Гронинген — Хераклес: прогноз на Эредивизию, ставка за 3.20

Гронинген
Хераклес
«Гронинген»
Турнирное положение: «Бело-зелёные» проводят крайне противоречивый сезон. На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице.
При этом «Гронинген» на 8 очков опережает опасную зону. А вот забила команда всего 28 мячей в 29 поединках чемпионата.
Гронинген — Хераклес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гронинген» уступил «Утрехту» (1:3).
До того команда по всем статьям уступила ПСВ (1:3). При этом чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Фейеноорда» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Гронинген» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гронинген» нынче находится в некотором кризисе. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.
Матчи с «Хераклесом» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гронинген» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Бело-зелёным» нужно срочно прибавлять во всех компонентах.
«Хераклес»
Турнирное положение: «Хераклес» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Хераклес» всего лишь на два пункта отстает от топ-8. При этом в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 29 поединках Эредивизии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Со счетом 1:0 она переиграла «АЗ Алкмаар».
До того команда подписала сухую мировую с «Валвейком». Зато поединок с «Твенте» завершился трудовой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хераклес» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хераклес» имеют огромные проблемы в плане надежности тылов. Да и атака не блещет, отличившись всего 36 забитыми мячами.
При этом «Хераклес» нынче пребывает в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.
В кадровом плане у команды весьма благоприятная ситуация. Да и мотивация запрыгнуть в зону еврокубков огромнейшая!
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Хераклес» постарается воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Гронинген» не побеждает уже 5 матчей кряду
- «Хераклес» не проигрывал в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гронинген» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 2.55Барселона — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 4.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.14Дамак — Аль-Наср: прогноз и ставкаСегодня в 19:05
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Прогноз: «Хераклес» сражается за выход в еврокубки, но уже год не может обыграть «Гронинген».
«Хераклес» довольно часто пропускает в свои ворота, тогда как «Гронинген» мотивирован прервать свой неудачный сериал.
Ставка: Ничья за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10