Вест Хэм — Ноттингем Форест. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

При этом «Вест Хэм» набрал всего 40 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Молотобойцы» уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

До того команда не смогла переиграть «Тоттенхэм» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Брайтона» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вест Хэм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Крисенсио Саммервилл — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Молотобойцы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Лондонцы задачу-минимум выполнили.

Матчи с «лесниками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вест Хэм» победил 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» уж точно намерены подняться повыше в таблице.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Ноттингем Форест» на один пункт отстает от искомой пятой позиции. При этом забила команда 56 мячей в 36 поединках АПЛ.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Лесники» не сумели обыграть «Лестер» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Кристал Пэласом» (1:1). А вот поединок с «Брентфордом» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Тайво Авонийи — травмирован.

Состояние команды: «Лесники» обязаны побеждать в двух последних турах. Да и с результативностью у команды не все так позитивно.

При этом «Ноттингем Форест» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 44 мяча в 36 матчах английского чемпионата.

В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата максимальная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лесники» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.

Статистика для ставок

«Молотобойцы» не проигрывают 2 матча кряду

«Лесники» не побеждают 4 матча кряду

«Вест Хэм» в 2 последних очных поединках уступил «лесникам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

Прогноз: «Лесники» явно сильнее соперника, потерявшего к тому же турнирную мотивацию.

«Лесники» борются за место в зоне Лиги чемпионов, и наверняка максимально активно сыграют в атаке.

Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00