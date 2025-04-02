«Ньюкасл» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 2 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 28-ми поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

Команда пребывает на шестой позиции и на один балл отстает от зоны главного еврокубка (топ-5), а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже не выводит в Лигу чемпионов.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка английской Лиги клуб одержал победу над «Ливерпулем» (2:1) и выиграл первый за 70 лет трофей.

Перед этим в 28-м туре национального первенства «Сороки» набрали максимум очков, когда в чужих стенах переиграли «Вест Хэм» с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмирован — Льюис, Гордон, Ботман, Ласселлс и Холл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл, а в пяти последних поединках трижды победил при двух поражениях.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, неуступчивость соперника может им в этом помешать.

Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 19-ю голами.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции.

Команда набрала 41 балл и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает как раз нынешний соперник, поэтому ей важно набрать максимум пунктов в грядущей игре.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Пчелы» на чужом поле обыграли «Борнмут» (2:1).

Ранее в 28-м туре чемпионата Англии коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» с минимальным результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Кайоде, Тиаго, Дасилва и Фабио Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, хотя сила нынешнего соперника, безусловно, может оставить их без очков.

Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Брентфорд» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.30, победа «Брентфорда» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в последнем матче гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.12