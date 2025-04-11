11 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» после 30-ти поединков испанского первенства набрала 34 балла и еще не обезопасила себя от понижения в классе.

Команда находится на 14-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги и на шесть очков опережает зону вылета (18-20-я строчки) в низший дивизион.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального чемпионата левантийцы на чужом поле одержали сенсационную победу над «Реалом» (2:1).

Перед этим в 29-м туре испанского первенства «Летучие Мыши» также набрали максимум очков, когда на своем поле переиграли «Мальорку» с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Иван Хаиме и Тьерри Коррея, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Валенсия» выиграла трижды, а в пяти последних поединках ни разу не проиграла.

Это свидетельствует о хорошей форме хозяев, которая сулит им хорошие шансы на победу, особенно на своем поле, да еще и против соперника, который переживает если не кризис, то явный спад в игре.

Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» после 30-ти туров испанского первенства набрала 36 пунктов и также еще не оформила прописку в высшем дивизионе.

Команда находится на 12-й строчке с отрывом в восемь очков от зоны вылета (18-20-я позиции), а также с отставанием в 12 очков от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 30-го тура испанского первенства «рохибланкос» на своем поле потерпели поражение от «Атлетико» (1:2).

Перед этим в 29-м туре национального чемпионата андалузский коллектив также остался без очков, когда на чужом поле проиграл в городском дерби «Бетису» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Адриа Педроса, Варгас и Ньянзу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Севилья» три раза проиграла после четырех поединков без поражений.

Это свидетельствует о плохих шансах гостей по крайней мере на один балл, особенно если учесть хорошую форму соперника, а также фактор чужого поля.

Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Валенсии» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Валенсии» забивали обе команды

в трех последних матчах «Севилья» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.05, победа «Севильи» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Важно отметить, что у левантийцев четвертая худшая оборона в Ла Лиге.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех последних матчах.

Ставка: «Валенсия» победит за 2.30