три чистых защитника, Джонс — гибрид правого латераля и центрального полузащитника, а Беллингем и Палмер — в роли «восьмёрок», с акцентом на движение между линиями. Но идея работала разве что на тактической доске. В реальности — всё получалось слишком медленно, слишком запутанно и совершенно неэффективно. Палмер терял мяч, Хендерсон играл без риска, а Кейн, традиционно опускаясь вглубь, терял остроту.

Андорра — Англия globallookpress.com

Один гол, три касания — и снова Кейн

На 50-й минуте случилось единственное, ради чего стоило досмотреть матч. Кертис Джонс, которому на фоне общей серости можно смело присуждать статус MVP, выдал идеальную передачу на Кейна из глубины. Стильная игра в касание: удар — сейв Альвареса, отскок к Мадуэке — прострел и всё-таки гол капитана. 1:0. На этом всё.

Джуд Беллингем и Гарри Кейн globallookpress.com

Для Кейна это был 72-й гол в футболке сборной — он догнал Лэмпарда и Чарльтона по числу матчей (106), и продолжает шаг за шагом переписывать английскую историю. На фоне такой статистической стабильности особенно ярко выделяется нестабильность вокруг него — партнёры явно не догоняли по темпу, а уж по идеям и вовсе отставали на две фазы.

Когда Андорра удивила

Один эпизод чуть не превратил этот матч в исторический позор. На 76-й минуте, после потери в центре, у Гийома Лопеса был шанс убежать один на один. Игрок скромного «Интер Клуб д’Эскальдес» прорвался через линию, но его догнал и затерзал Конса. Было близко. И если бы мяч оказался в воротах Пикфорда, эта встреча точно вошла бы в историю как антирекорд.

Андорра не собиралась играть в атаку. Она вышла на поле, чтобы сдерживать. Но сдерживала честно: плотность, дисциплина, самоотверженность — всё как по учебнику для карликовых сборных. Удивительно, но в этой схеме они смотрелись даже более цельно, чем Англия.

Андорра — Англия globallookpress.com

Цифры, которые ничего не говорят

82,9% владения мячом. 17 ударов. Один гол. Ни одного яркого розыгрыша. Ни одного нестандартного решения. Тухель надеялся, что в условиях полного доминирования его подопечные смогут импровизировать, разрушать застывшие схемы, играть на опережение. Но вместо фейерверка — пробуксовка.

Мадуэке и Беллингем били издали — без толку. Палмер пытался обострять — терял мяч. Хендерсон старался организовывать — играл поперёк. Даже замены — Александер-Арнольд и Эзе — не добавили активности. Только эпизодическая активность, пара дальних ударов и ощущение, что каждый на поле ждёт финального свистка.

Двусторонка на сборах, а не матч сборной Англии

Этот матч был скорее отчётом о проделанной работе на недельном сборе в Каталонии. Тухель ищет структуру, просматривает игроков, выстраивает микровзаимодействия. Но сроков у него мало: всего восемь полноценных тренировок за два лагеря — это ничто на уровне сборных с амбициями. Пока на поле — не команда, а набор решений. Умных, логичных, но неработающих в настоящем времени.

Томас Тухель globallookpress.com

Впереди у Англии — товарищеская встреча с Сенегалом в Ноттингеме. Вероятно, там мы увидим что-то ближе к основному составу. Возможно — и проблески настоящей игры. Потому что, если следующий матч снова пройдёт под звуки свиста, Тухель рискует потерять не только доверие трибун, но и ощущение контроля над этим проектом.

А пока — сухой счёт, сухая эмоция, сухая победа. Всё, что осталось в памяти, — гол Кейна и раздражение Тухеля. Этого слишком мало для команды, которая хочет стать великой.