Монпелье — ПСЖ: ставка за 2.35 и прогноз на матч Лиги 1

Монпелье
ПСЖ
«Монпелье»
Турнирное положение: команда из одноименного города уже официально вылетела из Лиги 1 и сделала это досрочно.
В настоящий момент «паладины» имеют в своем активе всего 16 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.
Монпелье — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Монпелье смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил целых 72.
Последние матчи: в прошлых турах «Монпелье» проиграл «Бресту» (0:1), но сыграл вничью с «Реймсом» (0:0).
До этого же подопечные Зуманы Камара уступили «Марселю» (1:5), «Анже» (0:2) и «Гавру» (0:2).
Перед этим также были поражения от «Осера» (0:1), «Сент-Этьена» (0:2), «Лилля» (0:1) и «Ренна» (0:4).
Не сыграют: травмированы Аксель Герин, Кристофер Жульен, Никола Максимович, Николас Пайс и Иссаига Силла.
Состояние команды: «Монпелье» просто-таки проваливает текущий сезон. У команды абсолютно ничего не получается и она полностью заслуженно вылетает.
«Монпелье» смог добыть только четыре победы в этом сезоне, что и говорит о справедливости ныне занимаемой позиции.
«ПСЖ»
Турнирное положение: а вот парижане наоборот намного до конца сезона досрочно стали чемпионами Франции.
Самый титулованный клуб страны имеет в своем активе 85 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Команда из Парижа за 32 матча забила целых 85 мячей, а пропустила всего 33.
Последние матчи: среди недели парижский коллектив обыграл «Арсенал» (2:1) и пробился в финал Лиги чемпионов.
До этого же «красно-синие» проиграли «Страсбургу» (1:2) и «Ницце» (1:3) в чемпионате.
Перед этим коллектив из столицы Франции сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и выиграл у «Гавра» (2:1).
Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находится только Преснел Кимпембе.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике проводят феноменальный сезон и претендуют на требл. «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, а также вышел в финалы Кубка Франции и Лиги чемпионов.
Этот сезон является крайне удачным для «ПСЖ» и команда вполне может завершить его на мажорной ноте.
Статистика для ставок
- «Монпелье» не может победить на протяжении 13 матчей
- «ПСЖ» проиграл 2 последних матча в чемпионате Франции
- в последней очной игре «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 6:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.90, а победа «Монпелье» — в 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.50.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.82Вольфсбург — Хоффенхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.82Лас-Пальмас — Райо Вальекано: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее, а «Монпелье» просто разучился побеждать, поэтому ждем уверенную победу парижан.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2,5 за 2.35.
Прогноз: «Монпелье» будет крайне сложно забить в этом матче и далеко не факт, что команда это сделает.
Ставка: «Монпелье» не забьет за 2.25.