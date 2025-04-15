«Атлетико» дожал «Вальядолид» в пенальти-шоу: Альварес тащит мадридцев в погоню за лидерами

На «Метрополитано» весенняя гроза — не с неба, а прямо на поле. Матч против «Вальядолида» напоминал футбольную пьесу в трёх действиях: бурное начало, неожиданный поворот, решающий аккорд. И главным солистом этого вечера стал Хулиан Альварес — хладнокровный, расчётливый, гениальный. Его дубль с пенальти, выверенные движения и лидерство привели «Атлетико» к победе 4:2, подарив болельщикам и надежду, и шоу.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Вальядолид 4:2 Голы: 0:1 Мамаду Силла (пенальти) (21'), 1:1 Хулиан Альварес (пенальти) (25'), 2:1 Джулиано Симеоне (27'), 2:2 Санчес Хавьер (56'), 3:2 Хулиан Альварес (пенальти) (72'), 4:2 Александр Сёрлот (79') Атлетико: Ян Облак, Клеман Лангле (Робен Ле Норман, 60'), Хавьер Галан, Маркос Льоренте, Коке (Родриго Рикельме, 59'), Пабло Барриос, Конор Галлахер (Науэль Молина, 65'), Джулиано Симеоне (Тома Лемар, 74'), Антуан Гризманн (Александр Сёрлот, 59'), Хулиан Альварес, Хосе Хименес Вальядолид: Андре Феррейра, Энрике Силва, Санчес Хавьер, Джозеф Айду, Флориан Гриллич (Амат Ндиайе, 82'), Ануар (Селим Амалла, 82'), Чуки (Иван Санчес, 73'), Станко Юрич (Tamas Nikitscher, 72'), Мамаду Силла, Дарвин Мачис (Рауль Моро, 73'), Antonio Candela Предупреждения: Клеман Лангле (55'), Ануар (63')

Матч начинался почти академично — «Атлетико» привычно накатывал на ворота соперика, Барриос бил по воротам, Феррейра отражал. Но на 21-й минуте как будто кто-то подкрутил настройки: VAR зафиксировал руку Лангле в штрафной, и Мамаду Силла с ледяным спокойствием отправил Облака в противоположный мячу угол. Неожиданно, нелепо, но — 0:1.

Игроки Вальядолида празднуют гол globallookpress.com

Симеоне-младший и Альварес в огне

Но в Мадриде не привыкли медлить с возмездием. Спустя всего четыре минуты Джулиано Симеоне врывается в штрафную, его сбивают — и Альварес, не дрогнув, пробивает по центру. Феррейра угадывает, даже цепляет мяч — но не спасает. А спустя ещё две минуты Джулиано берёт всё в свои руки — врывается с фланга, резко смещается в центр и вколачивает мяч в сетку — словно напоминая, чью фамилию на спине он носит.

Джулиано Симеоне globallookpress.com

За семь минут «Атлетико» превратил холодный душ в раскалённую лаву. И если бы не самоотверженность защитников гостей, счёт мог быть ещё более разгромным до перерыва.

Искры надежды и очередной поворот

К чести «Вальядолида», они не сдались. Более того, именно Хавьер Санчес, виновник первого пенальти, становится героем эпизода: после его удара со штрафного мяч рикошетит от Галлахера и оставляет Облака не у дел. 2:2 — и снова всё сначала.

Симеоне-старший отвечает перестройкой: свежая кровь, быстрые ходы, и вот уже Льоренте с разворотом врывается в штрафную, а Энрике нарушает правила. Третий пенальти. Альварес снова на точке. И снова — точен, как хирург. 3:2.

Хулиан Альварес бьёт пенальти globallookpress.com

Когда нужно было поставить жирную точку — вышел Сёрлот. Рикельме пробил, Феррейра отбил, но только чтобы мяч отскочил к норвежцу. Мощный удар с линии вратарской — и 4:2. Никакой драмы в концовке. Только осознание, что «Атлетико» всё ещё может насолить лидерам таблицы.

Атлетико — Вальядолид globallookpress.com

Альварес — мотор надежды

На этом влажном мадридском вечере Альварес стал не просто лучшим — он был дирижёром и солистом, тем, кто ведёт за собой. Его слова после матча были простыми: «Мы должны идти дальше. Думаем о "Лас-Пальмасе". Только так». Но за этой сдержанностью — огонь, что может снова разжечь чемпионскую гонку.

Календарь и таблица испанской Примеры

Теперь у «Атлетико» — 63 очка, и до «Реала» всего три, до «Барселоны» — семь. Сезон ещё не решён. А вот «Вальядолид» утопает всё глубже: 16 очков, пятое поражение подряд, 14 до спасения и всего семь матчей впереди. Надежда тает.