17 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы «Айнтрахт» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» сыграл вничью со счетом 1:1 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему нужно побеждать.

Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла пятую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с «Аяксом».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура немецкого первенства «Айнтрахт» на своем поле одержал победу над «Хайденхаймом» с результатом 3:0.

В своем национальном чемпионате коллектив находится на третьей позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в пять очков от пятого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Дина Эбимбе, Трапп, Листеш, Иш и Кнауфф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Айнтрахт» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу и даже на ничью, пусть и на своем поле, тем не менее, франкфуртцы все же могут найти в себе силы добиться успеха.

Юго Экитике — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» довольствовался мировой в первом матче на своем поле со счетом 2:2, поэтому для выхода в полуфинал ему также обязательно нужно побеждать.

Команда заняла четвертую позицию в основном раунде турнира, поэтому также не сыграла в стыковых поединках, а на стадии 1/8 финала прошла нидерландский АЗ.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английского первенства «Тоттенхэм» на выезде потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (2:4).

В своем национальном чемпионате коллектив занимает лишь 15-ю строчку с отрывом в 16 баллов от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому имеет лишь призрачный риск понизиться в классе.

Не сыграют: травмированы — Сон Хын Мин, Дансо и Дрэгушин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках в разных турнирах «Тоттенхэм» проиграла три раза при одной победе и одной ничьей.

Такие результаты сулят гостям плохие шансы на победу и проход в полуфинал, особенно на чужом поле, тем более что им противостоит соперник, который не уступает им в классе.

Бреннан Джонсон и Сон Хын Мин, который травмирован, — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэм» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.75, победа «Тоттенхэма» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Между тем, такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта».

Ставка: только одна команда забьет за 2.70