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    Будут ли у «Динамо» проблемы в матче с «Акроном»?

    Динамо — Акрон: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.20

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    Бителло («Динамо»)
    18 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Динамо» и «Акрон». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Акрон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 16:30 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: динамовцы продолжают претендовать на тройку сильнейших по итогам сезона.

    Сейчас в активе московской команды 53 очка и четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Динамо — Акрон: коэффициенты букмекеров

    За 28 матчей «бело-голубые» смогли забить 59 голов, а в свои ворота пропустили 31 мяч.

    Последние матчи: в прошлых турах москвичи переиграли «Спартак» (2:0) и «Крылья Советов» (3:1).

    До этого же команда из столицы России покинула розыгрыш Кубка страны, уступив «Спартаку» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим коллектив из Москвы также сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) и победил «Рубин» (3:1).

    Не сыграют: в лазарете столичной команды Артур Гомес, Константин Тюкавин и Диего Лаксальт.

    Состояние команды: в «Динамо» лишь два тура назад была смена тренера. Вместо Марцела Лички исполняющим обязанности наставника стал Ролан Гусев. После этого команда сразу добыла две победы и показала достойный футбол.

    Для того, чтобы претендовать на тройку сильнейших «Динамо» обязательно нужно побеждать в двух оставшихся матчах и ждать осечку ЦСКА.

    «Акрон»

    Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.

    Акроновцы сейчас имеют в своем активе 35 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице.

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  • Вчера

    • Тольяттинцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 37:49.

    Последние матчи: в прошлых играх «бело-красные» смогли выиграть у «Ахмата» (3:2) и «Динамо» из Махачкалы (1:0).

    До этого тольяттинский коллектив сыграл вничью с «Химками» (2:2) и проиграл «Спартаку» (2:3).

    Не сыграют: дисквалифицированы Солтмурад Бакаев, Константин Савичев и Беншимол.

    Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева отлично провели этот сезон и точно могут записать себе его в актив. «Акрон», который только повысился в классе, закрепился в РПЛ и показал себя с отличной стороны.

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    «Акрон» может спокойно доигрывать текущий сезон и настраивается на следующий, чтобы покорять новые вершины.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» выиграло 2 последних матча

    • «Акрон» выиграл 2 последних матча

    • в последней очной игре «Динамо» победило «Акрон» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: «Динамо» сильнее соперника по составу и нужнее победа по турнирным раскладам, поэтому москвичи возьмут три очка.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.20.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне могут забить достаточно мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.17.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — Акрон?

    Матч Динамо — Акрон состоится 18 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — Акрон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Динамо с форой-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — Акрон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Динамо с форой-1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Акрон?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — Акрон?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Акрона» — в 6.20.

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