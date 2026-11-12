прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.17

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сингапур и Парагвай. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

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Сингапур

Турнирное положение: Сингапур неудачно выступил на Кубке ФИФА АСЕАН. Команда финишировала на 3-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Сингапур в трех матчах добыл три очка. Команда отличилась всего одним забитым мячом при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, разгромно уступив Малайзии — 0:6.

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До того Сингапур одолел Бангладеш — 1:0, а вот поединок с Индонезией завершился поражением — 0:2. Команда в четырех последних поединках победила дважды.

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Состояние команды: Сингапур крайне нестабилен, к тому же имеет огромные проблемы с реализацией голевых моментов.

При этом Сингапур имеет весьма скромный подбор исполнителей. Да и в трех последних поединках команда пропустила аж восемь мячей. Ну и дать достойный бой парагвайцам вряд ли получится ввиду разницы соперников в классе.

Команда явно постарается оказать достойное сопротивление парагвайцам. Вот только проблемы с созиданием никуда не делись.

Парагвай

Турнирное положение: Команда довольно неплохо выступила на летнем чемпионате мира, дойдя до 1/8 финала турнира.

При этом Парагвай минимально уступил мощным французам. А вот в двух последних матчах команда добыла виктории.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда переиграла крепких колумбийцев — 1:0.

До того Парагвай уверенно одолел Боливию — 2:0, а вот несколько ранее минимально уступил Франции. Парагвайцы не пропускали в двух последних поединках.

Состояние команды: Парагвай ныне находится на моральном подъёме, к тому же намерен продлить столь приятную серию.

При этом Парагвай в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. На месте и Мигель Альмирон. Вот только команда забивает с определенной натугой, зато имеет весьма надежные тылы. Впрочем, в матче с Сингапуром много обороняться вряд ли придется.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально агрессивно. Парагвайцы явно сильнее оппонента, к тому же мотивированы добыть третью победу кряду.

На что ставят в матче Сингапур — Парагвай Букмекерские коэффициенты на матч Сингапур — Парагвай: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Парагвай фаворитом с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 11.40, а победа Сингапура — в 24.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Парагвайцы находятся на моральном подъёме, тогда как Сингапур пропускает уж чересчур часто.

2.17 Фора Парагвая -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Сингапур — Парагвай позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Фора Парагвая -2.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.14 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Сингапур — Парагвай принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.14.

Пять причин, почему ставка зайдёт