Ахал — Шагадам. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 30 мая 2025 года

30 мая в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Шагадам», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» привычно борется за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» в 11 матчах добыл 24 зачетных балла. А вот отличились игроки команды 25 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» уступил «Алтын Асыру» (1:3).

До того команда учинила разгром «Ашхабаду» (4:0). Да и поединок с «Копетдагом» принес три очка (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла три победы. В этих поединках «Ахал» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» на данном этапе крайне нестабилен. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Ахал» традиционно успешно противостоит «Шагадаму». Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем более, тылы соперника частенько дают сбои.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Шагадам» в 12 матчах чемпионата набрал 21 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Шагадам» по всем статьям уступил «Аркадагу» (1:4).

До того команда с трудом переиграла «Копетдаг» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Небитчи» (1:0).

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шагадам» относительно преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 15 забитыми мячами в 12 поединках чемпионата.

При этом «Шагадам» вполне способен побороться за медали чемпионата. До последней коллизии команда победила трижды кряду.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только «Шагадам» уже два года не побеждал «Ахал».

Статистика для ставок

«Ахал» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Шагадам» до последней коллизии победил 3 раза кряду

«Ахал» уже 4 года не проигрывает «Шагадаму»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.05.

Прогноз: «Ахал» сражается за чемпионский титул, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева прекрасно атакуют, к тому же оборона соперника частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Ахала» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65