Валенсия
Севилья
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» после 30-ти поединков испанского первенства набрала 34 балла и еще не обезопасила себя от понижения в классе.
Команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги и на шесть очков опережает зону вылета (18-20-я строчки) в низший дивизион.
Валенсия — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального чемпионата левантийцы на чужом поле одержали сенсационную победу над «Реалом» (2:1).
Перед этим в 29-м туре испанского первенства «Летучие Мыши» также набрали максимум очков, когда на своем поле переиграли «Мальорку» с результатом 1:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Иван Хаиме и Тьерри Коррея, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» выиграла трижды, а в пяти последних поединках ни разу не проиграла.
Это свидетельствует о хорошей форме хозяев, которая сулит им хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, да еще и против соперника, который переживает если не кризис, то явный спад в игре.
Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» после 30-ти туров испанского первенства набрала 36 пунктов и также еще не оформила прописку в высшем дивизионе.
Команда находится на 12-й строчке с отрывом в восемь очков от зоны вылета (18-20-я позиции), а также с отставанием в 12 очков от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 30-го тура испанского первенства «рохибланкос» на своем поле потерпели поражение от «Атлетико» (1:2).
Перед этим в 29-м туре национального чемпионата андалузский коллектив также остался без очков, когда на чужом поле проиграл в городском дерби «Бетису» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Адриа Педроса, Варгас и Ньянзу, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» три раза проиграла после четырех поединков без поражений.
Это свидетельствует о плохих шансах гостей по крайней мере на один балл, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.
Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Севилья» проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.05, победа «Севильи» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Важно отметить, что у левантийцев четвертая худшая оборона в Ла Лиге.
При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех последних матчах.
Ставка: «Валенсия» победит за 2.30