17 апреля в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют ПСЖ и «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы выступают в Лиге Европы весьма ярко. В первом четвертьфинальном поединке они расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1).

При этом «Айнтрахт» в своем чемпионате находится на 3 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 42 раза в 29 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Франкфуртцы одолели «Хайденхайм» (3:0).

До того команда не уступила «шпорам» (1:1). А вот поединок с «Вердером» принес форменное разочарование (0:2).

Вообще, в 5 последних матчах «Айнтрахт» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Франкфуртцы нынче пребывают в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Поединки с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Айнтрахт» уступил 1 раз при 2 паритетах.

И уж совсем очевидно, что немцы не боятся столь нестабильного оппонента. Да и Уго Экитике настрелял уже 14 мячей в чемпионате и 4 в Лиге Европы.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» в нынешней Лиге Европы выглядят достаточно уверенно. Вот только в первой встрече они не смогли обыграть «Айнтрахт» (1:1).

Причем «Тоттенхэм» в своем чемпионате находится на скромной 15 позиции. А вот забили «шпоры» 60 мячей в 32 матчах АПЛ.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провалила. Лондонцы были биты «Вулверхэмптоном» (2:4).

А вот до того команда расписала паритет с «Айнтрахтом» (1:1). Зато чуть раньше «шпоры» уверенно переиграли «Саутгемптон» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл одну победу. В них игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует редкие яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Тоттенхэм» не побеждает уже 2 матча кряду. Да и вообще, оборона команды хромает на обе ноги, дав результативный сбой 49 раз.

Не столь яркий сезон проводит Сон Хын Мин. На счету опытного корейца лишь 7 мячей в чемпионате и 3 в Лиге Европы.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Айнтрахту» «шпоры» не проигрывали еще ни разу в истории.

Статистика для ставок

Франкфуртцы в среднем забивают аккурат 2 гола за матч

«Шпоры» не побеждают 2 матча кряду

«Айнтрахт» еще ни разу в истории не обыгрывал лондонцев

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Обе команды имеют проблемы с надежностью тылов, так что с голами проблем точно не будет.

«Шпоры» потенциально способны прибавить во всех компонентах, да и немцам палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 5.5 за 9.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более шести мячей.

Ставка: ТБ 6.5 за 17.00

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Сбалансированный прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» с коэффициентом для ставки 2.30.