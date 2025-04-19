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    Ворвется ли «Вердер» в зону еврокубков?

    Вердер — Бохум: ставка и прогноз с коэффициентом 1.95 на матч 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Бохум»
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    Марвин Дукш
    В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» на своем поле примет «Бохум». Встреча пройдет 19 апреля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вердер» — «Бохум», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Апреля 2025 года

    Вердер

  • Бремен
    •  Вердер 16:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
    •

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» по итогам 29-ти туров чемпионата Германии набрал 42 очка и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-6), а также — в шесть баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

    Вердер — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Штутгартом» (2:1).

    Перед этим коллектив также набрал три балла, когда теперь уже в домашних стенах с результатом 2:0 оказался сильнее франкфуртского «Айнтрахта».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмирован — Велькович, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионат Германии, «Вердер» неизменно выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Йенс Стаге и Марвин Дукш — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» по итогам 29-ти туров чемпионата Германии набрал 20 очков и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает предпоследнюю, 17-ю позицию в зоне вылета во вторую Бундеслигу с отставанием в два пункта от зоны плей-офф (16-е место), а также в девять баллов от спасительной 15-й строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 29-го тура национального первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Аугсбурга» (1:2).

    Перед этим в поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги коллектив также остался без очков, когда разгром ему устроил «Штутгарт» (4:0).

    Не сыграют: травмирован — Мийоси, дисквалифицированы — Ордец и Беро.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на чемпионата страны, «Бохум» неизменно проигрывал.

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    Это сулит гостям низкие шансы даже на мировой исход, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Майрон Боаду — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Вердер» забивал и не пропускал

    • в пяти из шести последних матчей «Бохума» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Бохума» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Бохума» — в 4.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Данный сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Бохума».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вердер — Бохум?

    Матч Вердер — Бохум состоится 19 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вердер — Бохум?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вердер — Бохум?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вердер — Бохум?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вердер — Бохум?

    Коэффициенты букмекеров: «Вердер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.15, победа «Бохума» — в 4.50.

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