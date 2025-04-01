АПЛ. «Арсенал» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» — «Эвертон», «Тоттенхэм» будет гостить у «Челси»

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
1 апреля, вторник, 21:45 (мск)
«Арсенал» — «Фулхэм»
1 апреля, вторник, 21:45 (мск)
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
1 апреля, вторник, 22:00 (мск)
«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
2 апреля, среда, 21:45 (мск)
«Манчестер Сити» — «Лестер»
2 апреля, среда, 21:45 (мск)
«Брайтон» — «Астон Вилла»
2 апреля, среда, 21:45 (мск)
«Борнмут» — «Ипсвич»
2 апреля, среда, 21:45 (мск)
«Ньюкасл» — «Брентфорд»
2 апреля, среда, 21:45 (мск)
«Ливерпуль» — «Эвертон»
2 апреля, среда, 22:00 (мск)