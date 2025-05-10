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    «Ипсвич» не проиграет дома «Брентфорду»?

    Ипсвич — Брентфорд: ставка за 2.40 и прогноз на матч АПЛ

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    Лиам Делам — форвард «Ипсвича»
    10 мая в 36-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Брентфорд». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Мая 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 17:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: команда из одноименного города уже досрочно вылетела из АПЛ и просто доигрывает чемпионат.

    Коллектив из Ипсвича смог набрать всего 22 очка и располагается на 18-м месте в турнирной таблице.

    Ипсвич Таун — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    «Синие» в текущем сезоне смогли забить 35 мячей, а в свои ворота пропустили целых 76.

    Последние матчи: в прошлых турах «трактористы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), но уступили «Ньюкаслу» (0:3).

    До этого ипсвичский коллектив также проиграл «Арсеналу» (0:4), но поделил очки с «Челси» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последняя победа «Ипсвича» была еще 2 апреля, когда команда на выезде переиграла «Борнмут» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Конор Таунсенд, Сэмми Шмодикс, Чиедозе Огбене, Ариянет Мурич и Нейтан Бродхед.

    Состояние команды: подопечные Кирана Маккенны провалили сезон. Они только вышли в АПЛ и сразу же снова вылетели в Чемпионшип.

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    Сейчас уже можно говорить о том, что «Ипсвич» просто набирается опыта и просто доигрывает сезон, чтобы в следующем в Чемпионшипе попытаться вновь сразу повыситься в классе.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: команда из одноименного города уже не претендует на еврокубки, но является середняком.

    Сейчас в активе коллектива из округа Хаунслоу на западе Большого Лондона 52 очка и девятая строчка в турнирной таблице.

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    • «Пчелы» за 35 матчей смогли 62 раза поразить ворота соперников и 53 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх брентфордцы переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:3), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Брайтон» (4:2).

    До этого же «красно-бело-черные» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (0:0).

    Перед этим брентфордский коллектив уступил «Ньюкаслу» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете находятся Фабио Карвалью, Джошуа Да Силва, Арон Хики и Виталий Янельт.

    Состояние команды: команда Томаса Франка, хоть уже ни на что и не претендует, но в последнее время набрала отличную форму и показывает прекрасный футбол.

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    «Брентфорд» намного улучшит позицию по сравнению с прошлым сезоном, в котором он был лишь 16-м. В следующем сезоне, думается, команде вполне по силам побороться за еврокубки.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» выиграл 6 из последних 7 матчей

    • «Брайтон» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • в последней очной игре «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ипсвича» — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: командам уже абсолютно ничего не надо, но «Ипсвич» дома перед вылетом из АПЛ захочет показать весь свой класс и вполне может не проиграть.

    Ставка: победа «Ипсвича» или ничья за 2.40.

    Прогноз: команды вполне могут на забить много и не пробить тотал, но немного перестрахуемся.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ипсвич — Брентфорд?

    Матч Ипсвич — Брентфорд состоится 10 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ипсвич — Брентфорд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Ипсвича или ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ипсвич — Брентфорд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Ипсвича или ничья» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ипсвич — Брентфорд?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ипсвич — Брентфорд?

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ипсвича» — в 5.30.

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    Ипсвич — Брентфорд: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 10.05.202517:00. «Ипсвич» не проиграет дома «Брентфорду»?
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