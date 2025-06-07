Сонное продолжение безупречной серии Тухеля: Англия скучно обыграла Андорру

Томас Тухель просил интенсивности, чёткости и голодного футбола. Получил — вязкость, апатию и освистывание с трибун. Первый тайм оказался настолько безжизненным, что болельщики, заполнившие едва пятую часть арены «Эспаньола», просто не выдержали. Хлопки, крики «вперёд» и — ничего. Андорра организовалась в плотные 5-4-1, закрыла фланги и середину, и Англия банально не знала, что с этим делать.
В структуре Тухеля была идея: только три чистых защитника, Джонс — гибрид правого латераля и центрального полузащитника, а Беллингем и Палмер — в роли «восьмёрок», с акцентом на движение между линиями. Но идея работала разве что на тактической доске. В реальности — всё получалось слишком медленно, слишком запутанно и совершенно неэффективно. Палмер терял мяч, Хендерсон играл без риска, а Кейн, традиционно опускаясь вглубь, терял остроту.
Один гол, три касания — и снова Кейн
На 50-й минуте случилось единственное, ради чего стоило досмотреть матч. Кертис Джонс, которому на фоне общей серости можно смело присуждать статус MVP, выдал идеальную передачу на Кейна из глубины. Стильная игра в касание: удар — сейв Альвареса, отскок к Мадуэке — прострел и всё-таки гол капитана. 1:0. На этом всё.
Для Кейна это был 72-й гол в футболке сборной — он догнал Лэмпарда и Чарльтона по числу матчей (106), и продолжает шаг за шагом переписывать английскую историю. На фоне такой статистической стабильности особенно ярко выделяется нестабильность вокруг него — партнёры явно не догоняли по темпу, а уж по идеям и вовсе отставали на две фазы.
Когда Андорра удивила
Один эпизод чуть не превратил этот матч в исторический позор. На 76-й минуте, после потери в центре, у Гийома Лопеса был шанс убежать один на один. Игрок скромного «Интер Клуб д’Эскальдес» прорвался через линию, но его догнал и затерзал Конса. Было близко. И если бы мяч оказался в воротах Пикфорда, эта встреча точно вошла бы в историю как антирекорд.
Андорра не собиралась играть в атаку. Она вышла на поле, чтобы сдерживать. Но сдерживала честно: плотность, дисциплина, самоотверженность — всё как по учебнику для карликовых сборных. Удивительно, но в этой схеме они смотрелись даже более цельно, чем Англия.
Цифры, которые ничего не говорят
82,9% владения мячом. 17 ударов. Один гол. Ни одного яркого розыгрыша. Ни одного нестандартного решения. Тухель надеялся, что в условиях полного доминирования его подопечные смогут импровизировать, разрушать застывшие схемы, играть на опережение. Но вместо фейерверка — пробуксовка.
Мадуэке и Беллингем били издали — без толку. Палмер пытался обострять — терял мяч. Хендерсон старался организовывать — играл поперёк. Даже замены — Александер-Арнольд и Эзе — не добавили активности. Только эпизодическая активность, пара дальних ударов и ощущение, что каждый на поле ждёт финального свистка.
Двусторонка на сборах, а не матч сборной Англии
Этот матч был скорее отчётом о проделанной работе на недельном сборе в Каталонии. Тухель ищет структуру, просматривает игроков, выстраивает микровзаимодействия. Но сроков у него мало: всего восемь полноценных тренировок за два лагеря — это ничто на уровне сборных с амбициями. Пока на поле — не команда, а набор решений. Умных, логичных, но неработающих в настоящем времени.
Впереди у Англии — товарищеская встреча с Сенегалом в Ноттингеме. Вероятно, там мы увидим что-то ближе к основному составу. Возможно — и проблески настоящей игры. Потому что, если следующий матч снова пройдёт под звуки свиста, Тухель рискует потерять не только доверие трибун, но и ощущение контроля над этим проектом.
А пока — сухой счёт, сухая эмоция, сухая победа. Всё, что осталось в памяти, — гол Кейна и раздражение Тухеля. Этого слишком мало для команды, которая хочет стать великой.