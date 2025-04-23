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    В Гронингене не будет победителя

    Гронинген — Хераклес: прогноз на Эредивизию, ставка за 3.20

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    Прогноз и ставки на «Гронинген» — «Хераклес»
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    «Гронинген»
    23 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Гронинген» и «Хераклес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гронинген» — «Хераклес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 23 Апреля 2025 года

    Гронинген

  • Гронинген
    •  Гронинген 21:00 Хераклес

    Хераклес

  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Гронинген»

    Турнирное положение: «Бело-зелёные» проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Гронинген» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забила команда всего 28 мячей в 29 поединках чемпионата.

    Гронинген — Хераклес: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гронинген» уступил «Утрехту» (1:3).

    До того команда по всем статьям уступила ПСВ (1:3). При этом чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Фейеноорда» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Гронинген» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гронинген» нынче находится в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

    Матчи с «Хераклесом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гронинген» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Бело-зелёным» нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: «Хераклес» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хераклес» всего лишь на два пункта отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 поединках Эредивизии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 1:0 она переиграла «АЗ Алкмаар».

    До того команда подписала сухую мировую с «Валвейком». Зато поединок с «Твенте» завершился трудовой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хераклес» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и атака не блещет, отличившись всего 36 забитыми мячами.

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    При этом «Хераклес» нынче пребывает в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

    В кадровом плане у команды весьма благоприятная ситуация. Да и мотивация запрыгнуть в зону еврокубков огромнейшая!

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Хераклес» постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Гронинген» не побеждает уже 5 матчей кряду

    • «Хераклес» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гронинген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Хераклес» сражается за выход в еврокубки, но уже год не может обыграть «Гронинген».

    «Хераклес» довольно часто пропускает в свои ворота, тогда как «Гронинген» мотивирован прервать свой неудачный сериал.

    Ставка: Ничья за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гронинген — Хераклес?

    Матч Гронинген — Хераклес состоится 23 апреля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гронинген — Хераклес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гронинген — Хераклес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гронинген — Хераклес?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гронинген — Хераклес?

    Коэффициенты букмекеров: «Гронинген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

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    Гронинген — Хераклес: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 23.04.202521:00. В Гронингене не будет победителя
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