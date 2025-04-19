19 апреля в 32-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Атлетико». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Атлетико», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: пока «Лас-Пальмас» располагается в зоне вылета таблицы Примеры с 29 очками.

Последние матчи: в 31-м туре «канарейки» победили в гостях «Хетафе» со счетом 1:3.

Соперник вышел вперед уже на 19-й минуте, но затем помогло удаление в его составе. «Лас-Пальмас» смог воспользоваться численным преимуществом и забить три гола. Дублем отметился португальский нападающий Фабиу Силва, также отличился Макберни.

Ранее было домашнее поражение от «Реала Сосьедад» (1:3) и ничья с «Сельтой» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Силлесен (в), Родригес (п), Пельмар (з).

Состояние команды: команда Диего Мартинеса пока идет в зоне вылета, но отставание от прямого конкурента «Алавеса» составляет всего одно очко. Главной проблемой «Лас-Пальмаса» остается слабая игра в обороне, все-таки 52 пропущенных мяча это очень много. По этому показателю клуб один из худших в Примере.

«Атлетико»

Турнирное положение: команда Диего Симеоне идет на третьей строчке в таблице Примеры с 63 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: с «Вальядолидом» в предыдущем туре «Атлетико» одержал волевую победу со счетом 4:2. После пропущенного гола на 21-й минуте «матрасники» быстро забили два ответных мяча, они на счету Альвареса с пенальти и Симеоне-младшего. После перерыва соперник смог отыграться, но чуть позже Альварес точно исполнил свой второй пенальти в матча, а затем точку поставил Серлот.

До этого была гостевая победа над «Севильей» (2:1) и поражение в Кубке Испании от «Барселоны» (0:1).

Не сыграют: под вопросом участие де Пауля (п), Лино (п).

Состояние команды: «Атлетико» продолжает упорную борьбу с «Барселоной» и «Реалом» за золотые медали в таблице Примеры. Сейчас отставание от лидера составляет 7 очков, а от второго места — три очка. В этом сезоне команда Симеоне балует своих болельщиков ярким и результативным футболом, но крен в сторону атакующего футбола вызвал проблемы в обороне.

Статистика для ставок

В первом круге «Атлетико» выиграл дома со счетом 2:0

В прошлом сезоне «Лас-Пальмас» выиграл на своем поле (1:2)

Игра в Мадриде завершилась разгромной победой «Атлетико» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лас-Пальмаса» дают 6,20, а на «Атлетико» — 1,58, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: гости подходят к этой встрече в ранге явного фаворита и без особых проблем в составе в отличие от «Лас-Пальмаса». Вряд ли что-то хозяева смогут противопоставить «Атлетико», который набрал ход на финише сезона, в этой встрече.

Основная ставка: победа «Атлетико» с форой –1 за 1,93.

Прогноз: также можно рассмотреть гораздо более рисковый вариант, что «Атлетико» сможет забить три и более мячей. Но шансы на это есть, «Лас-Пальмас» одна из худших команд Примеры по пропущенным мячам.

Дополнительная ставка: гости забьют три мяча и более за 3,0.