6 апреля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Челси». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Брентфорд» на 21 пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Ньюкаслу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (2:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Астон Вилле».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Фабио Карвалью — травмирован.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Пчёлы» крайне нестабильны. А вот настреляла команда 51 мяч в 30 поединках.

Матчи с «аристократами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Пчёлы» намерены закрепиться в группе середняков.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» еще бьются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» лишь на один пункт опережает идущий следом «Манчестер Сити». При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аристократы» переиграли «Тоттенхэм» (1:0).

До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). А вот поединок с «Копенгагеном» завершился минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда постарается удержаться в топ-4.

При этом «Челси» относительно преуспевает в плане реализации. «Аристократы» настреляли 54 мяча в 30 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Основные исполнители на месте, да и Коул Палмер наколотил уже 14 мячей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократы» не собираются сбавлять обороты.

Статистика для ставок

«Аристократы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

«Брентфорд» не побеждает «Челси» уже полтора года

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: «Аристократы» нынче находятся на подъеме, так что явно будут активны в атаке.

«Брентфорд» весьма нестабилен, тогда как «Челси» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Челси» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30