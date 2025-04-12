Пари НН
Динамо
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура. «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 4 балла.
Стоит отметить, что эта команда — худшая в лиге по результатам домашних встреч. «Пари НН» набрал только 8 очков на своем поле из 33-х возможных. За 11 туров нижегородцы пропустили 22 гола при 8-и забитых.
Пари НН — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. Матчем ранее команда уступила «Химкам» (0:2).
«Пари НН» проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Премьер-лиге. За этот отрезок команда также уступила «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграет: Мамаду Маига из-за травмы.
Состояние команды: «Пари НН» продолжает бороться за выживание в Премьер-лиге. Команда вполне способна «доползти» до спасительной 12-й строчки, но для этого необходимо перестать проигрывать матчи пачками.
К тому же, у нижегородцев появились довольно серьезные проблемы с результативностью. За последние 4 встречи команда забила всего 1 гол при 8-и пропущенных — это плохие показатели.
«Динамо»
Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку лидеров в российской Премьер-лиге. После 23-х туров «Динамо» набрало 42 очка, отставая от 3-го места на 5 баллов.
По результатам гостевых встреч команда также занимает 5-ю строчку, набрав 17 очков из 36-и возможных при чужих трибунах. За 12 встреч на чужом поле «Динамо» забило 20 голов.
Последние матчи: В прошедшей встрече в чемпионате России «бело-голубые» уступили ЦСКА в московском дерби со счетом 1:3, провалив игру во 2-м тайме. До этого «Динамо» разгромило «Оренбург» (5:1).
В последних 5-и матчах в рамках РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество в счете на 83-й минуте.
Не сыграет: Константин Тюкавин из-за серьезной травмы.
Состояние команды: Кажется, что «Динамо» уже выбыло из гонки за чемпионство в РПЛ. Команда Марцела Лички отстает от лидерства уже на 10 очков.
Из положительного: «Динамо» — самая результативная команда РПЛ на данный момент. «Бело-голубые» отметились 49-ю голами при 27-и пропущенных.
Прогноз Кирилла Панченко
Бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко
Полный разбор топ-матчей 24-го тура РПЛ от Валерия Кечинова и Кирилла Панченко можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл 4 последних матча
- В последних 4-х встречах в РПЛ «Динамо» стабильно пробивало тотал 2.5 больше
- В последних 5-и очных матчах команды дважды играли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 1.72, победа «Пари НН» — 4.50, ничья — за 4.05.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.
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Прогноз: «Пари НН» будет стараться навязывать борьбу «бело-голубым». Ожидаем результативный матч.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.
Прогноз: В последнее время у «Динамо» не самая идеальная игра в обороне, а «Пари НН» когда-то должен начать забивать.
Ставка: Обе забьют за 1.70.