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    Сможет ли «Пари НН» навязать борьбу «бело-голубым»?

    Пари НН — Динамо: прогноз ставок на РПЛ 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Динамо»
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    Хорхе Карраскаль — игрок московского «Динамо»
    «Пари НН» примет «Динамо» Москва в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Апреля 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура. «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 4 балла.

    Стоит отметить, что эта команда — худшая в лиге по результатам домашних встреч. «Пари НН» набрал только 8 очков на своем поле из 33-х возможных. За 11 туров нижегородцы пропустили 22 гола при 8-и забитых.

    Пари НН — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. Матчем ранее команда уступила «Химкам» (0:2).

    «Пари НН» проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Премьер-лиге. За этот отрезок команда также уступила «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Мамаду Маига из-за травмы.

    Состояние команды: «Пари НН» продолжает бороться за выживание в Премьер-лиге. Команда вполне способна «доползти» до спасительной 12-й строчки, но для этого необходимо перестать проигрывать матчи пачками.

    К тому же, у нижегородцев появились довольно серьезные проблемы с результативностью. За последние 4 встречи команда забила всего 1 гол при 8-и пропущенных — это плохие показатели.

    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку лидеров в российской Премьер-лиге. После 23-х туров «Динамо» набрало 42 очка, отставая от 3-го места на 5 баллов.

    По результатам гостевых встреч команда также занимает 5-ю строчку, набрав 17 очков из 36-и возможных при чужих трибунах. За 12 встреч на чужом поле «Динамо» забило 20 голов.

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  • 09/04/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече в чемпионате России «бело-голубые» уступили ЦСКА в московском дерби со счетом 1:3, провалив игру во 2-м тайме. До этого «Динамо» разгромило «Оренбург» (5:1).

    В последних 5-и матчах в рамках РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество в счете на 83-й минуте.

    Не сыграет: Константин Тюкавин из-за серьезной травмы.

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    Состояние команды: Кажется, что «Динамо» уже выбыло из гонки за чемпионство в РПЛ. Команда Марцела Лички отстает от лидерства уже на 10 очков.

    Из положительного: «Динамо» — самая результативная команда РПЛ на данный момент. «Бело-голубые» отметились 49-ю голами при 27-и пропущенных.

    Прогноз Кирилла Панченко

    Бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • «Пари НН» домашнюю игру с «Оренбургом» просто провалил. Уверен, настраивались на победу в домашнем матче с аутсайдером. Но вот такая неудачная серия затянулась. И «Химкам» проиграли, и «Рубину» до этого... Возможно, есть какое-то недопонимание. Что касается «Динамо», то Личка готовит команду к каждому матчу с настроем исключительно на победу. И я бы не сказал, что с ЦСКА неудачный поединок был — здорово играли, имели моменты. Где-то не срослось. Но опять-таки, как только нет результата, всегда начинаются разговоры. Буду болеть, понятно, за «Динамо». Поставлю на 0:2.
  • Кирилл Панченко

    • Полный разбор топ-матчей 24-го тура РПЛ от Валерия Кечинова и Кирилла Панченко можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» проиграл 4 последних матча

    • В последних 4-х встречах в РПЛ «Динамо» стабильно пробивало тотал 2.5 больше

    • В последних 5-и очных матчах команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 1.72, победа «Пари НН» — 4.50, ничья — за 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: «Пари НН» будет стараться навязывать борьбу «бело-голубым». Ожидаем результативный матч.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.

    Прогноз: В последнее время у «Динамо» не самая идеальная игра в обороне, а «Пари НН» когда-то должен начать забивать.

    Ставка: Обе забьют за 1.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Пари НН — Динамо?

    Матч Пари НН — Динамо состоится 12 апреля 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Какой прогноз на матч Пари НН — Динамо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3 больше..

    Какую сделать ставку на матч Пари НН — Динамо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Динамо?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Динамо?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 1.72, победа «Пари НН» — 4.50, ничья — за 4.05.

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