13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Тайвань и Кыргызстан. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
Тайвань
Турнирное положение: Тайвань неудачно выступил на Кубке Азии. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Тайвань в шести матчах не добыл ни одного очка. Команда отличилась пятью забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Шри-Ланке — 1:3.
До того Тайвань был бит туркменами — 1:3, а вот поединок с Таиландом завершился разгромным поражением — 1:6. Команда уступила в четырех последних поединках.
Состояние команды: Тайвань ныне переживает сложный этап, к тому же имеет огромные проблемы с надежностью тылов.
При этом Тайвань имеет скромный подбор исполнителей. А вот не выигрывает команда уже почти два года. Плюс в трех своих последних поединках команда пропустила в свои ворота двенадцать мячей. Да и обе очные встречи с киргизами завершились поражениями.
Команда явно постарается прервать свою серию неудач. Даже на контрольный поединок она явно настроится максимальным образом.
Кыргызстан
Турнирное положение: Команда в нынешнем календарном году проводит лишь товарищеские матчи, в которых вполне преуспевает.
При этом Кыргызстан в шести спаррингах уступил лишь дважды. А вот в двух последних матчах удалось настрелять восемь мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла Ливан — 3:1.
До того Кыргызстан учинил разгром Мальдивам — 5:0, а вот несколько ранее подписал мировую с Палестиной — 0:0. Киргизы не уступили в четырех последних поединках.
Состояние команды: Кыргызстан ныне находится на моральном подъёме, к тому же намерен продлить приятную серию.
При этом Кыргызстан вне родных стен выступает крайне нестабильно, уступив в двух последних матчах. Подбор игроков у команды вполне приличный, да и прибавить она еще способна. Плюс оппонентов уровня Тайваня она должна просто не замечать.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. Киргизы явно сильнее оппонента, что и докажут на деле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Кыргызстан фаворитом с коэффициентом 1.08. Ничья оценена в 7.30, а победа Тайваня — в 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.46 и 2.45.
Прогноз: Киргизы прибавили в последнее время, тогда как Тайвань пропускает уж чересчур часто.
Ставка: Фора Кыргызстана -2.5 за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.27.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Кыргызстан победил в двух последних матчах
- Тайвань не побеждает уже почти два года
- Кыргызстан в двух последних поединках настрелял 8 мячей
- Тайвань в трех последних матчах пропустил 12 мячей
- Киргизы одолели Тайвань в обоих очных поединках