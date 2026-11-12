прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.32

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Тайвань и Кыргызстан. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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Тайвань

Турнирное положение: Тайвань неудачно выступил на Кубке Азии. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Тайвань в шести матчах не добыл ни одного очка. Команда отличилась пятью забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Шри-Ланке — 1:3.

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До того Тайвань был бит туркменами — 1:3, а вот поединок с Таиландом завершился разгромным поражением — 1:6. Команда уступила в четырех последних поединках.

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Состояние команды: Тайвань ныне переживает сложный этап, к тому же имеет огромные проблемы с надежностью тылов.

При этом Тайвань имеет скромный подбор исполнителей. А вот не выигрывает команда уже почти два года. Плюс в трех своих последних поединках команда пропустила в свои ворота двенадцать мячей. Да и обе очные встречи с киргизами завершились поражениями.

Команда явно постарается прервать свою серию неудач. Даже на контрольный поединок она явно настроится максимальным образом.

Кыргызстан

Турнирное положение: Команда в нынешнем календарном году проводит лишь товарищеские матчи, в которых вполне преуспевает.

При этом Кыргызстан в шести спаррингах уступил лишь дважды. А вот в двух последних матчах удалось настрелять восемь мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Ливан — 3:1.

До того Кыргызстан учинил разгром Мальдивам — 5:0, а вот несколько ранее подписал мировую с Палестиной — 0:0. Киргизы не уступили в четырех последних поединках.

Состояние команды: Кыргызстан ныне находится на моральном подъёме, к тому же намерен продлить приятную серию.

При этом Кыргызстан вне родных стен выступает крайне нестабильно, уступив в двух последних матчах. Подбор игроков у команды вполне приличный, да и прибавить она еще способна. Плюс оппонентов уровня Тайваня она должна просто не замечать.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. Киргизы явно сильнее оппонента, что и докажут на деле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Кыргызстан фаворитом с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 7.30, а победа Тайваня — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: Киргизы прибавили в последнее время, тогда как Тайвань пропускает уж чересчур часто.

2.32 Фора Кыргызстана -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Тайвань — Кыргызстан принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Фора Кыргызстана -2.5 за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.27 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Тайвань — Кыргызстан принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.27.

Пять причин, почему ставка зайдёт