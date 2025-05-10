ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Максим Сушинский«Главное для "Динамо" — сохранить тренерский штаб». Сушинский — об итогах полуфинальных серий Кубка Гагарина Фиорентина — БетисТретий финал «Фиорентины» подряд отменяется: «Бетис» добыл путёвку во Вроцлав
    Все новости спорта

    Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Монпелье»?

    Монпелье — ПСЖ: ставка за 2.35 и прогноз на матч Лиги 1

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «ПСЖ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия («ПСЖ»)
    10 мая в 33-м туре чемпионате Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «ПСЖ». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «ПСЖ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 10 Мая 2025 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: команда из одноименного города уже официально вылетела из Лиги 1 и сделала это досрочно.

    В настоящий момент «паладины» имеют в своем активе всего 16 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

    Монпелье — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Монпелье смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил целых 72.

    Последние матчи: в прошлых турах «Монпелье» проиграл «Бресту» (0:1), но сыграл вничью с «Реймсом» (0:0).

    До этого же подопечные Зуманы Камара уступили «Марселю» (1:5), «Анже» (0:2) и «Гавру» (0:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Перед этим также были поражения от «Осера» (0:1), «Сент-Этьена» (0:2), «Лилля» (0:1) и «Ренна» (0:4).

    Не сыграют: травмированы Аксель Герин, Кристофер Жульен, Никола Максимович, Николас Пайс и Иссаига Силла.

    Состояние команды: «Монпелье» просто-таки проваливает текущий сезон. У команды абсолютно ничего не получается и она полностью заслуженно вылетает.

    «Монпелье» смог добыть только четыре победы в этом сезоне, что и говорит о справедливости ныне занимаемой позиции.

    «ПСЖ»

    Турнирное положение: а вот парижане наоборот намного до конца сезона досрочно стали чемпионами Франции.

    Самый титулованный клуб страны имеет в своем активе 85 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

  • Камбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов
  • 31 мая футбольный мир ждёт невероятная битва в Мюнхене
  • Вчера

    • Команда из Парижа за 32 матча забила целых 85 мячей, а пропустила всего 33.

    Последние матчи: среди недели парижский коллектив обыграл «Арсенал» (2:1) и пробился в финал Лиги чемпионов.

    До этого же «красно-синие» проиграли «Страсбургу» (1:2) и «Ницце» (1:3) в чемпионате.

    Перед этим коллектив из столицы Франции сыграл вничью с «Нантом» (1:1) и выиграл у «Гавра» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете столичного коллектива находится только Преснел Кимпембе.

    Состояние команды: подопечные Луиса Энрике проводят феноменальный сезон и претендуют на требл. «ПСЖ» уже стал чемпионом Франции, а также вышел в финалы Кубка Франции и Лиги чемпионов.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Этот сезон является крайне удачным для «ПСЖ» и команда вполне может завершить его на мажорной ноте.

    Статистика для ставок

    • «Монпелье» не может победить на протяжении 13 матчей

    • «ПСЖ» проиграл 2 последних матча в чемпионате Франции

    • в последней очной игре «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счетом 6:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.90, а победа «Монпелье» — в 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее, а «Монпелье» просто разучился побеждать, поэтому ждем уверенную победу парижан.

    Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2,5 за 2.35.

    Прогноз: «Монпелье» будет крайне сложно забить в этом матче и далеко не факт, что команда это сделает.

    Ставка: «Монпелье» не забьет за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Монпелье — ПСЖ?

    Матч Монпелье — ПСЖ состоится 10 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Монпелье — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа ПСЖ в форой-2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Монпелье — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа ПСЖ в форой-2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Монпелье — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Монпелье — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.90, а победа «Монпелье» — в 9.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бурручага — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Алга
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Талант — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Азиягол — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Френх — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мюллер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Данилович — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лайович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Александрова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 10.05.202522:00. Сможет ли «ПСЖ» разгромить «Монпелье»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры