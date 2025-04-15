«Атлетико» дожал «Вальядолид» в пенальти-шоу: Альварес тащит мадридцев в погоню за лидерами

Матч начинался почти академично — «Атлетико» привычно накатывал на ворота соперика, Барриос бил по воротам, Феррейра отражал. Но на 21-й минуте как будто кто-то подкрутил настройки: VAR зафиксировал руку Лангле в штрафной, и Мамаду Силла с ледяным спокойствием отправил Облака в противоположный мячу угол. Неожиданно, нелепо, но — 0:1.
Симеоне-младший и Альварес в огне
Но в Мадриде не привыкли медлить с возмездием. Спустя всего четыре минуты Джулиано Симеоне врывается в штрафную, его сбивают — и Альварес, не дрогнув, пробивает по центру. Феррейра угадывает, даже цепляет мяч — но не спасает. А спустя ещё две минуты Джулиано берёт всё в свои руки — врывается с фланга, резко смещается в центр и вколачивает мяч в сетку — словно напоминая, чью фамилию на спине он носит.
За семь минут «Атлетико» превратил холодный душ в раскалённую лаву. И если бы не самоотверженность защитников гостей, счёт мог быть ещё более разгромным до перерыва.
Искры надежды и очередной поворот
К чести «Вальядолида», они не сдались. Более того, именно Хавьер Санчес, виновник первого пенальти, становится героем эпизода: после его удара со штрафного мяч рикошетит от Галлахера и оставляет Облака не у дел. 2:2 — и снова всё сначала.
Симеоне-старший отвечает перестройкой: свежая кровь, быстрые ходы, и вот уже Льоренте с разворотом врывается в штрафную, а Энрике нарушает правила. Третий пенальти. Альварес снова на точке. И снова — точен, как хирург. 3:2.
Когда нужно было поставить жирную точку — вышел Сёрлот. Рикельме пробил, Феррейра отбил, но только чтобы мяч отскочил к норвежцу. Мощный удар с линии вратарской — и 4:2. Никакой драмы в концовке. Только осознание, что «Атлетико» всё ещё может насолить лидерам таблицы.
Альварес — мотор надежды
На этом влажном мадридском вечере Альварес стал не просто лучшим — он был дирижёром и солистом, тем, кто ведёт за собой. Его слова после матча были простыми: «Мы должны идти дальше. Думаем о "Лас-Пальмасе". Только так». Но за этой сдержанностью — огонь, что может снова разжечь чемпионскую гонку.
Календарь и таблица испанской Примеры
Теперь у «Атлетико» — 63 очка, и до «Реала» всего три, до «Барселоны» — семь. Сезон ещё не решён. А вот «Вальядолид» утопает всё глубже: 16 очков, пятое поражение подряд, 14 до спасения и всего семь матчей впереди. Надежда тает.