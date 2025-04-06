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    Брентфорд — Челси: АПЛ 6 апреля 2025 года — прогноз ставки за 2.15

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Челси»
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    Коул Палмер
    6 апреля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Челси». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 16:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» ходят в середняках АПЛ. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Брентфорд» на 21 пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 30 матчах.

    Брентфорд — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» уступили «Ньюкаслу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Борнмуту» (2:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Астон Вилле».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Фабио Карвалью — травмирован.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Пчёлы» крайне нестабильны. А вот настреляла команда 51 мяч в 30 поединках.

    Матчи с «аристократами» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Пчёлы» намерены закрепиться в группе середняков.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» еще бьются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Челси» лишь на один пункт опережает идущий следом «Манчестер Сити». При этом в собственные ворота команда пропустила 37 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Аристократы» переиграли «Тоттенхэм» (1:0).

    До того команда уступила «Арсеналу» (0:1). А вот поединок с «Копенгагеном» завершился минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аристократы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда постарается удержаться в топ-4.

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    При этом «Челси» относительно преуспевает в плане реализации. «Аристократы» настреляли 54 мяча в 30 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Основные исполнители на месте, да и Коул Палмер наколотил уже 14 мячей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аристократы» не собираются сбавлять обороты.

    Статистика для ставок

    • «Аристократы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • «Брентфорд» не побеждает «Челси» уже полтора года

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Аристократы» нынче находятся на подъеме, так что явно будут активны в атаке.

    «Брентфорд» весьма нестабилен, тогда как «Челси» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Челси» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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