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    «Неман» сразу возьмет свое

    Витебск — Неман: Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол

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    Прогноз и ставки на «Витебск» — «Неман»
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    «Неман»
    7 мая в 1/2 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «Витебск» и «Неман». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Витебск» — «Неман», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 07 Мая 2025 года

    Витебск

  • Витебск
    •  Витебск 18:00 Неман

    Неман

  • Гродно
    •

    «Витебск»

    Турнирное положение: Витебляне в чемпионате стартовали не столь успешно. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Витебск» лишь на 3 очка отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей в 7 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Витебляне уступили минскому «Динамо» (1:2).

    До того команда уверенно переиграла «Гомель» (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Молодечно» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Витебск» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Витебляне крепки, вот только стабильностью не блещут. До последней коллизии команда победила дважды кряду.

    Матчи с «Неманом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Витебск» добыл одну победу при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ничего другого витеблянам не остается, ведь на выезде они уступили по всем статьям (0:3).

    «Неман»

    Турнирное положение: Гродненцы пока ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Неман» набрал всего 9 очков в 6 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Гродненцы уступили «МЛ Витебску» (0:1).

    До того команда минимально уступила брестскому «Динамо» (0:1). А вот поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Гродненцы крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Неман» относительно преуспевает в плане реализации. Гродненцы настреляли 8 мячей в 6 матчах высшей лиги.

    Пока никак не может набрать обороты Павел Савицкий. Форвард пока отличился всего одним забитым мячом в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Гродненцы постараются прервать серию своих неудач.

    Статистика для ставок

    • Витебляне в среднем забивают фактически 2 мяча за матч

    • Гродненцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Неман» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные гости намерены вернуться на победный путь, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    Витебляне крайне нестабильны, да и оппонент явно не собирается играть строго по счету первой встречи.

    Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Витебск — Неман?

    Матч Витебск — Неман состоится 07 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Витебск — Неман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Витебск — Неман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Витебск — Неман?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Витебск — Неман?

    Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.39.

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    Витебск — Неман: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 07.05.202518:00. «Неман» сразу возьмет свое
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