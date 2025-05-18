Динамо — Акрон: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.20

18 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Динамо» и «Акрон». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: динамовцы продолжают претендовать на тройку сильнейших по итогам сезона.

Сейчас в активе московской команды 53 очка и четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

За 28 матчей «бело-голубые» смогли забить 59 голов, а в свои ворота пропустили 31 мяч.

Последние матчи: в прошлых турах москвичи переиграли «Спартак» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1).

До этого же команда из столицы России покинула розыгрыш Кубка страны, уступив «Спартаку» (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим коллектив из Москвы также сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) и победил «Рубин» (3:1).

Не сыграют: в лазарете столичной команды Артур Гомес, Константин Тюкавин и Диего Лаксальт.

Состояние команды: в «Динамо» лишь два тура назад была смена тренера. Вместо Марцела Лички исполняющим обязанности наставника стал Ролан Гусев. После этого команда сразу добыла две победы и показала достойный футбол.

Для того, чтобы претендовать на тройку сильнейших «Динамо» обязательно нужно побеждать в двух оставшихся матчах и ждать осечку ЦСКА.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.

Акроновцы сейчас имеют в своем активе 35 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице.

Тольяттинцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:49.

Последние матчи: в прошлых играх «бело-красные» смогли выиграть у «Ахмата» (3:2) и «Динамо» из Махачкалы (1:0).

До этого тольяттинский коллектив сыграл вничью с «Химками» (2:2) и проиграл «Спартаку» (2:3).

Не сыграют: дисквалифицированы Солтмурад Бакаев, Константин Савичев и Беншимол.

Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева отлично провели этот сезон и точно могут записать себе его в актив. «Акрон», который только повысился в классе, закрепился в РПЛ и показал себя с отличной стороны.

«Акрон» может спокойно доигрывать текущий сезон и настраивается на следующий, чтобы покорять новые вершины.

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 2 последних матча

«Акрон» выиграл 2 последних матча

в последней очной игре «Динамо» победило «Акрон» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

Прогноз: «Динамо» сильнее соперника по составу и нужнее победа по турнирным раскладам, поэтому москвичи возьмут три очка.

Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.20.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить достаточно мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.17.