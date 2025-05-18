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    Сумеют ли «лесники» обидеть «молотобойцев»?

    Вест Хэм — Ноттингем Форест. Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»
    18 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:15 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Молотобойцы» провалили нынешний чемпионат. На данный момент они занимают 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Вест Хэм» набрал всего 40 очков в АПЛ. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 36 матчах.

    Вест Хэм — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Молотобойцы» уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    До того команда не смогла переиграть «Тоттенхэм» (1:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение от «Брайтона» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Вест Хэм» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Крисенсио Саммервилл — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Молотобойцы» уже спокойно доигрывают чемпионат. Лондонцы задачу-минимум выполнили.

    Матчи с «лесниками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Вест Хэм» победил 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Молотобойцы» уж точно намерены подняться повыше в таблице.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ноттингем Форест» на один пункт отстает от искомой пятой позиции. При этом забила команда 56 мячей в 36 поединках АПЛ.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Лесники» не сумели обыграть «Лестер» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Кристал Пэласом» (1:1). А вот поединок с «Брентфордом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Тайво Авонийи — травмирован.

    Состояние команды: «Лесники» обязаны побеждать в двух последних турах. Да и с результативностью у команды не все так позитивно.

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    При этом «Ноттингем Форест» слабоват в плане надежности тылов. Пропустила команда 44 мяча в 36 матчах английского чемпионата.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата максимальная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Лесники» постараются воспользоваться проблемами земляков в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Молотобойцы» не проигрывают 2 матча кряду

    • «Лесники» не побеждают 4 матча кряду

    • «Вест Хэм» в 2 последних очных поединках уступил «лесникам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.91.

    Прогноз: «Лесники» явно сильнее соперника, потерявшего к тому же турнирную мотивацию.

    «Лесники» борются за место в зоне Лиги чемпионов, и наверняка максимально активно сыграют в атаке.

    Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вест Хэм — Ноттингем Форест?

    Матч Вест Хэм — Ноттингем Форест состоится 18 мая 2025 года в 16:15 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вест Хэм — Ноттингем Форест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вест Хэм — Ноттингем Форест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Ноттингем Форест?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вест Хэм — Ноттингем Форест?

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

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    Вест Хэм — Ноттингем Форест: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 18.05.202516:15. Сумеют ли «лесники» обидеть «молотобойцев»?
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