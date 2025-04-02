Ньюкасл
Брентфорд
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 28-ми поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.
Команда пребывает на шестой позиции и на один балл отстает от зоны главного еврокубка (топ-5), а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже не выводит в Лигу чемпионов.
Ньюкасл — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка английской Лиги клуб одержал победу над «Ливерпулем» (2:1) и выиграл первый за 70 лет трофей.
Перед этим в 28-м туре национального первенства «Сороки» набрали максимум очков, когда в чужих стенах переиграли «Вест Хэм» с результатом 1:0.
Не сыграют: травмирован — Льюис, Гордон, Ботман, Ласселлс и Холл, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл, а в пяти последних поединках трижды победил при двух поражениях.
Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, неуступчивость соперника может им в этом помешать.
Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 19-ю голами.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции.
Команда набрала 41 балл и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает как раз нынешний соперник, поэтому ей важно набрать максимум пунктов в грядущей игре.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Пчелы» на чужом поле обыграли «Борнмут» (2:1).
Ранее в 28-м туре чемпионата Англии коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» с минимальным результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Кайоде, Тиаго, Дасилва и Фабио Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, хотя сила нынешнего соперника, безусловно, может оставить их без очков.
Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Брентфорд» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.30, победа «Брентфорда» — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Между тем, в последнем матче гостей были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.12