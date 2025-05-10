Монпелье — ПСЖ: ставка за 2.35 и прогноз на матч Лиги 1

10 мая в 33-м туре чемпионате Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «ПСЖ». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «ПСЖ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже официально вылетела из Лиги 1 и сделала это досрочно.

В настоящий момент «паладины» имеют в своем активе всего 16 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

Коллектив из Монпелье смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил целых 72.

Последние матчи: в прошлых турах «Монпелье» проиграл «Бресту» (0:1), но сыграл вничью с «Реймсом» (0:0).

До этого же подопечные Зуманы Камара уступили «Марселю» (1:5), «Анже» (0:2) и «Гавру» (0:2).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Перед этим также были поражения от «Осера» (0:1), «Сент-Этьена» (0:2), «Лилля» (0:1) и «Ренна» (0:4).

Не сыграют: травмированы Аксель Герин, Кристофер Жульен, Никола Максимович, Николас Пайс и Иссаига Силла.

Состояние команды: «Монпелье» просто-таки проваливает текущий сезон. У команды абсолютно ничего не получается и она полностью заслуженно вылетает.

«Монпелье» смог добыть только четыре победы в этом сезоне, что и говорит о справедливости ныне занимаемой позиции.

«ПСЖ»

Турнирное положение: а вот парижане наоборот намного до конца сезона досрочно стали чемпионами Франции.

Самый титулованный клуб страны имеет в своем активе 85 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Команда из Парижа за 32 матча забила целых 85 мячей, а пропустила всего 33.

Последние матчи: среди недели парижский коллектив обыграл «Арсенал» (2:1) и пробился в финал Лиги чемпионов.

До этого же «красно-синие» проиграли «Страсбургу» (1:2) и «Ницце» (1:3) в чемпионате.

Перед этим коллектив из столицы Франции сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и выиграл у «Гавра» (2:1).

Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находится только Преснел Кимпембе.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике проводят феноменальный сезон и претендуют на требл. «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, а также вышел в финалы Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Этот сезон является крайне удачным для «ПСЖ» и команда вполне может завершить его на мажорной ноте.

Статистика для ставок

«Монпелье» не может победить на протяжении 13 матчей

«ПСЖ» проиграл 2 последних матча в чемпионате Франции

в последней очной игре «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 6:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.90, а победа «Монпелье» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.50.

Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее, а «Монпелье» просто разучился побеждать, поэтому ждем уверенную победу парижан.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2,5 за 2.35.

Прогноз: «Монпелье» будет крайне сложно забить в этом матче и далеко не факт, что команда это сделает.

Ставка: «Монпелье» не забьет за 2.25.