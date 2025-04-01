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    АПЛ. «Арсенал» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» — «Эвертон», «Тоттенхэм» будет гостить у «Челси»

    Обзор матчей 30-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 30-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 1 по 3 апреля

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»

    1 апреля, вторник, 21:45 (мск)

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» — «Фулхэм»

    1 апреля, вторник, 21:45 (мск)

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»

    1 апреля, вторник, 22:00 (мск)

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    2 апреля, среда, 21:45 (мск)

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Лестер»

    2 апреля, среда, 21:45 (мск)

    «Брайтон» — «Астон Вилла»

    2 апреля, среда, 21:45 (мск)

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    «Борнмут» — «Ипсвич»

    2 апреля, среда, 21:45 (мск)

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    2 апреля, среда, 21:45 (мск)

    «Ливерпуль» — «Эвертон»

    2 апреля, среда, 22:00 (мск)

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    • «Челси» — «Тоттенхэм»

    3 апреля, четверг, 22:00 (мск)

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