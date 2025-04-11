11 апреля в 6-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Мерв». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Мерв», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» новый сезон начал весьма неплохо. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» в 4 стартовых матчах разжился 9 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 2 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ахал» сумел переиграть «Шагадам» (2:1).

До того команда минимально уступила «Алтын Асыру». Зато поединок с «Копетдагом» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ахал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» мотивирован побороться за чемпионство. Да и состав по именам выглядит вполне-себе прилично.

Матчи с «Мервом» для команды исторически складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Ахал» победил 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда сражается за лидерство, и терять очки на ровном месте точно не намерена.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» выдал неудачный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Мерв» в 5 матчах чемпионата набрал 4 зачетных балла. А вот в свои ворота команда пропустила 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде не удался. Поражение от «Аркадага» получилось катастрофическим (0:7).

До того команда была бита «Небитчи» (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Ашхабадом» (0:0).

При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках добыл 1 викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерв» не преуспевает в плане реализации. Команда не забивала в 3 последних поединках.

При этом «Мерв» в шести последних очных поединках уступил «Ахалу». Причем в двух последних команда не сумела поразить ворота соперника.

Главной проблемой команды являются ненадежные тылы. Однако подняться на пару строчек вверх она уж точно постарается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Мерв» постарается зацепиться хотя бы за один пункт.

Статистика для ставок

«Мерв» не забивает 3 матча кряду

«Мерв» уступил «Ахалу» в 6 последних очных поединках

«Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 8.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.47 и 2.35.

Прогноз: «Ахал» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные гости крайне слабо атакуют, плюс традиционно неудачно противостоят «Ахалу».

Ставка: Фора «Ахала» -2.5 за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20