Витебск — Неман: Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол

Витебск
Неман
«Витебск»
Турнирное положение: Витебляне в чемпионате стартовали не столь успешно. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Витебск» лишь на 3 очка отстает от первой тройки. А вот в собственные ворота команда пропустила 8 мячей в 7 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Витебляне уступили минскому «Динамо» (1:2).
До того команда уверенно переиграла «Гомель» (2:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Молодечно» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Витебск» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Витебляне крепки, вот только стабильностью не блещут. До последней коллизии команда победила дважды кряду.
Матчи с «Неманом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Витебск» добыл одну победу при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Ничего другого витеблянам не остается, ведь на выезде они уступили по всем статьям (0:3).
«Неман»
Турнирное положение: Гродненцы пока ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Неман» набрал всего 9 очков в 6 проведенных матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 4 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Гродненцы уступили «МЛ Витебску» (0:1).
До того команда минимально уступила брестскому «Динамо» (0:1). А вот поединок с дзержинским «Арсеналом» завершился викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Неман» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гродненцы крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних матчах.
При этом «Неман» относительно преуспевает в плане реализации. Гродненцы настреляли 8 мячей в 6 матчах высшей лиги.
Пока никак не может набрать обороты Павел Савицкий. Форвард пока отличился всего одним забитым мячом в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Гродненцы постараются прервать серию своих неудач.
Статистика для ставок
- Витебляне в среднем забивают фактически 2 мяча за матч
- Гродненцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Неман» уступил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.
- 1.80Интер — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 6.95Интер — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости намерены вернуться на победный путь, так что наверняка будут максимально активны в атаке.
Витебляне крайне нестабильны, да и оппонент явно не собирается играть строго по счету первой встречи.
Ставка: Победа «Немана» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01