13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сингапур и Парагвай. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
Сингапур
Турнирное положение: Сингапур неудачно выступил на Кубке ФИФА АСЕАН. Команда финишировала на 3-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Сингапур в трех матчах добыл три очка. Команда отличилась всего одним забитым мячом при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно уступив Малайзии — 0:6.
До того Сингапур одолел Бангладеш — 1:0, а вот поединок с Индонезией завершился поражением — 0:2. Команда в четырех последних поединках победила дважды.
Состояние команды: Сингапур крайне нестабилен, к тому же имеет огромные проблемы с реализацией голевых моментов.
При этом Сингапур имеет весьма скромный подбор исполнителей. Да и в трех последних поединках команда пропустила аж восемь мячей. Ну и дать достойный бой парагвайцам вряд ли получится ввиду разницы соперников в классе.
Команда явно постарается оказать достойное сопротивление парагвайцам. Вот только проблемы с созиданием никуда не делись.
Парагвай
Турнирное положение: Команда довольно неплохо выступила на летнем чемпионате мира, дойдя до 1/8 финала турнира.
При этом Парагвай минимально уступил мощным французам. А вот в двух последних матчах команда добыла виктории.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда переиграла крепких колумбийцев — 1:0.
До того Парагвай уверенно одолел Боливию — 2:0, а вот несколько ранее минимально уступил Франции. Парагвайцы не пропускали в двух последних поединках.
Состояние команды: Парагвай ныне находится на моральном подъёме, к тому же намерен продлить столь приятную серию.
При этом Парагвай в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. На месте и Мигель Альмирон. Вот только команда забивает с определенной натугой, зато имеет весьма надежные тылы. Впрочем, в матче с Сингапуром много обороняться вряд ли придется.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. Парагвайцы явно сильнее оппонента, к тому же мотивированы добыть третью победу кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Парагвай фаворитом с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 11.40, а победа Сингапура — в 24.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
Прогноз: Парагвайцы находятся на моральном подъёме, тогда как Сингапур пропускает уж чересчур часто.
Ставка: Фора Парагвая -2.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.14.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Парагвай победил в двух последних матчах
- Сингапур в трех последних матчах пропустил 8 мячей
- Парагвай в двух последних поединках не пропустил ни разу
- Парагвайцы в кадровом аспекте выглядят предпочтительнее оппонента
- Парагвай дошел до 1/8 финала последнего Мундиаля