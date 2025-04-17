17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Витория» и «Форталеза». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Форталеза», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Витория»

Турнирное положение: «Львы Барра» новый сезон начали откровенно неудачно. Команда нынче пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Витория» в 3 стартовых матчах набрала всего один балл. А вот в воротах соперников игроки команды отличились 3 раза.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Витория» не дала себя обыграть «Атлетико Минейро» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Дефенса и Хустисией» (0:0). А вот поединок с «Фламенго» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Витория» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы Барра» мотивированы выбраться из опасной зоны. Вот только пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Матчи с «Форталезой» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Витория» победила 3 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Львы Барра» намерены добыть первую победу в чемпионате.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Трехцветные» выдали вполне продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Форталеза» в 3 матчах чемпионата набрала 5 зачетных баллов. А вот забила команда лишь 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Трехцветные» подписали мировую с «Интернасьоналем» (0:0).

До того команда не смогла переиграть скромный «Мирассол» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Расинга» (0:3).

При этом «Форталеза» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Брено Лопес, Эмануэль Бритез, Тинга — травмированы. Бренно — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Трехцветные» пока не преуспевают в плане реализации. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь однажды.

При этом «Форталеза» побеждал в 3 своих последних поединках. Да и вообще, стабильности результатов пока добиться не удается.

Главной проблемой команды является не самый высокий уровень реализации. Да и в кадровом плане у нее имеются значительные пробоины.

Безусловно, номинальные гости будут стараться вернуться на победный путь. «Трехцветные» имеют в своем составе качественных исполнителей во всех линиях.

Статистика для ставок

«Форталеза» не побеждала в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают аккурат гол за матч

«Витория» в среднем пропускает 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Витория» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Обе команды способны поднатореть в плане реализации голевых моментов.

«Форталеза» явно будет максимально активно атаковать, да и оппонент не намерен лишь отсиживаться в обороне.

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50