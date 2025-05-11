Наполи — Дженоа: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

Наполи
Дженоа
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы несутся к желанному Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Наполи» всего на 3 очка опережает «Интер». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 25 мячей в 35 матчах.
Наполи — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Наполи» смог переиграть «Лечче» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Торино» (2:0). При этом чуть ранее она сумела обыграть скромную «Монцу» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Наполи» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Хуан Хесус — травмированы.
Состояние команды: «Наполи» нынче пребывает на эмоциональном подъеме. Команда победила в 4 матчах кряду.
Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Плюс неаполитанцы не пропускали в четырех последних поединках.
«Дженоа»
Турнирное положение: Генуэзцы уже утратили мотивацию на остаток чемпионата. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Дженоа» уже вряд ли поднимется в десятку. При этом забила команда всего 30 мячей в 35 поединках чемпионата Италии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Генуэзцы уступили «Милану» (1:2).
До того команда минимально уступила «Комо». Да и встреча с «Лацио» завершилась досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Руслан Малиновский, Калеб Экубан, Алан Маттурро, Фабио Миретти, Жан Онана — травмированы. Мортен Торсби — дисквалифицирован.
Состояние команды: Генуэзцы нынче угодили в пике. Команда уступила в трех своих последних поединках.
При этом «Дженоа» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 43 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.
Генуэзцы уже больше четырех лет не могут победить «Наполи». Да и в нынешней диспозиции команда явно не сможет тягаться с лидером.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и не побеждает «Дженоа» уже 4 матча кряду.
Статистика для ставок
- «Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч
- «Наполи» победил в 4 своих последних поединках
- Неаполитанцы не пропускают уже 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Лацио — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Наполи» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
«Наполи» традиционно успешно противостоит генуэзцам, к тому же явно не собираются терять драгоценные очки.
Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06