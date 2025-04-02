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    Поднимется ли «Ньюкасл» в зону Лиги чемпионов?

    Ньюкасл — Брентфорд: Хозяева на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов, но поднимутся ли они туда сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.82

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брентфорд»
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    Александер Исак
    «Ньюкасл» примет на своем поле «Брентфорд» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 2 апреля и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брентфорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 21:45 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 28-ми поединков английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы и борется за выход в Лигу чемпионов.

    Команда пребывает на шестой позиции и на один балл отстает от зоны главного еврокубка (топ-5), а также по дополнительным показателям опережает седьмое место, которое уже не выводит в Лигу чемпионов.

    Ньюкасл — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка английской Лиги клуб одержал победу над «Ливерпулем» (2:1) и выиграл первый за 70 лет трофей.

    Перед этим в 28-м туре национального первенства «Сороки» набрали максимум очков, когда в чужих стенах переиграли «Вест Хэм» с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмирован — Льюис, Гордон, Ботман, Ласселлс и Холл, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» выиграл, а в пяти последних поединках трижды победил при двух поражениях.

    Это сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть фактор своего поля, тем не менее, неуступчивость соперника может им в этом помешать.

    Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 19-ю голами.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Брентфорд» по итогам 29-ти туров английской Премьер-лиги находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции.

    Команда набрала 41 балл и на шесть очков отстает от зоны еврокубков (топ-6), которую замыкает как раз нынешний соперник, поэтому ей важно набрать максимум пунктов в грядущей игре.

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  • 28/03/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства «Пчелы» на чужом поле обыграли «Борнмут» (2:1).

    Ранее в 28-м туре чемпионата Англии коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» с минимальным результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Кайоде, Тиаго, Дасилва и Фабио Карвальо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Брентфорд» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, хотя сила нынешнего соперника, безусловно, может оставить их без очков.

    Бриан Мбемо — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Брентфорда» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Брентфорд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.72. Ничья — в 4.30, победа «Брентфорда» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Между тем, в последнем матче гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.12

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    Ньюкасл — Брентфорд: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:45. Поднимется ли «Ньюкасл» в зону Лиги чемпионов?
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