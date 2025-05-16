29-й тур РПЛ. Канчельскис уверен в победе «Зенита» в Ростове, Дерунец ждет ничьей в дерби ЦСКА и «Локо»

Эксклюзивные интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дали известный телеведущий Дмитрий Дерунец и один из самых титулованных российских футболистов Андрей Канчельскис

— комментатор, ведущий тематических и студийных программ на каналах системы «Матч!». Был одним из основателей и исполнителей проекта «Динамо-ТВ». Работал на телеканале ТВЦ и радио «Спорт». Лауреат национальных премий в области спортивной журналистики.

Андрей Канчельскис — обладатель Суперкубков Европы и Англии, где также стал двукратным чемпионом и победителем обоих национальных Кубков. Те же достижения повторил в Шотландии. Выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Сатурн», «Крылья Советов». Всего за карьеру провел 456 матчей, в которых забил 95 голов. Сегодня работает главным тренером брянского «Динамо».

— Кто станет чемпионом РПЛ?

Дмитрий Дерунец: «Зенит».

Андрей Канчельскис: С самого начала сказал, что «Зенит». Так тому и быть.

— Если об арьергарде, участниками стыковых матчей кого видите?

Д.Д.: Здесь, конечно, все тяжелее. Но если мы говорим о чисто спортивных принципах (не имея в виду лицензирование «Химок»), то вся парадигма результатов привела к тому, что «Ахмату» выбраться из зоны «стыков» практически нереально. Имея в виду, что заканчивать ему в Петербурге, процентов 90, что никак не избежать переходных встреч. Что касается второго участника, то им может оказаться и Махачкала, и «Химки», и «Пари НН». Но думаю, что нижегородцы окажутся в итоге на этом незавидном месте.

А.К.: «Ахмат» будет играть в переигровке, два очка за два тура отыграть очень сложно. Уважаю Абуезидыча (Ташуева), с которым пересеклись в «Сатурне», но придется спасаться через стыки. Из остальных печальный выбор сделаю в минус махачкалинцам — грозненцы их туда с собой в кавказском дерби и утащат.

— Какие-то закулисные истории могут иметь место на финише? Поговаривают об отсутствии спортивной борьбы в недавнем матче «Пари НН» — «Крылья» (5:2)...

Д.Д.: Мы же не можем знать все наверняка. Что я вижу, то это катастрофу в линии обороны «Крыльев Советов». Смотрел упомянутую игру вместе с бывшим спортивным директором клуба Сергеем Корниленко, который эту команду собирал. И он с болью откликался на то, как действует пара центральных защитников. Одно дело, когда у самарцев играют Солдатенков и Орос, совсем другое, если сразу нет обоих. Я с симпатией отношусь к Роме Евгеньеву (записывал с ним большое интервью), к Гапонову, но не понимаю, что с этими россиянами в самом расцвете сил сейчас происходит. Они абсолютно не тянут, к сожалению, уровень Премьер-Лиги. Но даже при этом в той встрече все могло сложиться совершенно иначе, не будь ошибочного первого пенальти, и назначь судья куда более очевидный в ворота Нижнего. До середины второго тайма было ощущение, что даже из 4:1 «Крылышки» способны сделать 4:4, пока в их ворота не назначили еще один 11-метровый.

Необычная игра, но каких-то нефутбольных странностей я не увидел. Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, то в первую очередь говорил бы об арбитрах. Интересно, скажем, как они поведут себя в предстоящем матче «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала), поскольку очки гостям все еще тоже нужны. А хозяевам даже победа мало что сулит. И с точки зрения теорий заговора, которые так любят обсуждать болельщики, нынешняя весна не чета предыдущей. Тогда о судействе почти не вспоминали, хотя замес в борьбе за чемпионство и в низах был еще круче.

А.К.: У нас все время «поговаривают», а надо разбираться, факты показывать. Вот один губернатор пытался, но что-то даже у него не получилось. Пока это все гадание на ромашке, детский сад. Когда захотели в Италии всерьез заняться темой, тут же вывели всех на чистую воду. Меня больше волнует вопрос трактовки VAR, все эти разночтения, которые оставляют лазейку для субъективных решений. Вот англичане сейчас хотят от него отказаться, поскольку он только добавил инородных для футбола моментов, что его родоначальники чувствуют особенно остро. Сколько уже сказано об этом — темп игры падает, эмоции растрачиваются попусту, никому оно не идет на пользу.

— Кто-то, по-вашему, показывает сейчас в России чемпионскую игру?

Д.Д.: Если мы в это понятие вкладываем стабильность и качество на протяжении всего (подчеркиваю) сезона, по игре чемпионом должен быть «Краснодар». Хвалим «Зенит» за умение дожимать, но игры очень мало, особенно когда выпали Вендел, Клаудиньо да еще совсем не тот Глушенков.

А.К.: По большому счету, никто. Армейцы сейчас играют прилично, но они слишком поздно включились.

— Неизбежный по свежим событиям оффтоп касательно очередного провала «Спартака». Деяна Станковича ждет отставка?

Д.Д.: В целом, картина знакомая. Но все равно остаюсь при мнении: осенний «Спартак» — лучшее, что мы видели в этом сезоне. Глобально сильнее «Краснодар», весной — ЦСКА. Но как разрывал соперников «Спартак» в ноябре, это было невероятно — классно, красиво, ярко! Поэтому в голове руководителей должно оставаться то лучшее и невезение, которое Станковича по весне преследует. Если хотите строить команду в долгую, доверяйте. Во всяком случае, абсолютно не видно какой-то растерянности тренера, непонимания, что делать. Поэтому советую перезагрузиться, подумать всем вместе и отправиться в следующий сезон вместе со Станковичем.

«Оренбург» — «Краснодар»

Оренбург. 17 мая. 14:00 мск

— Играть раньше конкурента, не зная его результата, проще?

Д.Д.: Опять-таки на ум приходят параллели с прошлым годом. «Динамо» как раз за два тура до финиша выходит играть с «Крыльями» в статусе лидера, опережая на два очка «Зенит», у которого игра днем позже. И побеждает — 4:1, так что отчасти такая игра на опережение работает.

А.К.: Все это от лукавого. Сейчас там кто-то посчитал, что пенальти в серии первым бить выгодно. Но «Зенит», как все видели, показал обратное. А может били бы вторыми, прошли дальше. Все это бабушка надвое сказала.

— «Оренбург» любит и умеет владеть дома мячом. Краснодарцам будет тяжело взять его под контроль?

Д.Д.: Тут интересная история нас ожидает, поскольку обе команды захотят взять инициативу в свои руки, а победа тем и другим нужна позарез. Слишкович весной доказал, что может по-разному выстраивать игру, но на весь матч «Оренбург» все-таки не хватает. И очень сильно подводит реализация — из своих хороших отрезков команда не выжимает максимум. С «Химками», «Факелом», даже ЦСКА могли вести к перерыву с разницей «+2». Голов не хватает, а при имеющемся подборе защитников уповать можно только на высокий КПД в атаке. Думаю, игра пойдет по следующему сценарию: хозяева сразу бросятся с места в карьер, но во втором тайме гости свое возьмут.

А.К.: Во-первых, играть в этой коробке гостям всегда сложно. Во-вторых, если завтра в четыре дня там будет «+25», можно просто задохнуться на резине. Искусственные поля — это катастрофа для футбола, какими бы качественными с виду они ни казались. В любом случае, «Краснодару» придется очень непросто. Много борьбы предстоит, никакой свободы действий «Оренбург» сопернику не даст.

— Очень слабым был второй тайм краснодарцев против ЦСКА — виной тому мандраж?

Д.Д.: Здесь никаких параллелей быть в принципе не может. ЦСКА своим куражом, тактической моделью, какими-то настройками уничтожает во второй половине матчей практически любого. Там «Краснодару» не хватило яркости лидеров и качества скамейки. Здесь таких задач перед ним поставлено не будет. Мастерства лидеров должно быть достаточно для победы.

А.К.: Синдром второго сезона, когда опять претендуешь, и вроде бы вот оно «золото», рядом. Но эти последние шаги для лидера психологически всегда самые сложные. Не было раскованности. Понятно, «Оренбург» не ЦСКА, но насолить может.

— Лишь один удар в створ ЦСКА (он же единственный супермомент в начале), один угловой не говорят о каком-то очередном надломе?

Д.Д.: Опять-таки нет. Для меня «Краснодар» по игре чемпионская команда, но она не идеальная. В Питере так вообще проиграла без шансов — под серьезным давлением такие провалы могут случаться.

А.К.: Это к вашему вопросу о чемпионской игре. Если претендуешь, должен попадать, доминировать. Вот видели на днях, как «Реал», уже все и всех растерявший, 39 раз пробил и подал 26 угловых. Это команда стремится что-то там доказать. А здесь...

— Очевидно, вернется в строй отбывший дисквалификацию Виктор Тормена, при этом Никите Кривцову могут опять отказать в доверии?

Д.Д.: Тут нужно анализировать конкретную тактику под «Оренбург». В целом позиция Кривцова — самая ротационная. Не стану залезать в голову Мусаеву — быть может, и поставит Никиту с первых минут, а возможно захочет иметь усиление со скамейки.

А.К.: Мне не очень понятно, почему в последних матчах он выходит лишь на замену. Может быть, спад, или нервы сдают. Парень хоть и играет давно, мог не выдержать напряжения. Не только психологически, но и физически наша молодежь очень слабая.

Мурад Мусаев globallookpress.com

— Возвращение на скамейку Мурада Мусаева играет какую-то роль?

Д.Д.: Не думаю. Отсутствие на скамейке запасных главного тренера — это в первую очередь стресс для него самого. Для команды большой разницы нет.

А.К.: Играет, и довольно существенную. Короткий совет по ходу матча иногда может помочь игроку, раздевалка в перерыве при главном тренере ощущается совсем иначе. Сама манера его поведения может вселить уверенность.

— Если у Джона Кордобы опять что-то не пойдет, плана «Б» может снова не оказаться?

Д.Д.: У «Краснодара» вполне достаточно вариантов, как забить, помимо возможностей Кордобы. Это не лучший бомбардир чемпионата России и не тот человек, который ведет за собой команду. Для меня в этом плане на первом месте голкипер Агкацев, куда более спокойный и вселяющий уверенность в партнеров, нежели Сафонов. Продажей Матвея в «ПСЖ» клуб сразу убил двух зайцев — получил в «рамке» более сильного вратаря и заработал денег на статусной продаже.

А.К.: Не хочу заниматься гаданием на кофейной гуще, но провалить два матча подряд форвард такого уровня не имеет права.

Прогнозы и ставки на Оренбург — Краснодар

— Букмекеры отдают «Краснодару» довольно скромное преимущество (в районе коэффициента 1.85). Здесь скорее отсыл к дополнительному стимулированию оренбуржцев со стороны «Зенита», или к их шансу избежать прямого вылета, если «Химки» не пройдут лицензирование?

Д.Д.: Все понимают, что мотивация у «Оренбурга» будет запредельная — и по причине собственных нужд, и благодаря стимуляции со стороны «Зенита». Вполне допускаю последнее, хотя мы вряд ли когда-нибудь узнаем об этом из открытых источников. Но предполагать нам никто не запретит, более того, это вполне естественно. Отсюда в целом — такие букмекерские расклады. Нельзя исключать, что хозяева проведут «матч жизни», но это вряд ли.

А.К.: Здесь и то, и другое присутствует. О преимуществах своего поля для «Оренбурга» мы уже говорили. Что касается стимулирования, то ради Бога, что в том плохого. Более того, чтобы не ходили всякие домыслы, объявите об этом во всеуслышание. Хоть через газеты, никаких этических норм это не нарушает. И честно по отношению к другим клубам, да вообще ко всем.

«Краснодар» globallookpress.com

— Андрей Аршавин сказал, что лидер может потерять очки только в Оренбурге, но не с «Динамо». Оригинально, согласитесь?

Д.Д.: Здесь можно и соглашаться с Андреем Сергеевичем, и нет. Он имеет право на такое мнение, и видит «Краснодар» домашней в первую очередь командой. Потом ему с позиции прожитых в футболе лет трудно представить, что те же две команды вновь подарят «золото» третьей. Кроме того, у «быков» остались дурные воспоминания от былых вояжей в Оренбург. Получали порой и пять, помнится. А Сергей Галицкий тогда как раз охотился за Мерцелом Личкой, возглавлявшим уральцев, но получил отказ. Так что много негатива навевают эти ассоциации, тем более из того состава немало ребят осталось. И глобально уровень соперника на финише играет меньшую роль, чем осенью. Тут все стыкуется с версией Аршавина. Но попросту говоря, «Динамо» сегодня намного сильнее «Оребурга» во всем. Не предвижу простой игры для лидера, и все же ставлю на 1:2 в его пользу здесь и на ничью против динамовцев.

А.К.: Мне не важно, кто там что сказал. Мое мнение — «Краснодар» все-таки выиграет с разницей в один мяч.

«Ростов» — «Зенит»

Ростов-на-Дону. 18 мая. 19:00 мск

— Что хозяева после Кубка имели на сутки меньше для восстановления имеет значение?

Д.Д.: Огромное. Я вообще не любитель делать упор на логистические моменты, но здесь как раз лишние сутки играют большую роль.

А.К.: Конечно. Надо же еще не только силы восстановить, но и победные эмоции чуть утихомирить. Потом этот ставшей притчей во языцех маршрут через Ставрополь, когда на день меньше для подготовки к матчу очень может сказаться.

— Вчерашняя победа над «Спартаком» не придаст дополнительных сил, ноги сами не понесут?

Д.Д.: Так получается, что к этому матчу команды подходят в разном эмоциональном состоянии. Дорога из Москвы одинаково длинная для обеих, но ростовчане возвращаются победителями и наверняка получат энергию трибун. Они все делали ради Кубка, их заряженность на него — один из самых ярких моментов весенней части сезона. Но обойма у «Ростова» понятная всем и ограниченная. Волей-неволей, тренерам придется изрядно перетряхнуть состав, что никак не добавит шансов выдать против «Зенита» свой максимум.

А.К.: Я в Англии проходил все эти ситуации — и после поражений через два дня на третий, и после больших побед, что чаще случалось. Но нас к этому готовили, поскольку мы постоянно играли в таком графике, и постепенно вошло в привычку. По прошествии какого-то времени после перехода в «МЮ» я ощущал себя абсолютно готовым ко всему и физически, и эмоционально. Но у «Ростова» после выхода в Суперфинал не осталось вообще никакой мотивации на чемпионат. Для них теперь есть только 1 июня — ничего больше. Здесь может помочь только серьезная ротация, но выпускать особо некого. Да и зачем, здраво говоря, когда перед финалом игровой практики и так остается мало. Если подводить итог, «Ростов» будет опустошенный в этом матче.

— Как полагаете, на чьей стороне чисто человеческие симпатии ростовских футболистов — «Зенита», или «Краснодара»?

Д.Д.: Для большей части, как и в болельщицкой среде, на краснодарской. Но это вряд ли поможет.

А.К.: Да я не знаю. Если вы думаете, что гегемония «Зенита» кому-то из футболистов набила оскомину, то это дилетантский подход. Какое им до него дело. «Спартак» девять раз подряд (кроме одного сезона) становился чемпионом. В «МЮ» сам прошел похожее. И что? Выходили против нас, бились, как могли, но каждый решал свои задачи. Понятно, ростовчанам будет приятно обыграть «Зенит» и говорить потом, что помогли «Краснодару» стать чемпионом. Но это больше лирика.

— Уверенный проход «Зенита» (1:0, 2:0) в недавнем кубковом противостоянии этих команд можно проецировать на нынешнее?

Д.Д.: Вообще никак. То был четвертьфинал пути РПЛ, когда еще имеешь право на ошибку, что «Ростов» себе невольно позволил. В Ростове-на-Дону тогда, кстати, был абсолютно равный, но не особенно зрелищный матч. В итоге «Зенит» свой шанс нашел, но теперь ставки иные.

А.К.: Да другое состояние совсем нынче у обеих команд, как моральное, так и физическое.

«Ростов» — «Зенит» globallookpress.com

— Ростовчане вообще не побеждают питерцев в последних 14 матчах. Это же порождает определенные комплексы?

Д.Д.: Мы видим, что в нашем чемпионате есть серии, которые продлеваются из года в год. Все когда-нибудь кончается, но если речь о борющихся за разные места соперниках, это может затянуться надолго. При всем уважении к дончанам, они не были ровней «Зениту» даже в лучшие годы при Бердыеве.

А.К.: Статистика — штука серьезная, ее не обманешь. Как говорится, совпадение? Не думаю.

— На «Зенит» досадный вылет из Кубка как-то может повлиять?

Д.Д.: Только в положительном для него смысле, что включит максимальный ресурс. Отступать в год 100-летия некуда. Игроки и тренеры чувствуют повышенную ответственность.

А.К.: Понятно, обидно пропускать в компенсированное время, а потом проигрывать по пенальти. Семаку просто надо хорошо подумать над составом, проанализировать ошибки с заменами на последней минуте.

— В предыдущем туре против Махачкалы никакого преимущества питерцы не имели. Могут и здесь его не получить, если «Ростов» станет выкладываться на полную катушку?

Д.Д.: С этой точки зрения может случиться что-угодно, «Ростов» прессингующая команда. Но сейчас скорее от такой манеры откажется, поскольку с функциональной точки зрения уже не та, что была после сборов в марте. Временами ростовчане смогут перехватывать инициативу, но по сравнению с Махачкалой жду большего преимущества «Зенита».

А.К.: Здесь все зависит от «Ростова», захочет ли бороться за инициативу, по силам ли ему это. На мой взгляд, нет.

— Александра Соболева для воздушных противоборств с Максимом Осипенко придется ставить волей-неволей?

Д.Д.: Соболев только выбрался из сложного состояния, и тут конфуз с пенальти. Поэтому трудно сказать, в каком он нынче психологическом состоянии.

А.К.: Ради того, чтобы он там где-то пару раз поборолся? А если угловых у ворот «Зенита» вообще не будет, возможно же такое? Выпустили его в старте с Нижним, но не для того, чтобы в своей штрафной отбивался. Забил два, значит тренер угадал. Сейчас только Семак может оценить его способность дать результат впереди, принести очки.

«Ростов» — «Зенит» globallookpress.com

— В целом состав сине-бело-голубых будет больше похож на тот, что играл в Каспийске, чем с ЦСКА?

Д.Д.: Да, надо освежить, перебороть отрицательные эмоции за счет тех, кто непричастен к кубковому фиаско. Точно выйдет Мантуан в «старте», что добавит яркости правому флангу. Вопрос вижу только касательно Мостового, поскольку он достаточно хорошо выглядит во всех матчах. В передней линии предположу такую четверку: Мостовой, Лусиану, Луис Энрике, Соболев.

А.К.: Думаю, ближе к варианту чемпионата против Махачкалы. Ну, и Глушенков, чувствую, сыграет с первых минут. Его креатив нужен в таком матче и должно уже где-то прорвать.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

— У «Зенита» после победы над «Краснодаром» (4:1) туго с забитыми мячами. Все может решить один гол?

Д.Д.: Здесь вижу абсолютно понятную игру и довольно уверенную победу «Зенита» — 0:2.

А.К.: 0:2.

«Локомотив» — ЦСКА

Москва. 19 мая. 20:30 мск

— Армейцы какой-то эмоциональный заряд от масштабного празднования 20-летия победы в Кубке УЕФА получат?

Д.Д.: Дополнительные заряды ЦСКА не нужны. Команда находится на абсолютном максимуме и мне даже как-то тревожно, а удержит ли его?

А.К.: Ну, Акинфеев точно вспомнит былое, молодость. Остальные ребята, думаю все пойдут на гала-матч, оценят масштаб события для клуба. Вот ваш уровень в будущем, а завтра обыгрывайте «Локомотив» — скажут тренеры.

— При этом сколько энергии выплеснуто в кубковой победе по пенальти над «Зенитом»!

Д.Д.: И не только здесь, но и в целом в весенней части сезона. Были очень тяжелые игры в Кубке и чемпионате с «Динамо», где надо было терпеть. И, конечно же, лимит определенных удач есть. Осталось дотянуть три матча.

А.К.: С функционалом у ЦСКА точно проблем нет. По игре, правильному движению сейчас точно лучшие. И как раз победные эмоции здесь должны прийти на помощь. Никуда ехать не надо, время на спокойную подготовку есть. К тому же «Локо» сам играет и другим дает — с ним приятно иметь дело.

— Вновь увидим с первых минут Секу Койту и Сауля Гуарирапу, соорудивших гол «Краснодару», или забившего важнейший мяч на Кубок Тамерлана Мусаева?

Д.Д.: Можно повторить тот стартовый состав, который начинал с «Зенитом» — времени со среды до понедельника вполне достаточно. Мусаев сделал большое дело, но в целом, стоит признать, сегодня проигрывает конкуренцию. Вопрос еще в том, за счет чего Николич захочет вскрывать оборону «Локомотива». Мы видим, что он часто оставляет априори сильнейших на скамейке с прицелом усиления игры во втором тайме. Поэтому Тамерлан на волне успеха вполне может выйти с первых минут.

А.К.: Думаю, кубковый состав почти с точностью повторится. Опять-таки через игры первенства готовить одну и ту же группу к кубковому финалу.

— С точки зрения перспектив борьбы за «бронзу» и с учетом выезда «Динамо» в Краснодар в последнем туре здесь армейцев ничья устраивает?

Д.Д.: Арифметика проста — нужно набрать 4 очка, а заканчивают армейцы домашним матчем с «Пари НН». Но Николич все же работал в «Локо», и реваншистские настроения никто не отменял.

А.К.: Не устраивает. Нужно выиграть, чтобы меньше напрягаться перед Кубком в последнем матче с Нижним.

ЦСКА globallookpress.com

— «Локомотив» решает лишь конкретную задачу — быть выше «Спартака»?

Д.Д.: Думаю, не это главное. Куда важнее самим понять, в какой клуб превращается «Локо», может ли перепрыгнуть столь молодым составом из разряда середняков рангом выше. Последняя домашняя игра, очень важная для Галактионова. Нужно продать себя на следующий сезон, доказать акционерам, что он готов работать дальше, добиваться каких-то новых высот. Для этого не столь необходимо обгонять «Спартака», сколько блеснуть на финише. Посыл такой — да, что-то не получилось в 25-м году, но мы все же накатили и вспомнили свою лучшую игру. Запоминается, как известно, последнее.

А.К.: Любой команде приятно обогнать «Спартак». Надо чуть подсластить пилюлю после неудачной весны. Не быть, в конце концов, последним колесом в телеге московских клубов.

— Кто выиграет в последнем столичном дерби сезона?

Д.Д.: Предположу ничью — 1:1.

А.К.: 1:2 в пользу ЦСКА.