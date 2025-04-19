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    «Атлетико» уверенно разберется

    Лас-Пальмас — Атлетико: ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Испании 19 апреля 2025 года

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    Антуан Гризманн
    19 апреля в 32-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Атлетико». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Апреля 2025 года

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 22:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: пока «Лас-Пальмас» располагается в зоне вылета таблицы Примеры с 29 очками.

    Последние матчи: в 31-м туре «канарейки» победили в гостях «Хетафе» со счетом 1:3.

    Лас-Пальмас — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Соперник вышел вперед уже на 19-й минуте, но затем помогло удаление в его составе. «Лас-Пальмас» смог воспользоваться численным преимуществом и забить три гола. Дублем отметился португальский нападающий Фабиу Силва, также отличился Макберни.

    Ранее было домашнее поражение от «Реала Сосьедад» (1:3) и ничья с «Сельтой» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Силлесен (в), Родригес (п), Пельмар (з).

    Состояние команды: команда Диего Мартинеса пока идет в зоне вылета, но отставание от прямого конкурента «Алавеса» составляет всего одно очко. Главной проблемой «Лас-Пальмаса» остается слабая игра в обороне, все-таки 52 пропущенных мяча это очень много. По этому показателю клуб один из худших в Примере.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: команда Диего Симеоне идет на третьей строчке в таблице Примеры с 63 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: с «Вальядолидом» в предыдущем туре «Атлетико» одержал волевую победу со счетом 4:2. После пропущенного гола на 21-й минуте «матрасники» быстро забили два ответных мяча, они на счету Альвареса с пенальти и Симеоне-младшего. После перерыва соперник смог отыграться, но чуть позже Альварес точно исполнил свой второй пенальти в матча, а затем точку поставил Серлот.

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    До этого была гостевая победа над «Севильей» (2:1) и поражение в Кубке Испании от «Барселоны» (0:1).

    Не сыграют: под вопросом участие де Пауля (п), Лино (п).

    Состояние команды: «Атлетико» продолжает упорную борьбу с «Барселоной» и «Реалом» за золотые медали в таблице Примеры. Сейчас отставание от лидера составляет 7 очков, а от второго места — три очка. В этом сезоне команда Симеоне балует своих болельщиков ярким и результативным футболом, но крен в сторону атакующего футбола вызвал проблемы в обороне.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Атлетико» выиграл дома со счетом 2:0

    • В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» выиграл на своем поле (1:2)

    • Игра в Мадриде завершилась разгромной победой «Атлетико» (5:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лас-Пальмаса» дают 6,20, а на «Атлетико» — 1,58, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

    Прогноз: гости подходят к этой встрече в ранге явного фаворита и без особых проблем в составе в отличие от «Лас-Пальмаса». Вряд ли что-то хозяева смогут противопоставить «Атлетико», который набрал ход на финише сезона, в этой встрече.

    Основная ставка: победа «Атлетико» с форой –1 за 1,93.

    Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рисковый вариант, что «Атлетико» сможет забить три и более мячей. Но шансы на это есть, «Лас-Пальмас» одна из худших команд Примеры по пропущенным мячам.

    Дополнительная ставка: гости забьют три мяча и более за 3,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лас-Пальмас — Атлетико?

    Матч Лас-Пальмас — Атлетико состоится 19 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Атлетико» выиграет с форой -1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лас-Пальмас — Атлетико?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Атлетико» выиграет с форой -1» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лас-Пальмас — Атлетико?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лас-Пальмас — Атлетико?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Лас-Пальмаса» дают 6,20, а на «Атлетико» — 1,58, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

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