«Пари НН» примет «Динамо» Москва в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 12 апреля и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура. «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей, отставая от спасительной 12-й строчки на 4 балла.

Стоит отметить, что эта команда — худшая в лиге по результатам домашних встреч. «Пари НН» набрал только 8 очков на своем поле из 33-х возможных. За 11 туров нижегородцы пропустили 22 гола при 8-и забитых.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. Матчем ранее команда уступила «Химкам» (0:2).

«Пари НН» проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в Премьер-лиге. За этот отрезок команда также уступила «Рубину» (0:1) и «Краснодару» (0:3).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Мамаду Маига из-за травмы.

Состояние команды: «Пари НН» продолжает бороться за выживание в Премьер-лиге. Команда вполне способна «доползти» до спасительной 12-й строчки, но для этого необходимо перестать проигрывать матчи пачками.

К тому же, у нижегородцев появились довольно серьезные проблемы с результативностью. За последние 4 встречи команда забила всего 1 гол при 8-и пропущенных — это плохие показатели.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» замыкают 5-ку лидеров в российской Премьер-лиге. После 23-х туров «Динамо» набрало 42 очка, отставая от 3-го места на 5 баллов.

По результатам гостевых встреч команда также занимает 5-ю строчку, набрав 17 очков из 36-и возможных при чужих трибунах. За 12 встреч на чужом поле «Динамо» забило 20 голов.

Последние матчи: В прошедшей встрече в чемпионате России «бело-голубые» уступили ЦСКА в московском дерби со счетом 1:3, провалив игру во 2-м тайме. До этого «Динамо» разгромило «Оренбург» (5:1).

В последних 5-и матчах в рамках РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество в счете на 83-й минуте.

Не сыграет: Константин Тюкавин из-за серьезной травмы.

Состояние команды: Кажется, что «Динамо» уже выбыло из гонки за чемпионство в РПЛ. Команда Марцела Лички отстает от лидерства уже на 10 очков.

Из положительного: «Динамо» — самая результативная команда РПЛ на данный момент. «Бело-голубые» отметились 49-ю голами при 27-и пропущенных.

Прогноз Кирилла Панченко

Бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

«Пари НН» домашнюю игру с «Оренбургом» просто провалил. Уверен, настраивались на победу в домашнем матче с аутсайдером. Но вот такая неудачная серия затянулась. И «Химкам» проиграли, и «Рубину» до этого... Возможно, есть какое-то недопонимание. Что касается «Динамо», то Личка готовит команду к каждому матчу с настроем исключительно на победу. И я бы не сказал, что с ЦСКА неудачный поединок был — здорово играли, имели моменты. Где-то не срослось. Но опять-таки, как только нет результата, всегда начинаются разговоры. Буду болеть, понятно, за «Динамо». Поставлю на 0:2. Кирилл Панченко

Полный разбор топ-матчей 24-го тура РПЛ от Валерия Кечинова и Кирилла Панченко можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Пари НН» проиграл 4 последних матча

В последних 4-х встречах в РПЛ «Динамо» стабильно пробивало тотал 2.5 больше

В последних 5-и очных матчах команды дважды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» Москва — 1.72, победа «Пари НН» — 4.50, ничья — за 4.05.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

Прогноз: «Пари НН» будет стараться навязывать борьбу «бело-голубым». Ожидаем результативный матч.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.

Прогноз: В последнее время у «Динамо» не самая идеальная игра в обороне, а «Пари НН» когда-то должен начать забивать.

Ставка: Обе забьют за 1.70.