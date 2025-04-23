Гронинген — Хераклес: прогноз на Эредивизию, ставка за 3.20

23 апреля в 30-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Гронинген» и «Хераклес». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гронинген» — «Хераклес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Гронинген» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забила команда всего 28 мячей в 29 поединках чемпионата.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гронинген» уступил «Утрехту» (1:3).

До того команда по всем статьям уступила ПСВ (1:3). При этом чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Фейеноорда» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Гронинген» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гронинген» нынче находится в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

Матчи с «Хераклесом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гронинген» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Бело-зелёным» нужно срочно прибавлять во всех компонентах.

«Хераклес»

Турнирное положение: «Хераклес» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Хераклес» всего лишь на два пункта отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 поединках Эредивизии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 1:0 она переиграла «АЗ Алкмаар».

До того команда подписала сухую мировую с «Валвейком». Зато поединок с «Твенте» завершился трудовой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хераклес» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и атака не блещет, отличившись всего 36 забитыми мячами.

При этом «Хераклес» нынче пребывает в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

В кадровом плане у команды весьма благоприятная ситуация. Да и мотивация запрыгнуть в зону еврокубков огромнейшая!

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Хераклес» постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Гронинген» не побеждает уже 5 матчей кряду

«Хераклес» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гронинген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Хераклес» сражается за выход в еврокубки, но уже год не может обыграть «Гронинген».

«Хераклес» довольно часто пропускает в свои ворота, тогда как «Гронинген» мотивирован прервать свой неудачный сериал.

Ставка: Ничья за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10