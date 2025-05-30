ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю Джонатан ДэвидДэвид на распутье: где окажется один из главных свободных агентов этого лета Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди
    Все новости спорта

    «Ахал» привычно расправится с «Шагадамом»

    Ахал — Шагадам. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 30 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Шагадам»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахал»
    30 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Шагадам», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 30 Мая 2025 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 15:45 Шагадам

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» привычно борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» в 11 матчах добыл 24 зачетных балла. А вот отличились игроки команды 25 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Алтын Асыру» (1:3).

    До того команда учинила разгром «Ашхабаду» (4:0). Да и поединок с «Копетдагом» принес три очка (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла три победы. В этих поединках «Ахал» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ахал» на данном этапе крайне нестабилен. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Ахал» традиционно успешно противостоит «Шагадаму». Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, тылы соперника частенько дают сбои.

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шагадам» в 12 матчах чемпионата набрал 21 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

  • Роман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди
  • Эксклюзивное интервью с бывшим вратарем «Динамо» и «Зенита» об итогах сезона РПЛ и чемпионстве «Краснодара»
  • 27/05/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шагадам» по всем статьям уступил «Аркадагу» (1:4).

    До того команда с трудом переиграла «Копетдаг» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (1:0).

    При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шагадам» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 15 забитыми мячами в 12 поединках чемпионата.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Шагадам» вполне способен побороться за медали чемпионата. До последней коллизии команда победила трижды кряду.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Шагадам» уже два года не побеждал «Ахал».

    Статистика для ставок

    • «Ахал» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Шагадам» до последней коллизии победил 3 раза кряду

    • «Ахал» уже 4 года не проигрывает «Шагадаму»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.05.

    Прогноз: «Ахал» сражается за чемпионский титул, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева прекрасно атакуют, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Ахала» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ахал — Шагадам?

    Матч Ахал — Шагадам состоится 30 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: Туркмения. Премьер-лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ахал — Шагадам?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ахал — Шагадам?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахал — Шагадам?

    Смотреть матч турнира Туркмения. Премьер-лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ахал — Шагадам?

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Боузкова — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Андреева — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Френх — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Муньяр — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Легечка — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ли — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баптист — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кочаретто — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рублев — Уолтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Валентова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ахал — Шагадам: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 30.05.202515:00. «Ахал» привычно расправится с «Шагадамом»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры