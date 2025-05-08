МЛ Витебск — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Белоруссии, 8 мая 2025 года

8 мая в 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «МЛ Витебск» и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «МЛ Витебск» — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«МЛ Витебск»

Турнирное положение: Витебляне в чемпионате стартовали весьма успешно. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «МЛ Витебск» на 3 очка опережает своего ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 4 мяча в 7 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Витебляне переиграли «Неман» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Торпедо-БелАЗом» (1:1). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Сморгони» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «МЛ Витебск» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Витебляне нынче творят историю. В нынешнем году команда не потерпела ни одного поражения.

Матчи с «Торпедо-БелАЗом» для команды традиционно складываются сложно. В двух очных поединках «МЛ Витебск» подписал мировую с жодинцами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. После сухой ничьей на выезде витебляне явно намерены пробиться в финал Кубка страны.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: Жодинцы пока ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо-БелАЗ» набрал 11 очков в 7 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 3 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Жодинцы одолели «Сморгонь» (1:0).

До того команда подписала мировую с «МЛ Витебском» (1:1). Да и поединок с брестским «Динамо» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Жодинцы крайне нестабильны. Команда до последней виктории трижды кряду сыграла вничью.

При этом «Торпедо-БелАЗ» явно не преуспевает в плане реализации. Жодинцы настреляли всего 5 мячей в 7 матчах высшей лиги.

Отлично вписался в игру команды Павел Седько. В активе хавбека уже 2 результативных выстрела в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Торпедовцы постараются воспользоваться преимуществом в опыте.

Статистика для ставок

Витебляне в среднем забивают фактически 2 мяча за матч

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Торпедо-БелАЗ» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «МЛ Витебск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 2.91, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.59.

Прогноз: Номинальные хозяева нынче смотрятся выгодно, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

Торпедовцы не столь стабильны, да и оппонент нынче значительно прибавил во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «МЛ Витебска» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35