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    Сумеет ли «Ахал» разгромить «Мерв»?

    Ахал — Мерв. Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 11 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Мерв»
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    «Ахал»
    11 апреля в 6-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Мерв». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Мерв», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 11 Апреля 2025 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 15:00 Мерв

    Мерв

  • Мары
    •

    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» в 4 стартовых матчах разжился 9 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ахал» сумел переиграть «Шагадам» (2:1).

    До того команда минимально уступила «Алтын Асыру». Зато поединок с «Копетдагом» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ахал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ахал» мотивирован побороться за чемпионство. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

    Матчи с «Мервом» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Ахал» победил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за лидерство, и терять очки на ровном месте точно не намерена.

    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мерв» в 5 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Поражение от «Аркадага» получилось катастрофическим (0:7).

    До того команда была бита «Небитчи» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Ашхабадом» (0:0).

    При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мерв» не преуспевает в плане реализации. Команда не забивала в 3 последних поединках.

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    При этом «Мерв» в шести последних очных поединках уступил «Ахалу». Причем в двух последних команда не сумела поразить ворота соперника.

    Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако подняться на пару строчек вверх она уж точно постарается.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Мерв» постарается зацепиться хотя бы за один пункт.

    Статистика для ставок

    • «Мерв» не забивает 3 матча кряду

    • «Мерв» уступил «Ахалу» в 6 последних очных поединках

    • «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 8.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.47 и 2.35.

    Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные гости крайне слабо атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «Ахалу».

    Ставка: Фора «Ахала» -2.5 за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    Ахал — Мерв: прогноз и ставка за 2.83, статистика, коэффициенты матча 11.04.202515:00. Сумеет ли «Ахал» разгромить «Мерв»?
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