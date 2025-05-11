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    «Наполи» не заметит генуэзцев

    Наполи — Дженоа: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 11 мая 2025 года

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    Ромелу Лукаку
    11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Дженоа». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Мая 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы несутся к желанному Скудетто. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Наполи» всего на 3 очка опережает «Интер». А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 25 мячей в 35 матчах.

    Наполи — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Наполи» смог переиграть «Лечче» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Торино» (2:0). При этом чуть ранее она сумела обыграть скромную «Монцу» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Наполи» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Хуан Хесус — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Наполи» нынче пребывает на эмоциональном подъеме. Команда победила в 4 матчах кряду.

    Матчи с «Дженоа» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Плюс неаполитанцы не пропускали в четырех последних поединках.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы уже утратили мотивацию на остаток чемпионата. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Дженоа» уже вряд ли поднимется в десятку. При этом забила команда всего 30 мячей в 35 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Генуэзцы уступили «Милану» (1:2).

    До того команда минимально уступила «Комо». Да и встреча с «Лацио» завершилась досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Руслан Малиновский, Калеб Экубан, Алан Маттурро, Фабио Миретти, Жан Онана — травмированы. Мортен Торсби — дисквалифицирован.

    Состояние команды: Генуэзцы нынче угодили в пике. Команда уступила в трех своих последних поединках.

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    При этом «Дженоа» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 43 мяча в 35 поединках итальянского чемпионата.

    Генуэзцы уже больше четырех лет не могут победить «Наполи». Да и в нынешней диспозиции команда явно не сможет тягаться с лидером.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и не побеждает «Дженоа» уже 4 матча кряду.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Наполи» победил в 4 своих последних поединках

    • Неаполитанцы не пропускают уже 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.06 и 1.84.

    Прогноз: «Наполи» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Наполи» традиционно успешно противостоит генуэзцам, к тому же явно не собираются терять драгоценные очки.

    Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Наполи — Дженоа?

    Матч Наполи — Дженоа состоится 11 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Наполи — Дженоа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Наполи» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Наполи — Дженоа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Наполи» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Наполи — Дженоа?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Наполи — Дженоа?

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Наполи — Дженоа: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 11.05.202521:45. «Наполи» не заметит генуэзцев
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