11 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Милан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 40 баллов и сохраняет призрачные шансы на выход в еврокубки.

Команда занимает 11-е место и на 15 пунктов отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на восемь очков — от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального чемпионата фриульцы на чужом поле потерпели поражение от «Дженоа» (0:1).

Перед этим в 30-м туре итальянского первенства Серии А клуб снова-таки в чужих стенах оказался слабее чемпиона и лидера «Интера» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Алексис Санчес, Товен, Сава, Земура и Исаак Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Удинезе» проиграл, а в четырех последних матчах ни разу не выиграл.

Это говорит о плохих шансах хозяев даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 48 баллов и все еще претендует на попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию вне зоны континентальных турниров (топ-6) с отставанием от нее в семь очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «россонери» на своем поле разошлись мировой с «Фиорентиной» (2:2).

в своей предыдущей игре, которая была первой в полуфинале Кубка Италии, клуб в домашних стенах сыграл вничью с земляками из «Интера» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Лофтус-Чик, Абрахам, Сантьяго Хименес и Эмерсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это сулит гостям не лучшие шансы на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть плохую форму, которую сейчас демонстрирует их грядущий соперник, перспективы на победу все же немалы.

Кристиан Пулишич и Тиджани Рейндерс — лучшие бомбардиры команды в Серии А с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Удинезе» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Удинезе» забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей «Милана» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.50, победа «Удинезе» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних домашних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Милана».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13.