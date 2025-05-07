Витебск — Неман: Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол

7 мая в 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Неман». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витебск» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Витебск»

Турнирное положение: Витебляне в чемпионате стартовали не столь успешно. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Витебск» лишь на 3 очка отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей в 7 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Витебляне уступили минскому «Динамо» (1:2).

До того команда уверенно переиграла «Гомель» (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Молодечно» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Витебск» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Витебляне крепки, вот только стабильностью не блещут. До последней коллизии команда победила дважды кряду.

Матчи с «Неманом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Витебск» добыл одну победу при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ничего другого витеблянам не остается, ведь на выезде они уступили по всем статьям (0:3).

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы пока ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Неман» набрал всего 9 очков в 6 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Гродненцы уступили «МЛ Витебску» (0:1).

До того команда минимально уступила брестскому «Динамо» (0:1). А вот поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гродненцы крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Неман» относительно преуспевает в плане реализации. Гродненцы настреляли 8 мячей в 6 матчах высшей лиги.

Пока никак не может набрать обороты Павел Савицкий. Форвард пока отличился всего одним забитым мячом в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Гродненцы постараются прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

Витебляне в среднем забивают фактически 2 мяча за матч

Гродненцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Неман» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: Номинальные гости намерены вернуться на победный путь, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

Витебляне крайне нестабильны, да и оппонент явно не собирается играть строго по счету первой встречи.

Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01