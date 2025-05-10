Ипсвич — Брентфорд: ставка за 2.40 и прогноз на матч АПЛ

10 мая в 36-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Брентфорд». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже досрочно вылетела из АПЛ и просто доигрывает чемпионат.

Коллектив из Ипсвича смог набрать всего 22 очка и располагается на 18-м месте в турнирной таблице.

«Синие» в текущем сезоне смогли забить 35 мячей, а в свои ворота пропустили целых 76.

Последние матчи: в прошлых турах «трактористы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), но уступили «Ньюкаслу» (0:3).

До этого ипсвичский коллектив также проиграл «Арсеналу» (0:4), но поделил очки с «Челси» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последняя победа «Ипсвича» была еще 2 апреля, когда команда на выезде переиграла «Борнмут» (2:1).

Не сыграют: травмированы Конор Таунсенд, Сэмми Шмодикс, Чиедозе Огбене, Ариянет Мурич и Нейтан Бродхед.

Состояние команды: подопечные Кирана Маккенны провалили сезон. Они только вышли в АПЛ и сразу же снова вылетели в Чемпионшип.

Сейчас уже можно говорить о том, что «Ипсвич» просто набирается опыта и просто доигрывает сезон, чтобы в следующем в Чемпионшипе попытаться вновь сразу повыситься в классе.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже не претендует на еврокубки, но является середняком.

Сейчас в активе коллектива из округа Хаунслоу на западе Большого Лондона 52 очка и девятая строчка в турнирной таблице.

«Пчелы» за 35 матчей смогли 62 раза поразить ворота соперников и 53 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх брентфордцы переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:3), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Брайтон» (4:2).

До этого же «красно-бело-черные» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1) и «Челси» (0:0).

Перед этим брентфордский коллектив уступил «Ньюкаслу» (1:2).

Не сыграют: в лазарете находятся Фабио Карвалью, Джошуа Да Силва, Арон Хики и Виталий Янельт.

Состояние команды: команда Томаса Франка, хоть уже ни на что и не претендует, но в последнее время набрала отличную форму и показывает прекрасный футбол.

«Брентфорд» намного улучшит позицию по сравнению с прошлым сезоном, в котором он был лишь 16-м. В следующем сезоне, думается, команде вполне по силам побороться за еврокубки.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» выиграл 6 из последних 7 матчей

«Брайтон» выиграл только 1 из последних 8 матчей

в последней очной игре «Брайтон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ипсвича» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.55 и 2.45.

Прогноз: командам уже абсолютно ничего не надо, но «Ипсвич» дома перед вылетом из АПЛ захочет показать весь свой класс и вполне может не проиграть.

Ставка: победа «Ипсвича» или ничья за 2.40.

Прогноз: команды вполне могут на забить много и не пробить тотал, но немного перестрахуемся.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.