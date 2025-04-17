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    Айнтрахт — Тоттенхэм: Дерзкая ставка (к. 9.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы выступают в Лиге Европы весьма ярко. В первом четвертьфинальном поединке они расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

    При этом «Айнтрахт» в своем чемпионате находится на 3 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 42 раза в 29 матчах.

    Айнтрахт Ф — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Франкфуртцы одолели «Хайденхайм» (3:0).

    До того команда не уступила «шпорам» (1:1). А вот поединок с «Вердером» принес форменное разочарование (0:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Айнтрахт» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Франкфуртцы нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

    Поединки с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Айнтрахт» уступил 1 раз при 2 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что немцы не боятся столь нестабильного оппонента. Да и Уго Экитике настрелял уже 14 мячей в чемпионате и 4 в Лиге Европы.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. Вот только в первой встрече они не смогли обыграть «Айнтрахт» (1:1).

    Причем «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на скромной 15 позиции. А вот забили «шпоры» 60 мячей в 32 матчах АПЛ.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провалила. Лондонцы были биты «Вулверхэмптоном» (2:4).

    А вот до того команда расписала паритет с «Айнтрахтом» (1:1). Зато чуть раньше «шпоры» уверенно переиграли «Саутгемптон» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл одну победу. В них игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шпоры» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует редкие яркие поединки с откровенно провальными.

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    При этом «Тоттенхэм» не побеждает уже 2 матча кряду. Да и вообще, оборона команды хромает на обе ноги, дав результативный сбой 49 раз.

    Не столь яркий сезон проводит Сон Хын Мин. На счету опытного корейца лишь 7 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Айнтрахту» «шпоры» не проигрывали еще ни разу в истории.

    Статистика для ставок

    • Франкфуртцы в среднем забивают аккурат 2 гола за матч

    • «Шпоры» не побеждают 2 матча кряду

    • «Айнтрахт» еще ни разу в истории не обыгрывал лондонцев

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Обе команды имеют проблемы с надежностью тылов, так что с голами проблем точно не будет.

    «Шпоры» потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и немцам палец в рот не клади.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более шести мячей.

    Ставка: ТБ 6.5 за 17.00

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    Сбалансированный прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» с коэффициентом для ставки 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Матч Айнтрахт — Тоттенхэм состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 5.5.

    Какую сделать ставку на матч Айнтрахт — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 9.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

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    Айнтрахт — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 9.00, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. Голов будет много!
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