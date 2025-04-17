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    Пройдет ли «Айнтрахт» «Тоттенхэм»?

    Айнтрахт — Тоттенхэм: ставки и прогнозы на Лигу Европы за 2.30 и 2.70

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
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    Бреннан Джонсон
    17 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы «Айнтрахт» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: «Айнтрахт» сыграл вничью со счетом 1:1 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ему нужно побеждать.

    Команда по итогам основного раунда Лиги Европы заняла пятую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с «Аяксом».

    Айнтрахт Ф — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 29-го тура немецкого первенства «Айнтрахт» на своем поле одержал победу над «Хайденхаймом» с результатом 3:0.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на третьей позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в пять очков от пятого места, которое уже не выводит в главный еврокубок.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Дина Эбимбе, Трапп, Листеш, Иш и Кнауфф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Айнтрахт» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу и даже на ничью, пусть и на своем поле, тем не менее, франкфуртцы все же могут найти в себе силы добиться успеха.

    Юго Экитике — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» довольствовался мировой в первом матче на своем поле со счетом 2:2, поэтому для выхода в полуфинал ему также обязательно нужно побеждать.

    Команда заняла четвертую позицию в основном раунде турнира, поэтому также не сыграла в стыковых поединках, а на стадии 1/8 финала прошла нидерландский АЗ.

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  • 23/03/2025

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английского первенства «Тоттенхэм» на выезде потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (2:4).

    В своем национальном чемпионате коллектив занимает лишь 15-ю строчку с отрывом в 16 баллов от зоны вылета (18-20-я позиции), поэтому имеет лишь призрачный риск понизиться в классе.

    Не сыграют: травмированы — Сон Хын Мин, Дансо и Дрэгушин, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих поединках в разных турнирах «Тоттенхэм» проиграла три раза при одной победе и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям плохие шансы на победу и проход в полуфинал, особенно на чужом поле, тем более что им противостоит соперник, который не уступает им в классе.

    Бреннан Джонсон и Сон Хын Мин, который травмирован, — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэм» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.75, победа «Тоттенхэма» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    Между тем, такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Айнтрахта».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Матч Айнтрахт — Тоттенхэм состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Какой прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов .

    Какую сделать ставку на матч Айнтрахт — Тоттенхэм?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Айнтрахт — Тоттенхэм?

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.75, победа «Тоттенхэма» — в 2.75.

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    Айнтрахт — Тоттенхэм: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 17.04.202522:00. Пройдет ли «Айнтрахт» «Тоттенхэм»?
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